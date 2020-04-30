Дружинников научат работать в условиях коронавируса

К сожалению, несмотря на то, что коронавирус в регионе продолжает распространяться и число заболевших растет с каждым днем, не все жители Боровского района до конца осознают всю угрозу для своей жизни и здоровья. Как не раз отмечали врачи - соблюдение режима самоизоляции является наилучшей мерой профилактики, но людей на улицах не становится меньше.

Для того чтобы провести работу со всеми беспечными боровчанами сил полиции, спасателей и чиновников не хватит, а потому на помощь властям приходят добровольные дружины, на плечи которых в это непростое время ложится большая ответственность.

ВОПРЕКИ ЗАПРЕТАМ

Находиться в четырёх стенах днями напролет - задача, которая кажется легкой лишь на первый взгляд. Проблемы с тем, чтобы на неделю ограничить свои контакты и покидать квартиру лишь в случаях крайней необходимости нет никакой. Но когда этот период длится месяц, то заставлять себя соблюдать самоизоляцию становится сложно даже самым ответственным людям.

Как отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, несмотря на то, что новости о новых заболевших коронавирусной инфекции приходят каждый день, на улицах населенных пунктов муниципалитета все равно достаточно многолюдно, особенно в выходные дни, когда солнечная погода так и манит выйти на прогулку.

Провести работу с населением и убедить жителей соблюдать ограничительные меры Николай Александрович поручил местным властям, у которых, к сожалению, в «арсенале» имеется не так уж много инструментов воздействия. В конце-концов разъяснительную работу провели еще в прошлом месяце, и даже абсолютно не следящий за ситуацией в мире человек сегодня прекрасно знает, чем опасна инфекция и какие меры надо соблюдать, чтобы ей не заразиться. В то же время полицейские, которые должны контролировать соблюдение режима самоизоляции, просто в силу загруженности личного состава неспособны быть всегда и везде. В таких случаях чиновникам остается уповать на силы добровольческой дружины, по крайней мере, в тех поселениях, где это движение хорошо развито.

ВСЕГДА ГОТОВ!

Хорошим примером в данной ситуации может стать Ворсино, где с подачи главы администрации поселения Георгий ГУРЬЯНОВА организация добровольных помощников со временем превратилась в слаженный и эффективный отряд. Помощь ворсинских дружинников не раз отмечалась наградами и словами благодарности от правоохранителей и в это непростое время они оказались надежной опорой для местных властей.

- Наши добровольцы сейчас в режиме повышенной готовности. Несут дежурство, проводят ежедневные обходы и всегда готовы оказать поддержку. Другое дело, что хотелось бы иметь четкое представление о полномочиях членов дружины. Насколько я помню, выписывать штрафы имеет право только административно-техническая комиссия, а потому сегодня члены ДНД могут только заниматься профилактикой и убеждать население, не прибегая к административным воздействиям, - отметил Георгий Иванович.

К слову, над этим вопросом ранее задумывались сотрудники прокуратуры, которые разработали свод рекомендаций для работы дружинников и в скором времени он будет передан в поселения.

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА

Впрочем, в Ворсине, как и в большинстве других сельских поселений, плотность населения куда меньше чем в городах риск получить очередной очаг заболевания хоть и есть, но куда ниже, чем в городах района. Лучше всех себя на сегодняшний день показали жители Ермолина, где людей на улицах хоть и больше чем хотелось бы видеть чиновникам, но все-таки меньше чем в Боровске и Балабанове, где тоже призвали на помощь народных дружинников.

- Наши добровольцы оказывают нам посильную помощь и мы на них очень рассчитываем. Очень хорошо они показали себя во время Пасхи, когда взяли на себя дежурство на кладбище и проводили профилактические беседы с жителями. Также в будущем мы планируем организовать совместное патрулирование с сотрудниками полиции, - рассказала заместитель главы администрации Балабанова Нина ФИЛАТОВА.

При этом, как заметила Нина Сергеевна, даже с учетом, что добровольцев в ДНД хватает, главная сложность в организации работы отряда точно такая же, как и Ворсине. Ведь дружинники должны работать в связке с правоохранителями, иначе все их полномочия сводиться к словесным замечаниям и убеждениям граждан пойти домой.

Семен ФРОЛОВ