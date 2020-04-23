Почти Израиль

Хотела на этой неделе в своей колонке уйти от темы коронавируса, но не смогла. А все потому, что любой аспект нашей жизни за пределами дома сейчас на 100% связан с этой заразой. Я уже рассказывала, что весьма щепетильно отношусь к вопросу гигиены и профилактики заражения. По этой причине не только сама держу дистанцию со случайными прохожими и даже друзьями, но и, в силу профессии, наблюдаю, как это делают другие.

В начале недели наткнулась в интернете на пост. Два фото: на одном граждане Израиля протестуют против политики государства в отношении распространения коронавируса - большое количество людей стоит на площади на рекомендуемом расстоянии друг от друга. Такой вот интеллигентный протест граждан страны, которые осознают ответственность перед своим здоровьем и окружающими. На втором фото: протест жителей Владикавказа против самоизоляции - большое количество людей на площади плечом к плечу и с нервными криками во все стороны.

С мыслями о том, что оба протеста, вероятнее всего, не принесут желаемого результата, но на здоровье окажут разный эффект, пошла на улицу. Впервые за три недели ушла дальше, чем на рекомендуемые сто метров от дома, но исключительно по острой необходимости. По дороге зашла в две аптеки - маски только тряпочные, брать не стала. Но пока стояла в очереди на улице, ожидая, когда покупатель передо мной выйдет из помещения, отметила, что позади меня также останавливаются люди на дистанции не менее двух метров - тоже направляются в аптеку.

Аналогичную картину отметила возле почты. Вблизи друг от друга стоят немногие, и то, по всей вероятности, члены одной семьи. Смешно, но даже вечно кучкующиеся голуби в сквере Победы расселись на плитах поодаль. У автоматов Сбербанка очереди так и не случилось. Пока ждала, когда один мужчина выйдет из кабинки, отпугнула другого: напомнила о безопасной дистанции, для соблюдения которой двоим заходить внутрь не следует. Он согласился и ушёл.

Возвращаясь домой, шла по совершенно пустым улицам. Лишь редкие прохожие, пересекаясь, также невольно делали шаг в сторону, отворачивая голову - береженого бог бережет.

В сухом остатке сделала вывод, Балабаново - почти Израиль. Доминирующее число жителей - люди дисциплинированные. Может, им тоже не нравится полузаконная самоизоляция вместо введения ЧП, льготная поддержка, которой им не досталось, и прочие превратности коронавирусных условий существования, но они достаточно здравомыслящи, чтобы предпринять меры по недопущению заражения самих себя. Жаль, что не все.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Колонка редактора»