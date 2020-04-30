Имя героя. В Боровском районе еще живы свидетели Великой Победы

В этом году наша страна отметит очень важную дату - 75-ю годовщину со дня Победы. Великая Отечественная война остается самой страшной страницей в истории России, и невзирая на время, наш долг-- чтить тех, кто пожертвовал всем ради свободы и независимости своей Родины.

К сожалению, с каждым годом среди нас остается все меньше свидетелей и участников тех событий.

Страшно подумать, но во всем Боровском районе сегодня проживает лишь десять человек, прошедших через горнило той войны. В преддверии праздника мы хотим познакомить вас с историей их подвигов.

АНАНИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ Иван Федорович во время Великой Отечественной войны прошел через серьезные испытания. Ему выпало сражаться на одном из самых трудных и опасных фронтов - Ленинградском. В составе охранной части он защищал от противника боевые самолеты, от которых во многом зависела оборона Города-героя. Неся службу, Иван Федорович и его сослуживцы не жалели себя, многие товарищи ветерана погибли, а сам он был тяжело ранен, но смог восстановить силы и встать на ноги. После войны сначала уехал на Урал, работал на одном из заводов, а после вместе с супругой переехал в Ермолино, где они вместе трудились на текстильной фабрике.

АНДРИАНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ Пионер-герой Иван Федорович АНДРИАНОВ родился 29 января 1927 года в тогда еще Московской области, в деревне Ново-Михайловское Боровского района. В годы Великой Отечественной войны он совершил поступок, который стал ярчайшим примером героизма обычных детей во время страшной войны за освобождение Родины. В конце декабря 1941 года 14-летний Ваня Андрианов помогал красноармейцам выйти из окружения немецких войск. Рискуя жизнью, он предупредил части 33-й Армии о засаде врага в д. Ново-Михайловское и спас тем самым жизни советских солдат. Благодаря этому красноармейцы обошлись без потерь, а деревня Ново-Михайловское была освобождена. За этот отважный поступок юного Ваню Андрианова орденом «Красной звезды» лично наградил генерал-лейтенант М.Г. Ефремов, после чего ему присвоили звание «Пионер-герой». После войны Иван Фёдорович работал на оборонно-промышленном предприятии «Коммунар», участвовал в разработке и производстве тактических ракет. До сих пор он живет в своей родной деревне и принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи Боровского района. За его подвиг и многолетнее общественное служение депутаты балабановской Городской Думы приняли решение назвать одну из улиц города на гагаринском поле именем пионера-героя Вани Андрианова. Примечательно, что улица эта проходит именно в том месте, где он 14-летним мальчишкой совершил свой подвиг.

БЕЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА Татьяна Александровна родилась 4-го января 1927-го года в деревне Гольтяево. После начала Великой Отечественной войны 14-летней девочкой он пошла работать на завод в Наро-Фоминске, изготавливавший необходимую для фронта продукцию, откуда чуть позже и ушла на фронт. Татьяна Александровна служила зенитчицей и в рядах сил ПВО помогала сдержать наступление врага. Позже была переведена в полевой госпиталь, который следовал за линией фронта, помогала ухаживать за раненными. Победу она встретила в самом Берлине, после чего вернулась в родную деревню, где проживает и по сей день. В послевоенное время Татьяна Александровна создала семью, воспитала троих детей и до преклонного возраста работала в колхозе «Заветы Ленина», занимаясь животноводством и полеводством, за что была не раз отмечена грамотами и наградами.

ВАРЕНИЦА ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ Григорий Ильич родился на Алтае в 1923 году. Детство было голодное, трудное, но он очень хотел учиться. Поэтому по окончании семилетней школы поступил в архитектурно- строительный техникум. Окончив его в 1942-ом, молодой специалист был направлен в Новосибирск на восстановление эвакуированных из Ленинграда заводов. Отсюда Григорий Ильич в составе 150-й Сталинской стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев после краткосрочной подготовки на курсах пулеметчиков был отправлен на Калининский фронт, где принимал участие в освобождении Старой Руссы и Великих Лук, участвовал в боях за Лохню. Здесь он получил первое ранение. В августе 1943 года дивизия участвовала в боях под Спас-Деменском. У железнодорожной станции Павлиново шли ожесточенные бои за Гнездиловскую высоту (233.3 м). Выбить врага с хорошо укрепленных позиций удалось не сразу и ценой страшных потерь. Напарник-пулеметчик Григория Ильича был убит, сам он получил тяжелое ранение, но продолжал оставаться на месте боя, пока не потерял сознание. Спустя 73 года ему вновь удалось побывать в этих местах. Победу встретил в 40 километрах от Берлина, в небольшом городе Ратенов.

СИТАЛО ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ Виктор Семенович родился 18-го января 1930-го в Белопольском районе Сумской области Украины. Страшные годы Великой Отечественной войны он встретил совсем мальчишкой, но юный возраст не помешал ему внести свой вклад в победу над захватчиками. Шустрый мальчишка смог быстро завоевать расположение немцев, и те не обращали на него внимания, что позволяло Виктору Семеновичу добывать ценнейшие сведения для партизан. За свои заслуги и храбрость он был награжден медалью «Партизан Великой Отечественной войны 2-й степени». В Боровский район он приехал в 1954-м году, сразу после окончания техникума. Сначала работал в Институте усовершенствования кадров сельского хозяйства, затем трудился на Боровской трикотажной фабрике. В 1964 году ему предложили возглавить новую организацию - ремстройучасток, преобразованный затем в управление (РСУ). За время его руководства, длившегося более 30 лет, было построено и реконструировано множество жилых домов, зданий государственного, муниципального назначения, коммуникаций, дорог. За это он был награжден званиями «Заслуженный строитель РСФСР» и «Ветеран труда», орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть».

МАРТЫНОВИЧ ЕКАТЕРИНА САВЕЛЬЕВНА Екатерина Савельевна родилась в деревне Высокое Думиничского района Калужской области. После начала Великой Отечественной войны в деревне был сформирован партизанский отряд, в который смелая девушка вступила без раздумий . Валентина Савельевна стала разведчицей-связисткой и наравне со своими товарищами переносила все тяготы, выпавшие на долю действовавших за линией фронта формирований. В результате очередной бомбежки получила тяжёлое ранение, долго проходила лечение в госпитале. После войны трудилась в разных сферах: работала завклубом, врачом-ветеринаром.

КЛИМЕШИН ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ Георгий Федорович родился 18-го апреля 1924-го года в Пензенской области и в 1942-м году был призван в ряды Красной армии. Перед тем, как попасть на фронт, проходил подготовку в полковом училище и прошел войну в танковых войсках, в рядах 81-й гвардейской дивизии. Принимал участие в Курской битве. Был неоднократно ранен и за свое мужество награжден медалью «За отвагу». К сожалению, в 1944-м году очередная контузия обернулась для Георгия Федоровича инвалидностью, но он не опустил руки и стал обучать новобранцев в танковом училище, где прослужил до 1947-го года. В послевоенные годы переехал в Ермолино, где участвовал в строительстве многих важных объектов, включая прядильную фабрику, на которой трудился в дальнейшем. Долгое время занимал пост председателя Совета ветеранов и за свои огромные заслуги перед муниципалитетом в этом году был награжден званием Почетного гражданина.

МАСАЛОВ АНАТОЛИЙ ДЕНИСОВИЧ Анатолий Денисович родился в 1923 году в деревне Пневка Смоленской области и до начала Великой Отечественной войны мечтал бороздить моря. В 1940-м году, сразу по окончании 8-го класса, он даже устроился мотористом в пароходство, но судьба сложилась совершенно иначе. Осенью 1941-го он был призван в армию. Учитывая его пусть небольшой, но опыт в обращении с техникой, был направлен в Москву, где в Главном автобронетанковом управлении Красной Армии закончил курсы и был зачислен в 212-ю танковую бригаду механиком- водителем на танк Т-34. Боевое крещение он прошел на Калининском фронте. Позже, на Дону, Анатолий Денисович получил ранение в ногу и был отправлен в госпиталь, потом снова оказался на передовой - на Волховском фронте, но уже не в танковых войсках. В минометной роте отдельной 53-й стрелковой бригады сначала был командиром расчета, а затем командиром взвода до марта 1944 года. После этого участвовал в обороне Ленинграда. Прорвав блокаду, подразделение, в котором служил Анатолий Денисович, продолжило наступать уже на территории Эстонии, где в марте 1945-го года он был ранен еще раз и встретил Победу в литовском госпитале. Встав на ноги, еще два года оставался в рядах армии, обучая курсантов управлению танком Т-34.

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ Александр Иванович родился 19-го апреля 1925-го года и провел свое детство в деревне Уваровское Боровского района. В годы Великой Отечественной он прошел очень длинный боевой путь, в начале которого принимал участие в освобождении Калужской области, затем в наступательной операции на территории Белоруссии, а конец войны встретил в городе Кенигсберге, который после капитуляции Германии стал называться Калининград. Несмотря на юный возраст, Александр Иванович показал себя способным и храбрым солдатом, был не раз отмечен орденами, медалями и благодарностями Верховного Главнокомандующего. После окончания войны вернулся в родной Боровский район и работал на фабрике «Красный Октябрь» помощником мастера, где и познакомился со своей будущей женой. Сегодня Иван Александрович остается одним из самых активных членов Совета ветеранов, принимает участие во всех городских мероприятиях и регулярно общается с подрастающим поколением, выступая в школах и на различных собраниях.