Жителей «Молодежного» избавили от проблем с водой

Минувшую неделю для жителей микрорайона «Молодежный» в деревне Кабицыно можно без преувеличения назвать исторической. Многие годы проживающие здесь люди страдали от регулярных проблем с водой. Отвечающее за подачу ресурса местное ЖКУ, несмотря на регулярную смену руководителей и жесткий контроль со стороны властей, так и не смогло справиться с этой проблемой.

Но, несмотря на все сложности, выход из непростой ситуации все-таки был найден. И 24-го апреля в микрорайоне состоялся пуск водовода, который должен вернуть жителям давно забытое чувство комфорта.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

Долгое время «Молодежный» оставался одной из самых острых «болевых точек» Боровского района и печальным примером того, чем может обернуться для собственников стремление застройщика сэкономить. Добиться серьёзных перемен в лучшую сторону удалось только в марте благодаря активной работе как местной и районной администраций, так и правительства региона.

- Первым шагом к нормализации ситуации стала организованная нами промывка скважин, что позволило увеличить объем «подъема» воды и хотя бы частично улучшить ситуацию, пока сотрудники «Калугаоблводоканала» не довели свою работу до конца, - рассказал глава администрации СП «Совхоз Боровский» Антон МАСНЯК.

Именно на плечи специалистов калужского монополиста, который, начиная с апреля, получил статус гарантирующего поставщика, легла самая ответственная и непростая часть плана. Для того, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с перебоями в водоснабжении, предприятие взялось подключить микрорайон к своим основным сетям. Для этого по улице Гоголя методом «прокола» было проложено порядка 1,5 километров новых коммуникаций.

Торжественный пуск воды в «Молодежном» состоялся 24-го апреля, и принять участие в этом событии приехали многие первые лица не только района, но и области, включая врио губернатора региона Владислава ШАПШУ, который отметил, что конечный результат стал плодом совместной работы.

- Это была многолетняя проблема. И я хочу сказать «спасибо» властям города Обнинска, которые пошли навстречу соседям. Теперь я точно уверен, что проблем с водой в этом микрорайоне не будет, - подчеркнул Владислав Валерьевич.

РАДОСТНЫЙ МОМЕНТ

Большое содействие в выходе из этой непростой ситуации оказали депутаты Районного Собрания. В частности, защищающий интересы жителей микрорайона в представительном органе Юрий СОЛОВЬЕВ прикладывал все усилия, чтобы ситуация в микрорайоне всегда находилась в поле зрения властей.

- Это радость для каждого из нас. Наконец-то, после долгих лет мучений, мы можем сказать, что нашим жителям больше не придется страдать от перебоев с водоснабжением по вине застройщика, который не захотел продумать все технические нюансы и переложил решение проблем на муниципальную власть. Огромная работа была проделана в последние месяцы, и её результат, как говорится, налицо. Ведь можно сказать, что воды теперь не просто хватит на все потребности населения микрорайона, но и скорее всего, будет создан некий резерв, о чем раньше можно было только мечтать, - отметил Юрий Иванович.

Разделяют эмоции представителя депутатского корпуса и в районной администрации, хотя и не отрицают того, что в «Молодежном» все еще есть над чем поработать. Об этом журналистам рассказал возглавляющий исполнительную власть Николай КАЛИНИЧЕВ, который неоднократно выезжал на объект и лично обращался к жителям, чтобы держать их в курсе событий.

- Была проведена работа по прокладке 1, 7 километра водовода, и теперь можно говорить о том, что жители будут обеспечены водой в полном объеме. И хотя самая важная часть работ завершена, предстоит еще разобраться с настройкой и балансировкой подачи между домами, и после этого можно будет уверено сказать, что все вопросы с нехваткой ресурса решены. Остался ряд вопросов по поводу сетей на территории микрорайона, поскольку у нас есть подозрения, что не все они соответствуют необходимым нормативам, и не исключено, что сотрудникам «Калугаоблводоканала» придется частично их заменить, - рассказал Николай Александрович.

Таким образом, можно смело сказать, что одна из самых сложных и наболевших проблем Боровского района сегодня стала частью истории. И нельзя забывать, что решить её удалось лишь благодаря совместному труду тысяч людей, начиная от местных жителей и заканчивая правительством Калужской области.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»