Касается каждого. Крупные проекты в Асеньевском «заморозили»

Бытует мнение, что от пандемии коронавируса страдают, в основном, жители городов. Ведь в них и плотность населения больше, и в целом, люди более зависимы от окружающей их среды, поскольку не имеют собственного хозяйства. На самом же деле сельские поселения беда тоже не обошла стороной. Примером тому можно назвать СП «Асеньевское».

Заболевших опасным вирусом здесь не много, тем неменее, самоизоляция и сопутствующие ей ограничения уже довольно серьезно отразились на планах местной администрации.

ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН

Сельское поселение «Асеньевское» в Боровском районе можно назвать одним из самых активно развивающихся муниципалитетов. В последние годы здесь реализуется множество проектов самого разного масштаба, при этом чиновники стараются уделять внимание каждой из 38 деревень.

Учитывая скромность собственного бюджета, чтобы воплощать в жизнь чаяния большинства селян, приходится полагаться на различные специализированные программы, а значит, и планы на следующий год администрация строит заранее, чтобы успеть вовремя подать все документы.

Текущий год должен был стать знаковым в решении многих, требующих к себе внимания, проблем. Например, строительства новых модульных очистных в деревне Асеньевское. Общая стоимость этого проекта составила порядка 13 миллионов рублей, а деньги были получены из «Фонда приоритетных проектов».

- Выделен участок под здание, и даже оформлена точка учета электричества, но пока ждем дальнейшей информации. Мы успели собрать всю необходимую документацию и подать её на торги, но вот как они будут проходить, пока не ясно. Конечно, надеемся, что найдется подходящий подрядчик: в таком случае нужно будет продумать, как выстроить нашу с ним работу, - отметила глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Беспокоится Ирина Николаевна абсолютно не зря. Пандемия коронавируса спутала чиновникам все карты, и сейчас им в первую очередь приходится заниматься вопросами иного рода, нежели благоустройством и проектированием. И если работы, по которым уже были заключены контракты, худо-бедно продолжают продвигаться, то вот с теми, что только выходили на тендер или проходили экспертизу, до сих пор ничего не ясно.

Так, например, в деревне Серединское собирались построить новую площадку для детей, о которой просили жители. Администрация направила необходимый пакет документов, но в итоге на торги так никто и не вышел. Подрядчики переживают за завершение текущих контрактов и не готовы брать на себя новые риски в условиях самоизоляции.

По идее, игровая зона должна пойти «на второй круг», но учитывая ситуацию, далеко не факт, что он состоится в ближайшее время, а если даже так, то риск остаться «пустым» у этого контракта очень большой.

Что куда печальнее, подобная судьба ожидает и те планы, которые должны были воплощать с участием жителей. Как рассказала Ирина Николаевна, уже поступил проект по газификации деревень Висящево и Тюнино, выполнявшийся в рамках инициативного бюджетирования,но онбудет отложен до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не изменится.

ГЛАВНОЕ - ЭТО ЛЮДИ

Разумеется, все эти работы обязательно завершат, но задержки и переносы - это всегда лишние нервы и «головная боль» как для чиновников, так и для жителей. Впрочем, учитывая обстоятельства, сейчас всем хватает и других забот.

Сегодня в приоритете у администрации - жизнь и здоровье населения. И пускай на сельских территориях за счет меньшей плотности и количества контактов людей друг с другом скорость передачи заболевания ниже, тут есть свои нюансы, которые необходимо учитывать чиновникам в работе.

Первый - это количество дачников и приезжих из других регионов. Многие жители столицы решили переждать пандемию в Боровском районе, и сейчас важно следить за тем, чтобы в деревнях не было проблем с увеличившейся нагрузкой на инфраструктуру и, конечно же, следить, чтобы среди гостей не оказалось заболевших.

Более того, далеко не все боровчане до сих пор осознают угрозу, тем более в сельских поселениях, где последствия от распространения вируса не так наглядны.

- В той же деревне Федорино, где у нас много активных жителей, сейчас готовятся к мероприятиям на День Победы. Здесь это традиция, но мы прикладываем все усилия, чтобы уговорить людей поберечься. Для нас всех это очень важная дата, но сейчас нужно подумать о здоровье, побыть дома ради своих любимых и близких, - отмечает Жильцова.

С Ириной Николаевной сложно не согласиться. Если все отложенные проекты в поселении обязательно нагонят и наверстают, то вернуть человеческие жизни не под силу никому. Поэтому сегодня очень важно понимать: будь вы жителем мегаполиса или отдаленной деревни, именно от вклада каждого отдельного человека может зависеть, как долго нам предстоит жить в условиях пандемии.

Степан ФЕДОРОВ

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