О старом на новый лад. В Ермолино решают очередное ЧП с водоснабжением

Ермолино продолжает оставаться одним из самых проблемных поселений Боровского района. При этом столь неблагозвучному статусу город обязан всего одной сфере, а именно водоснабжению и канализации.

Регулярно происходящие здесь ЧП уже успели изрядно надоесть населению, а все планы привести коммуникации в надлежащий вид пока так и не воплотились в жизнь.

Недавно ермолинцы в очередной раз столкнулись с целой чередой проблем - в последние пару недель горожане вынуждены терпеть регулярные перебои с подачей воды, а на улице 1 Мая из-за очередной утечки в канализации разлилась огромная лужа.

ЗНАКОМАЯ БЕДА

На прошлой неделе в Боровском районе успешно решили одну злободневную проблему связанную с водоснабжением, наладив подачу ресурса в «Молодежном». Однако, как это часто бывает, за успехом следует неудача. И в то самое время пока жители кабицынского микрорайона радовались появившейся в кранах воде, ермолинцы в очередной раз жаловались на её отключение.

Ситуация с подачей ресурса и его отведением в городе сложилась непростая. До того как поселение передало коммуникации «Калугаоблводоканалу», ЧП в городе было гораздо меньше, но с другой стороны для бюджета содержание сетей и их обслуживание было очень серьезным обременением. За последние несколько лет, как бы странно не звучали эти слова, жители Ермолина успели привыкнуть, что раз в два-три месяца здесь происходит очередная авария или поломка оборудования.

Особенно часто этим грешит система канализации, из-за чего сточные воды то разливаются в «озеро» на въезде в город, то бегут прямиком на участки горожан. С очередным таким случаем на прошлой неделе столкнулись жители частного сектора по улице 1 Мая, обнаружив рядом со своими участками огромную лужу.

Как рассказал глава администрации Ермолина Евгений ГУРОВ, причиной тому стала утечка из расположенных неподалеку труб. Для проведения работ сотрудники местного отделения «Калугаоблводоканла» разрывали небольшой участок коммуникаций ведущих к КНС, но закопать обратно так и не успели. И именно на нем произошел очередной порыв, выплеснувшийся на улицы города. Евгений Александрович заверил, что вся необходимая информация до ресурсников была доведена, но пока что они не могут заняться этой проблемой и поставили ей « в очередь».

НЕ ОДНО ТАК ДРУГОЕ

Причиной тому куда более глобальная проблема, на решение которой калужский монополист бросил все свои силы, а именно - проблемы с подачей холодной воды. Учитывая, что режим самоизоляции никто не отменял, и большинство жителей города находится в своих квартирах, подобные перебои могут привести к очень серьезным последствиям.

- Последние две недели ситуация с водой удручающая. То трубопровод до насосной станции забивался, и мы обращались к пожарным, чтобы оперативно провести промывку, спасибо им огромное за поддержку в этой ситуации. Теперь в водоканале говорят, что проблема в самой исходной точке и надо чистить весь резервуар. На выходных не было холодной воды и до вечера понедельника. Общались с руководством нашего участка - они сейчас в контакте с Калугой, обсуждают доставку необходимого оборудования, согласовывают работы, в общем, в процессе решения этой проблемы, - рассказал Гуров.

Причем точно такой же кризис произошел здесь ровно год назад - причиной перебоев с водой стал забившийся насос на главном резервуаре, и водоканальщикам пришлось заниматься его прочисткой. Непонятно только почему спустя 12 месяцев ничего не поменялось и жители снова должны ждать, когда наконец-таки калужский монополист разберется с этой проблемой. Тем более, что о ней было известно заранее и можно было если не принять меры, то хотя бы провести проверку или осмотр, раз уж подобная ситуация имела место в прошлом апреле.

К сожалению, в очередной раз горожане становятся заложниками безалаберного отношения ресурников к своему имуществу, и это уже давно никого не удивляет.

- Ситуация очень непростая, и откровенно говоря, это уже ни в какие ворота. Необходимо принимать какие-то меры, поскольку у нас практически нет периодов, в которые не было бы проблем. Если нормально работает канализация, значит точно что-то произойдет с водоснабжением и наоборот. Мы всегда находимся в ожидании ЧП, так быть не должно, - отметил заместитель главы администрации города Александр ИСАЕВ.

Но к сожалению именно так на сегодняшний день обстоят дела в Ермолине. И пока «Калугаоблводоканал» с помпой «спасает» жителей «Молодежного», подключая к себе новых абонентов, местным жителям из года в год остается только надеяться, что когда-нибудь внимание обратят и на них. А пока им приходится терпеть «пустые» краны в квартирах и лужи нечистот под своим окном.

Степан ФЕДОРОВ

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