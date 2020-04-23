Подведение воды к «Молодежному» закончат на этой неделе

Исправление ситуации с водоснабжением микрорайона «Молодежный» вступило в завершающую фазу. Для того чтобы решить проблему с нехваткой ресурса осталось только дождаться когда водоканал закончит подключение к своим основным сетям.

Произойти это должно уже в конце недели, правда, прежде чем оставить все перебои и аварии в прошлом, местным жителям напоследок пришлось столкнуться с рядом неожиданных проблем.

За прошедшие годы собственники квартир в «Молодежном» перестали удивляться регулярным отключениям воды. Начавшиеся здесь в марте работы по исправлению ситуации выхвали у населения большое воодушевление. Особенно когда после промывки скважин удалось почти в два раза повысить мощность водозабора.

Однако эти хорошие новости неожиданно были омрачены новыми бедами. И если к внезапному исчезновению воды из кранов все давно привыкли, то перебои с электричеством абсолютно справедливо вызвали бурю негодования. За прошлую неделю подача ресурса прерывалась аж четыре раза. Виной тому проблемы на линии у ГТУ ТЭЦ базирующейся в Обнинске. Судя по всему, один из кабелей ЛЭП в районе Маланьино начал выходить из строя, но обнаружить в каком месте происходит потеря задача не простая и специалисты организации продолжают ей заниматься. Но, к сожалению, в наше время от стабильности электросети очень часто зависит и доступность прочих благ цивилизации.

- За выходные было три отключения воды не больше двух часов каждое. В субботу это было связано, в том числе, и с остановкой оборудования из-за перебоя с питанием. В воскресенье прерывалась работа на период с полчетвертого до полшестого, что не должно было вызвать серьезных сложностей у жителей, - рассказал глава администрации СП «Совхоз Боровский «Антон МАСНЯК.

Остается актуальной проблема с наладкой гидравлического оборудования, поскольку специалисты обеих управляющих компаний работающих в «Молодежном» так и не могли справиться с технической частью и пока работы продолжаются не исключено, что для них потребуется останавливать подачу ресурса.

Впрочем, все эти нюансы не должны помешать свершиться главному событию - подключения микрорайона к сетям «Калугаоблводоканала». В понедельник 20-го апреля работники калужского монополиста успели проложить порядка 1,3 километра необходимых коммуникаций. Завершить начатое они должны к концу недели, а пуск был намечен на пятницу.

Именно к этому дню местная администрация должна провести рабочее совещание на станции первого подъема с участием представителей водоканала, ЖКУ и местных управляющих компаний, чтобы заранее обсудить все нюансы, чтобы запуск прошел в срок и без неприятных сюрпризов.

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