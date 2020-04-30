Арендаторы балабановского рынка просят предоставить льготы

Несмотря на принимаемые государством меры поддержки простых граждан и представителей бизнеса, последствия вмешательства в нашу жизнь COVID-19 дают о себе знать.

В Балабанове еще до введения режима самоизоляции арендаторы торговых площадей муниципального рынка ощутили на себе финансовый провал, и чтобы не разориться окончательно, обратились к местным органам власти за помощью, которые те пока ещё не предоставили.

На 30 апреля у депутатов балабановской Городской Думы было запланировано очередное заседание. Однако в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции собираться в тесном зале плечо к плечу посчитали небезопасным. Поэтому Глава города Ирина НИКИФОРЕНКО приняла решение отменить рабочую встречу.

Тем не менее, в городе есть вопросы, требующие ответа народных избранников. К таковым относится обращение жителей, которые арендуют торговые места на муниципальном рынке. Ранее они направили в адрес местных органов власти обращение с просьбой предоставить льготы на оплату занимаемых ими площадей до нормализации ситуации с коронавирусом, поскольку в настоящее время из-за снижения количества покупателей их доходы значительно сократились.

На официальном заседании Гордумы в конце марта данный вопрос рассматривали в разделе «Разное», а потому никакого решения по нему принято не было. Тем более, мнения парламентариев по нему разделились. Одни посчитали, что просьбу следует удовлетворить, поскольку в противном случае десяткам мелких предпринимателей попросту не на что будет жить и кормить свои семьи, а найти другую работу в сложившихся обстоятельствах весьма сложно. Другие настаивали на том, что бизнес - это риск, и каждый, кто решает им заниматься, должен быть готов как к взлётам, так и к падениям.

Детально обсудить эту спорную просьбу решили на профильной комиссии по бюджету, которая до конца апреля так и не собралась из-за введенного режима самоизоляции. Теперь же, учитывая сложившиеся условия и остроту вопроса, балабановской Думе пришлось впервые встретиться удаленно.

На 15:00 30 апреля Ирина НИКИФОРЕНКО назначила заседание бюджетной комиссии в расширенном составе по скайпу. Таким образом, местные парламентарии впервые общались с применением современных технологий. Вполне вероятно, что впоследствии в таком же режиме придется провести и внеочередную Думу.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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