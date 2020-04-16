Он сказал: «Поехали!»

День космонавтики жители Калужской области и Боровского района отметили резким стартом к росту случаев заражения COVID-19. Ещё в конце прошлой недели обращения к жителям с просьбами самоизолироваться и ограничить контакты с внешним миром большинству казались пустой болтовней. А почему нет? На 10 апреля в регионе всего 18 заражений, и в Боровском районе - буфере между Москвой и всей областью-- ни одного! Для кого-то это стало дополнительным поводом провести выходные с огоньком, собравшись компанией на шашлыки или отправившись на прогулки по улицам. Даже первый сигнал о зараженном боровчанине 11 апреля не сильно испугал. За это жизнь (для кого - Господь, для кого - карма) дала щелчок по носу ещё двумя зараженными 12 апреля и карантином всего терапевтического отделения в Балабанове. Именно резонанс по этой ситуации заставил часть вчерашних скептиков пересмотреть свои взгляды на самоизоляцию. Тем не менее, вирус уже ворвался в спокойную жизнь приближенного к Московскому региону района, и, как говорится, понеслось!

В День космонавтики среди калужан было уже 34 зараженных, 13-го апреля - 49 (5 боровчан), 14-го - 74 (14), 15-го - 102 (15). Стоит ли ожидать, что эти цифры будут расти? Думаю, да. И дело вовсе не в уверениях вирусологов о том, что пик заболевания ещё не достигнут, и эпидемия может затянуться на неопределенный срок. Просто людская беспечность в этой ситуации может свести на нет все старания администраций, врачей, полицейских и самих изолировавшихся граждан.

Ведь говорить о стопроцентном благоразумии боровчан не приходится. А потому, органам власти приходится идти на такие меры, как закрытие на неделю кладбищ и ограничение посещения церковных богослужений.

Какой эффект возымеют эти ограничительные меры, сказать сложно. Ведь брать в оцепление силами Росгвардии не будут ни погосты, ни храмы. А объяснить человеку, что туда лучше не ходить, когда он по факту уже пришёл - пустая трата времени.

К работе с таким «упертым» населением, которое представляет опасность для всех остальных, на следующей неделе подключат общественные организации - казачество, ДНД, поселковые советы. Но как те же казаки, не прекращающие посещать те же церковные богослужения, смогут донести до сограждан необходимость самоизоляции, я не понимаю.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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