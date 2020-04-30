Цена долга. Врачи рискуют жизнью пока без обещанных доплат

В то время, как жители Боровского района, разделившись на два «лагеря», ведут непрерывный и пустой спор о том, есть ли коронавирус или его выдумали, опасен он или не страшнее сезонной простуды, медики ежедневно рискуют своими жизнями, находясь на передовой. Сейчас говорить о них, как о людях в белых халатах, не совсем точно. Ведь те, кто выходит на прямой контакт с зараженными пациентами, скорее, как космонавты - в причудливых костюмах ступают на неизведанный путь, пока все человечество наблюдает за их борьбой с экранов телевизоров.

В чем опасность коронавируса, как с ней справляются боровские медики и какова плата за чувство долга, журналистам рассказал и.о. главврача ЦРБ Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ.

КРУГ ЗАРАЖЕНИЯ

По состоянию на 30 апреля на территории Боровского района официально было зарегистрировано 145 заболевших, 3 умерших и 5 выздоровевших пациентов, заразившихся COVID-19. Причем, чем больше медики выявляют заболевших, тем шире вырисовывается круг граждан, которых необходимо взять на контроль. Это те люди, с которыми инфицированный человек имел контакт и мог заразить вирусом. Таких граждан разыскивают, обзванивают, просят оставаться дома. Однако объяснить, что при отсутствии явных признаков заражения следует прекратить все контакты и изолироваться - задача непростая.

- Люди выходят на улицу без масок. Даже те, у кого уже имеются признаки ОРЗ, что может быть начальной стадией заражения коронавирусной инфекцией. Ведь у одних заболевание протекает в легкой форме и не дает тяжелых последствий для здоровья, все зависит от особенностей организма. Но эту инфекцию могут подхватить люди, у кого не такие крепкие защитные силы! Это очень настораживает! - делится Кирилл Фогельзанг.

К слову, введение на территории Калужской области режима обязательного ношения масок главврач поддерживает. Ведь благодаря таким примитивным мерам защиты. здоровый человек создает барьер для попадания вируса в его организм, а носитель инфекции не распространяет заразу в окружающей среде. Здесь, конечно, стоит отметить, что речь идет о латентных случаях заражения, когда человек заражен вирусом, но не знает об этом. В случаях предумышленного нарушения режима карантина людьми, знающими о своем диагнозе, в силу вступает закон, предусматривающий ответственность от штрафа до реального срока тюремного заключения (в зависимости от последствий).

ДЛЯ ХУДШЕГО СЦЕНАРИЯ

Конечно, основная работа врачей - лечение, а не ликбез и уговоры. А потому к любому повороту событий, даже самому негативному, они должны быть готовы.

О том, каковы силы боровских медучреждений и справятся ли они в случае неблагоприятного развития с коронавирусом, Кирилл Фогельзанг ответил:

- Если, вдруг появится необходимость в лечении тяжелых больных в районных стационарах (сейчас их отправляют в областную инфекционную больницу), то рассчитывать можно на четыре койки в реанимационном отделении, оборудованные аппаратом искусственной вентиляции легких. Также есть двенадцать коек, на которых возможна ингаляция кислородом. При неблагоприятном развитии событий будет использован любой ресурс, и проблем с обеспечением кислородной поддержкой для пациентов не возникнет.

Сейчас так остро проблема не стоит, ведь те, кто переносит болезнь в легкой форме, лечится дома, с тяжелыми случаями отправляются в инфекционную больницу Калуги. Те, кто болен обычной пневмонией, получают помощь на базе Балабановской городской больницы. В случае острой необходимости в этом медучреждении может быть задействовано 67 коек.

БЕЗ ОБСЕРВАТОРА

Среди всех поселений Боровского района наиболее зараженным является Балабаново - 28 случаев. Но это, конечно, если не брать в расчет «Этномир», где на территории парка на карантине находятся 82 сотрудника.

По мнению Кирилла Фогельзанга, дальше роста числа заражений в этом месте не предвидится, поскольку все, кто имел контакт с первоисточником - умершей от осложнений COVID-19 женщиной, сейчас изолированы и внешних контактов не имеют. К слову, пока отсюда больше никого не направляли в инфекционное отделение. Это означает, что медики успели вовремя приступить к лечению зараженных людей, и у них не появились тяжелые последствия присутствия в организме вируса.

Тем не менее, именно наличие в «Этномире» такого количества больных свело на «нет» планы по открытию на территории парка обсерватора.

- В данных условиях вопрос об открытии такого учреждения не стоит, причем на территории Боровском района - вообще!

ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ

На сегодняшний день помощь боровчанам оказывают 28 терапевтов. Часть из них, в силу обстоятельств, работает на приеме, часть - на выездах, контактируя, в том числе, с теми, кто уже инфицирован. А потому врачи больше других находятся в группе риска.

- Врачи - такие же люди, и они тоже заболевают. Да, среди моих коллег есть те, кто заразился коронавирусной инфекцией, сейчас они проходят лечение. Вообще, обследование медработников проводится еженедельно. Если у кого-то появляются признаки респираторного заболевания, то их сразу изолируют от работы до получения результатов анализов, - делится Кирилл Фогельзанг.

При этом исполнять свой профессиональный долг врачи готовы по долгу службы и по велению сердца. Есть даже те, кто добровольно перешел на работу в областную больницу. И не только потому, что там за риск платят больше, просто хотят помочь побороть заразу, которая обрушилась на весь мир.

К слову, о деньгах. До сих пор обещанных надбавок медики не получили - ни из районного, ни из областного или федерального бюджета. На вопрос «почему?», главврач дипломатично отвечает - «составляют реестр медиков».

Насколько будет щедрым государство на всех уровнях, узнать так и не удалось. А потому остается надеяться, что выплаты за риск для жизни и здоровья работники здравоохранения получат не с мая, а за весь период этого опасного противостояния.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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