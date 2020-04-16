Пока суд да дело... Прекратить работу «Трансмета» в Ермолине могут уже на следующей неделе

История противостояния жителей ермолинского микрорайона ОПХ с предприятием по переработке отходов «Трансмет» длится давно. За это время не единожды казалось, что проблема будет решена компромиссом или волевым решением властей, но - увы.

Горожане по-прежнему продолжают страдать от ужасного запаха, а исполнительная власть только разводит руками: она исчерпала все законные меры влияния на ситуацию, но эффекта от этого пока так и нет.

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ

Проблемы экологии в Боровском районе из года в год не теряют актуальности, тем более, когда речь идет о Ермолине, где сложилась наиболее сложная ситуация. И если регулярные аварии на местных очистных в 2020-2021годах надеются решить при помощи запланированной «Калугаоблводоканалом» модернизации объекта, то с вонью в ОПХ край истории спрятался в затянувшихся судебных тяжбах.

На первый взгляд, появившееся на окраине города небольшое предприятие по утилизации органических отходов не должно было стать причиной столь серьезных неприятностей. Однако именно так и произошло.

Ужасный запах, идущий со стороны силосных ям, усиливающийся после того, как сотрудники начинают перемешивать их содержимое, чувствуется в районе ОПХ чуть ли не каждый день. Особенно нестерпимым это «благоухание» становится в теплые месяцы, когда в жаркие дни аромат перегнивающих отходов можно учуять даже за пределами поселения.

Само собой, терпеть подобное соседство ермолинцы не желают, а потому развернули против «Трансмета» полномасштабную «боевую» кампанию. При этом на начальных этапах этого противостояния еще были надежды найти некий компромиссный вариант. Бизнесмен был готов к диалогу, а активисты приходили на экскурсию к силосным ямам, чтобы своими глазами увидеть, как проходит процесс, доносящийся до их домов резким неприятным запахом. Но со временем недовольство зловонием накапливалось, и сегодня абсолютное большинство живущих в ОПХ людей требуют закрытия предприятия или его переноса подальше от жилых домов.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Чтобы добиться желаемого, они обращались в разные инстанции, ходили на приемы к чиновникам и депутатам, но все это не возымело ожидаемого эффекта. И вовсе не из-за того, что беда ермолинцев никого не заинтересовала, а потому, что до сих пор ни одна структура так и не смогла повлиять на ненавистную жителям компанию через букву закона.

Главы местной и районной администраций не один раз встречались с предпринимателем, обращались в региональные министерства для проведения проверок и пробовали иными методами воздействовать на предприятие, однако оно до сих пор продолжает свою работу.

Эту тему регулярно поднимают на заседаниях Районного Собрания, где активные депутаты, вроде Сергея КУПРАНОВА, всеми силами стараются привлечь внимание к сложившейся ситуации.

- Это невозможно уже терпеть, на улице просто нельзя находиться. Складывается впечатление, что тебе, простите, прямо под ноги кучу отходов навалили, а ты с этим ничего сделать не можешь - стой и радуйся. Я считаю, что никаких поблажек здесь быть не должно и это предприятие необходимо ликвидировать, - заявил в ходе очередной дискуссии Сергей Васильевич еще месяц назад. Однако до сих пор ощущение наваленной под ногами кучи не покинуло местных жителей.

ЗАПАШОК НАДЕЖДЫ

И в конце прошлого года надежда на то, что «Трансмет» действительно прекратит работу в ОПХ, появилась после постановления прокуратуры. В нем прямо говорилось о том, что участок, занимаемый компанией, не подходит для выбранной деятельности, а потому её необходимо прекратить. Однако с тех пор прошли месяцы, а вонь и ныне там. Неприятный запах теперь чувствуют и в центральной части Ермолина. Поначалу горожане подумали, что это началась реконструкция очистных и работники вывозят иловый осадок, но-- нет.

- Информации о том, что ГП «Калугаоблводоканал» приступило к таким работам, у нас не было. К сожалению, причина все та же - на силосных ямах «Трансмета» в очередной раз перемешивали отходы, оттуда и запах. В условиях самоизоляции это становится еще большей проблемой, к сожалению, - отметил заместитель главы администрации Ермолина Александр ИСАЕВ.

Окончательно все точки над «i» жители попросили расставить возглавляющего исполнительную власть Боровского района Николая КАЛИНИЧЕВА, буквально завалив его вопросами относительно дальнейшей судьбы «Трансмета» и того, как организации, несмотря на все запреты, удается продолжать свою деятельность. Люди требовали остановить его работу хотя бы до конца периода самоизоляции. Но, к сожалению, подобные решения за пределами полномочий районных чиновников. Прекратить работу компании можно будет лишь после окончательного вердикта суда, а пока предприниматель продолжает обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях, никаких причин мешать его работе нет.

Очередной поток жалоб по данной теме хлынул 9 апреля во время онлайн-общения главы администрации Боровского района Николая Калиничева с жителями после его отчета об итогах работы за минувший год.

- Обращений очень много, и я прекрасно понимаю их причину, поскольку неоднократно бывал на месте и сталкивался с теми неудобствами, которые испытывают жители ОПХ Ермолино. Ситуация на самом деле такая. Решением Районного суда от 1-го ноября 2019 года «Трансмету» запретили использовать участок. Но данное решение было обжаловано, а значит, не вступило в законную силу. Заседание в областной инстанции пройдет 17-го апреля. Если апелляцию отклонят, то тогда мы совместно с прокуратурой проследим, чтобы работа была прекращена. При этом мы понимаем, насколько важна работа этой организации для резидентов парка «Ворсино», и параллельно подыскиваем более подходящий для неё участок, - рассказал Николай Александрович.

Таким образом, получается, что, несмотря на то, что жуткая вонь продолжает изводить жителей, предприниматель изо всех сил старается отсрочить своей переезд, подавая апелляции. И это при том, что чиновники прямо говорят, что закрытие не будет окончательным, и компании предложат для работы другое место, где она не будет никому мешать.

Уповать ермолинцам остается только на то, что вердикт суда от 17-го апреля останется неизменным и поставит окончательную точку в этой долгой истории. В противном же случае, есть вероятность, что череда апелляции и обжалований будет длиться еще очень долго, а директор, портящий горожанам жизнь, будет «перескакивать» с одой инстанции в другую, пока не дойдет до Гааги

Семен ФРОЛОВ

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