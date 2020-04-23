Последний участок кабицынской дороги «добьют» до мая

В прошлом году жителей СП «Совхоз Боровский» и других автолюбителей района порадовал ремонт дороги между Балабановым и Обнинском через Кабицыно. Несмотря на все неудобства в ходе строительства, результат того стоил, и боровчане остались довольны, за исключением разве что небольшого нюанса.

Водители надеялись, что новый асфальт положат не только до совхоза, но и протянут дальше, приведя в порядок сразу всю проезжую часть, проходящую мимо деревни Лапшинки и до самого Балабанова. К этим просьбам дорожники прислушались и запланировали на апрель ремонтные работы на оставшемся отрезке.

О реконструкции участка дороги, связывающего Боровский район с соседним Обнинском, думали не один год. Постепенно её состояние стало настолько ужасным, что превратилось в серьезную угрозу для водителей, и после очередной аварии в администрации решили во чтобы то ни стало добиться её ремонта.

Масштабная реконструкция на участке между «Совхозом Боровский» и Кабицыно была проведена летом 2019-го. Одним из главных аргументов стал тот факт, что после начала намеченных работ по расширению трассы М-3 эта проезжая часть станет одним из главных дублеров, а значит, вложиться в её восстановление нужно заранее. В результате, автовладельцы получили в свое распоряжение отличную дорогу, хотя её строительство и было связано с рядом неудобств.

Жители жаловались на пробки, регулярно снимали видео, где критиковали рабочих и просили одновременно с асфальтированием заняться монтажом освещения и прочими нюансами. Но главное, люди не поняли: почему реконструкция идет только до совхоза, а участок между Лапшинкой и Балабановым остается обделенным вниманием подрядчиков?

Ответ был дан еще в августе прошлого года - постепенно планируется завершить ремонт всей дороги, но в первую очередь решили взяться за самый протяженный и наиболее проблемный её отрезок, а все остальное доделают в ближайшее время.

Слово свое «Калугадорзаказчик» сдержал, и несмотря н а то, что многие проекты сейчас из-за пандемии коронавируса переносятся на более поздние сроки, на этой неделе уже вышел на объект.

- Согласно присланному нам постановлению, выполнить эту работу должны будут до мая, поскольку, в сравнении с предыдущим участком, делать здесь нужно не так много. Что касается методов, то они также останутся неизменными - это будет не обычный ямочный ремонт, а полноценная замена асфальтового покрытия на всем протяжении, - отметил глава администрации СП «Совхоз Боровский» Антон МАСНЯК.

И хотя подобный основательный подход, конечно же, является предпочтительным, он неизбежно становится причиной неудобства для местных жителей. Для проведения реконструкции, как и в прошлом году, придется поочередно перекрывать полосы, из-за чего риск попасть в пробку возрастет. С другой же стороны, на руку дорожникам играет режим самоизоляции: ведь если люди будут оставаться дома, то и трафик на этом участке должен снизиться.

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