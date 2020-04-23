Боровчан оставят без «какао»

Ремонт на станциях обезжелезивания обещают начать в мае.



Одной из самых серьезных проблем в Боровске на сегодняшний день продолжает оставаться качество воды. Несмотря на то, что в городе работают сразу две станции обезжелезивания, от жителей то и дело приходят жалобы на то, что из крана у них бежит непонятная бурая жижа.

Районное руководство «Водоканала» называло этому множество причин: от общего состояния и возраста коммуникаций до нехватки мощности фильтрующих объектов, и обещало принять меры.

Однако после того, как соблюдающие введенный режим самоизоляции горожане в очередной раз остались без нормального ресурса, чиновники твердо решили добиться от калужского монополиста не размытых заверений о будущих работах, а определения конкретных сроков исправления ситуации.

С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ

Проблема высокого содержания железа в воде знакома не только жителям самого Боровска, но и всего района в целом. Разница лишь в том, что в сельских поселениях фильтрацией и подготовкой ресурса занимаются сами собственники, подключающие свои скважины к очищающим установкам. В случае же с городами, где большинство людей пользуется центральной системой водоснабжения, решать этот вопрос приходится в куда более серьезных масштабах, что получается далеко не всегда.

Жалобы на то, что периодически из кранов у боровчан начинает течь непонятно что, приходят регулярно, и в целом этой проблеме уже не один и не два года. Другое дело, что в последнее время подобные ЧП стали происходит гораздо чаще.

Так, соцсети «завалили» фотографиями и видео с бегущей из крана бурой жижей в конце февраля. Возглавлявший тогда районное отделение водоканала ( см. ниже) Игорь ЛЕБЕДА рассказал, что Боровск для его организации - самая проблемная точка, поскольку трубы здесь давно выработали свой лимит, да и ржавчины в них накопилось с излишком. Руководство города в этом случае пошло дальше и после переговоров с руководством калужского монополиста обрадовало хорошей новостью.

- «Калугаоблводоканал» включило наш объект в план работ на 2020-й год. На наших станциях обезжелезивания пройдет ремонт, а также модернизация для увеличения мощности. Учитывая возросшее количество жалоб, мы будем просить сделать это все как можно скорее, тем более, что проект у нас уже готов, - рассказала мэр города Анжелика БОДРОВА.

В ОЖИДАНИИ

Отвечающие за очистку комплексы с поступающим объемом воды справляются с большим трудом и не были рассчитаны на сегодняшнее число населения города, соответственно, их улучшение выглядит абсолютно логичным шагом. Вот только конкретных сроков опять названо не было, но горожане успокоились и стали ждать. Пока на прошлой неделе социальные сети в очередной раз не наполнились негодованиями.

Жидкость темно- серого или светло-коричневого цвета жители назвали «какао», а остряки благодарили чиновников, что те вместо воды стали подавать в дома напиток из школьных столовых. Впрочем, учитывая, что сейчас большая часть населения находится на самоизоляции, смешного мало.

- В конкретном случае у нас есть основания «пенять» сразу на несколько факторов. Во-первых, недавняя проверка противопожарных гидрантов. Из-за сброса воды давление в старых трубах меняется, и ржавчина попадает в воду. Во-вторых, остается актуальной проблема со станциями обезжелезивания. Обе работают на пределе своих мощностей. Это с учетом того, что пока у нас не начался активный дачный сезон. А летом частный сектор начинает потреблять воду в хозяйственных целях, и тогда, чтобы выровнять потребление, водоканал подключает дополнительные скважины, которые не проходят через систему очистки от железа, - обрисовал ситуацию заместитель главы администрации Боровска Дмитрий ГОРОШКО.

Как бы то ни было, в районной администрации потребовали от городских властей не тянуть с решением накопившихся проблем и немедленно связаться с «Калугаоблводоканалом», чтобы добиться от них конкретных сроков проведения работ.

Для этого мэр города Анжелика Бодрова пообщалась с директором организации Юрием ПЕТРУШИНЫМ. Был согласован ряд мер, которые должны исправить сложившуюся ситуацию. Уже в ближайшее время специалисты подключат новую скважину на улице Московской. А вот относительно станций точной информации по-прежнему нет.

Ориентировочно, работы на них начнутся в мае, когда прибудет необходимое оборудование. На одном объекте планируется заменить фильтры и увеличить их пропускную способность, а на втором - добавится новая скважина, поскольку его мощности хватит, чтобы справиться с большим поступающим объемом.

Степан ФЕДОРОВ

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