Новые горизонты. В Ворсино сняли мюзикл в честь Дня Победы

Дворец Культуры Ворсино можно абсолютно заслужено назвать самым креативным профильным учреждением в районе. К любому празднику или торжественному мероприятию здесь подходят крайне ответственно, всегда удивляя жителей новой и яркой программой.

В этом году из-за пандемии многие планы у творческих коллективов пошли под откос, и все интересные задумки пришлось переносить «на потом», но только не в ворсинском ДК, где к юбилею Великой Победы подготовили не просто концерт, а сняли настоящий мюзикл!

РЕЖИССЕРСКИЙ ДЕБЮТ

Каждый житель Боровского района хорошо представляет себе программу мероприятий на 9 мая. Это торжественная часть с парадом, «Бессмертный полк», песни военных лет, солдатская каша и номера творческих коллективов. В этом году распространение коронавируса оставило людей без всех этих составляющих праздника, но вместо того чтобы сетовать на судьбу, сотрудники ворсинского ДК решили взглянуть на это с другой стороны и подарить людям совершенно новые ощущения, решившись на небывалый поступок - снять собственный фильм.

Как рассказала директор учреждения Алесья ЕРМАК, вдохновением для них стала передача «Старые песни о главном», где общий сюжет перебивался музыкальными вставками и танцевальными номерами. Вот только накопленный в ДК материал больше подходил для серьезной темы посвященной Великой Отечественной, а не юмористическим зарисовкам. С такой задумкой Альеся Александровна пришла к главе администрации СП «Ворсино» Георгию ГУРЬЯНОВУ и изначально речь шла о создании аудио-рассказа, но Георгий Иванович настоял на том, что в формате фильма история получится более насыщенной и наглядной.

- Честно сказать, задумывались над подобным проектом мы давно, а понемногу записывать номера начали еще в прошлом году. По сюжету, внучка участника Великой Отечественной Войны, будучи сама уже в преклонном возрасте, находит записи и фотографии дедушки, который был военным корреспондентом. Её рассказ будет основой повествования, и разные моменты этой истории будут раскрыты нашими артистами через песню или танец, - рассказывает о задумке Алесья Александровна.

Задумка очень смелая, но вместе с тем невероятно интересная. Такого креативного подхода к теме памяти подвига народа в Боровском районе еще не было. И столь необычная идея завлекла сотрудников ДК, которые были готовы осваивать новы для себя навыки вроде монтажа, чтобы воплотить задумку в жизнь.

Своими глазами увидеть, что получилось в итоге жители Ворсина, да и все желающие, смогут в официальной группе Дворца Культуры в «ВКонтакте» - https://vk.com/dkvorsino2019 и на YouTube-канале учреждения - https://www.youtube.com/channel/UCZEzgdQlqdVWyMZ340Y9lZw.

С 1-го по 8-е мая здесь будут выходить творческие номера, а 9-го мая все эти отдельные эпизоды будут собраны в целостный сюжет и сформируют у зрителей цельную картину.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Именно показ фильма станет центральным событием на День Победы в Ворсине в этом году, но даже несмотря на всю трудоемкость его создания, это далеко не единственный пункт в планах ДК.

Как отметила Алесья Александровна, никуда не денется и ставшей традицией у жителей села «Бессмертный полк», который в этом году пройдет в формате онлайн и будет состоять из присланных людьми фотографий своих семейных героев. Не обойдется и без возложения венков к воинским мемориалам - делаться это будет исключительно сотрудниками администрации и членами депутатского конкурса, но видео с торжественным моментом обязательно выложат для просмотра. Также ворсинцев ждет большой аудиоконцерт на несколько часов, «гвоздем» которого станет прочтение стихотворений посвященных военной тематике.

Прямо сейчас в ДК проходит онлайн-конкурс поэтов и чтецов, в рамках которого все участники присылают записи со своими выступлениями. Уже сейчас их набралось столько, что было принято решение в День Победы транслировать их по всему селу. Более того, те кого жюри назовет победителями, обязательно получат свои призы. Вручат их уже после того как снимут режим самоизоляции, но тем не менее, награда обязательно найдет своего героя.

Ну а в целом очень приятно видеть, что даже в непростой период самоизоляции находятся люди, которые не опускают руки и ищут новые возможности, чтобы порадовать своих зрителей чем-то новым и необычным. И если ворсинцы по достоинству оценят режиссерский дебют сотрудников ДК, то возможно в будущем нас ждет еще больше интересных тематических проектов подобных этому.

Семен ФРОЛОВ

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