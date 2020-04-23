Отпоют бесплатно. Боровский монастырь нарушил запрет главного санитарного врача региона

В ночь с 18 на 19 апреля в Боровском районе ждали массового наплыва верующих в православные храмы на пасхальное богослужение. Заранее было понятно, что никакие увещевания не остановят тех, кто ставит религиозные взгляды ваше научных знаний.

Из-за этого всплеск заболевания короновирусной инфекцией прогнозировали на конец апреля. Однако COVID-19 решил нанести преждевременный удар рекордным рывком заражений уже на этой неделе, пройдясь танком по людскому высокомерию и глупости.

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ...

Утро 18 апреля сотрудники ОМВД по Боровскому району начали с визита в Пафнутьевский монастырь: на входе на территорию православной обители через громкоговорители призывали прихожан соблюдать правила безопасности в период распространения коронавирусной инфекции. Ещё пару месяцев назад никто и представить не мог, что такая ситуация станет не частью сюрреалистичной картины, а зарисовкой нашей реальности. Вот и рассуждай после этого об отделении Церкви от государства и о светскости его устоев.

Но самое печальное, что эта ситуация показала отношение и государства, и его граждан к соблюдению, вроде бы, законных требований, поступив по принципу «если нельзя, но очень хочется - то можно!». На ночную службу в монастырский храм собралось порядка 300 человек. Как рассказывают очевидцы, люди были с детьми, некоторые без масок. Большинство прошло обряд причастия. Думаю, никому не надо рассказывать, как он исполняется и чем чреват в нынешней ситуации.

А ведь 15 апреля главный санитарный врач Калужской области Светлана РОЖКОВА вынесла предписание о приостановке с 16.04.20г. по 30.04.20г. массовых мероприятий, включая посещения гражданами территорий и сооружений Калужской митрополии РПЦ. Несмотря на то, что после 19 апреля пользователи Интернета стали оправдывать священнослужителей, дескать, люди сами виноваты, заметим, что соответствующий документ № 47-06 от 15.04.20г. с гербовой печатью и подписью главного государственного санитарного врача Калужской области четко указывает, на кого он рассчитан: «Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на Калужскую митрополию РПЦ Московского патриархата».

Справедливости ради отметим, что нарушения были зафиксированы не только на территории Боровского района, но и в других районах и округах нашего региона, то есть были повальными!

Однако, какую ответственность за нарушение предписания понесёт Калужская митрополия, невозможно и предположить. Нигде представители органов власти не выступили с официальным заявлением о недопустимости проявления такого поведения со стороны православной церкви. Вероятно, боязнь придания анафеме у них сильнее боязни распространения коронавируса. К тому же, при негативном развитии событий те же святые отцы совершенно бесплатно отпоют усопших. Чем вам не социально ориентированная помощь?

ПО ДЕЛАМ НАШИМ

Конечно, у ситуации с пасхальным богослужением в храмах есть и другая сторона - люди, которые шли сами и тащили с собой детей, невзирая на потенциальную опасность. Возможно, кто-то уже достал рупор, чтобы прокричать о силе веры и молитвы. Но молиться можно и дома, а вера христианина, демонстрируемая при помощи гордыни - сомнительное покаяние.

К счастью, доминирующее большинство жителей Боровского район решили не играть в русскую рулетку с COVID-19: молились дома, слушая богослужения по телевизору и через Интернет. Именно такую возможность своим прихожанам предоставил храм Иоанна Кронштадтского в Балабанове. Так что, не забыть о своей причастности к вере можно было и при помощи современных технологий.

Между тем, 19 апреля, когда боровчане ели куличи, бились яйцами и попутно спорили в соцсетях о законности самоизоляции, а также запретов на посещение храмов и кладбищ, поступила информация о смерти двух боровчан, зараженных коронавирусной инфекцией . Скончался 67-летний мужчина, проходивший лечение в реанимации ЦРБ, и имевший, конечно, хронические заболевания. А также скончалась женщина 50-ти лет, работавшая на территории "Этномира". Она поздно обратилась за помощью к медикам, и спасти её уже не смогли.

На сегодняшний день в Боровском районе уже три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 ушли в мир иной. И очень хотелось бы, чтобы на этом статистика смертей остановила свой счёт. Но возможно ли это?

Ведь именно через две недели (стандартный инкубационный период) после знаменитых «шашлычных» выходных в начале самоизоляции произошел прирост зараженных вирусом. Ещё 13 апреля их было всего 5 человек. Но 14-го стало уже четырнадцать, 19 апреля - 33, 21 апреля - 69, 22 апреля - 76, 23 апреля - 83! Поэтому к началу мая в Боровском районе вполне закономерно прогнозируют «пасхальное эхо» - очередной скачок числа заболевших.

То, что вирус не сбавит своего темпа - вполне очевидно. Только слепой человек не сопоставил все происходящее вокруг нас: перенос на неопределенный срок экзаменов в школах (до сих пор эти даты двигают все дальше), отмена мероприятий на 75-летие Победы, пролонгация социальных льгот, а в частности, в Калужской области, набор медиков на заоблачные по привычным меркам зарплаты и открытие на территории Боровского района второго областного обсерватора, вероятно, на территории «Этномира».

Все это говорит о том, что борьба с вирусом не будет быстрой. Но насколько она окажется долгой, зависит от двух факторов: от глубины чувства самосохранения граждан и жесткости в требовании соблюдения мер безопасности для всех. Без исключения!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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