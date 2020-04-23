Хохулю вам! Министр экологии Варвара Антохина ушла от острых вопросов боровчан

В условиях самоизоляции многие чиновники региона, следуя примеру врио губернатора Владислава ШАПШИ, начали осваивать онлайн-пространство для работы с населением.

22 апреля сессию вопросов и ответов с жителями области провела министр природных ресурсов Варвара АНТОХИНА. Для многих боровчан экологические проблемы сегодня занимают первое место, а потому эфир вызвал в районе большой интерес. Наша редакция совместно с читателями подготовила блок вопросов, однако ответов на самые острые из них так и не прозвучало.

Зато вместо этого, много времени уделили рассказам про новый талисман министерства - выхухоль Хохулю.

ПЕРВЫЙ «БЛИН»

Видеотрансляции - не самый привычный формат для общения не только для журналистов и жителей, но и для самих чиновников. Беседа с камерой вместо живого человека для многих процесс не самый простой, и в случае с Министерством природных ресурсов области это сразу бросалось в глаза. Выступавшая в качестве спикера Варвара Антохина, по большей части, старалась ограничиваться чтением заранее подготовленных ответов. А когда дело дошло до вопросов в прямом эфире, в основном говорила общими фразами, не углубляясь в конкретику.

В целом, можно было бы сказать, что для первого раза все прошло неплохо, хотя в глаза сразу бросилась нехватка «остроты». Из реально волнующих боровчан проблем затронули только две, да и то озвучили всем известную информацию.

Как выяснилось в дальнейшем, причина для этого оказалась весьма серьезной. В ходе эфира Варваре Анатольевне даже пришлось взять паузу по семейным обстоятельствам, чтобы вызвать скорую для своего близкого человека. Разумеется, в таком сложном эмоциональном состоянии провести конференцию «на отлично» не смог бы, наверное, ни один спикер.

Говоря же о важных для жителей района темах, то первой стала очистка реки Страдаловки, над которой чиновники бьются не один год. В последнее время, благодаря совместной работе на всех уровнях, удалось добиться серьезного изменения ситуации в лучшую сторону. Естественно, балабановцев и жителей окрестных поселений волнует, что будет дальше, но пока никаких по-настоящему далеко идущих планов нет.

- Сейчас в администрации Балабанова в рамках федерального конкурса готовится проект благоустройства прибрежного участка. После того, как документация пройдет экспертизу, министерство планирует выйти с инициативой, чтобы из федерального бюджета в рамках этой работы выделили средства на очистку русла реки, - прокомментировала Антохина.

Именно в «речном» блоке Боровскому району было уделено внимание, причем по большей части с положительной точки зрения. Отметили совместную работу северных муниципалитетов региона над очисткой Протвы, а также рассказали о планах войти в специальный федеральный проект. Но для этого сначала необходимо выявить и ликвидировать все стоки, в чем поможет новая платформа, запущенная в нашем районе. Карта стоков показала себя полезным и главное - рабочим инструментом, который в будущем планируют внедрять по всему региону.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

И вроде ответы логичные и взвешенные, но при этом сразу бросаются в глаза оставленные «за кадром» моменты. Например, просьба рассказать о том, как продвигается запланированная реконструкция очистных сооружений в Ермолине, которые сегодня, по сути, и являются одной из главных угроз состоянию Протвы.

То же самое произошло и с «Трансмет», страсти вокруг которой кипят уже не первый год, но, видимо, мало заботят областное министерство. Потому что даже с учетом того, что в ходе онлайн- общения ермолинцы задали этот вопрос раза три-четыре, его так никто и «не увидел».

Вместо этого рассказали о том, что ждет старые деревья в калужском и балабановском бору, но, опять же, проигнорировав при этом боровский, работы в котором за последние полгода несколько раз становились причинами для конфликтов с активистами.

Тот, кто смотрел трансляцию, может возразить - ведь такой непростой вопрос, как наказание виновных в прошлогодней массовой гибели рыбы в Протве все-таки осветили. Это так, но при том не сказали ничего нового. «Калугаоблводоканал», проводивший работы на плотине, ответил согласно административному кодексу и заплатил штраф. Что касается уголовной ответственности, то дело находится на контроле у правоохранителей. Все это было известно еще в сентябре и получается, что за полгода никаких изменений так и не произошло.

Напрашивается вывод, что в министерстве предпочли просто обойти все по-настоящему острые углы, а для беседы остановились на темах попроще. Но, учитывая обстоятельства, винить за это Варвару Анатольевну определенно не стоит. Тем более, что вечером того же дня она извинилась перед зрителями и пообещала, что по каждому вопросу ответ будет выслан лично заявителю.

СПЛОШНАЯ ХОХУЛЯ

Ну а отдельного упоминания заслуживает символ министерства - выхухоль Хохуля. За час трансляции он упоминался чаще, чем какой-либо район области. В конце концов, один из зрителей не выдержал и спросил об этом напрямую.

- Что за тварь рекламирует ваше министерство? - обратился подписчик к Антохиной.

Своего маскота-выхухоль ведомство активно продвигает в социальных сетях, и хотя общий смысл его существования понятен - в такой форме людей легче заинтересовать проблемами окружающей среды - пиарить его пытаются порой совсем не к месту, и онлайн-трансляция не исключение.

Взять хотя бы один из последних постов в официальной группе министерства в «ВКонтакте». На фото аниматор в костюме гордо позирует рядом со знаком «Аллеи Памяти» в Малоярославецком районе. И вроде бы дело сделано хорошее, да и выхухоль сама по себе не раздражает - вот только самый кровавый конфликт в истории человечества и жертва людей, отдавших жизнь за независимость своей Родины, как-то слишком уж диссонируют с образом веселого зверька на фото.

Подводя итог, понадеемся, что следующие трансляции Министерства природных ресурсов обойдутся без ЧП, и в них найдется время для ответов на все, даже самые неприятные вопросы. Ведь сегодня интерес у жителей к этой сфере очень большой, и людям важно видеть, что их переживания в профильном ведомстве волнуют больше, чем пиар-компания Хохули.

Степан ФЕДОРОВ

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