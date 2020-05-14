Сила слова. Медики пытаются не допустить дефицита лекарственных средств для лечения пациентов

Кажется, коронавирусная инфекция давно стала частью нашей жизни, и мы уже привычно начинаем день с ожидания очередной сводки заражения на территории Калужской области. Однако, только 11 мая был ровно месяц с того дня, как в Боровском районе зарегистрировали первый случай COVID-19.

За этот небольшой отрезок времени жизнь каждого из нас стала более дисциплинированной, поскольку лишь единицы не осознали, что верхушку эволюционной пирамиды - человека - способен стереть с лица земли незримый вирус.

ИФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМ

11 апреля у первого боровчанина медики обнаружили коронавирус. На тот момент в Калужской области заражены были всего 24 человека. Но в конце месяца COVID-19 уже охватил 150 жителей района, а за две недели мая эта цифра выросла до 207, в то время, как в Калужской области не осталось ни одного «чистого» района с общим показателем заболеваемости 2115 человек.

Как именно распространлась зараза по боровским поселениям, сейчас никто точно не знает. Если до майских праздников такую информацию ежедневно публиковал на своей странице в «ВКонтакте» только замглавы администрации Алексей ГЕРАСЬКИН, то сейчас и этот источник смолк. Официальная причина, озвученная администрацией Боровского района, кроется в том, что Роспотребнадзор не предоставляет информацию по населенным пунктам, ограничиваясь общерайонными сводками.

Естественно, поверить в то, что главное ведомство, обязанное отслеживать в том числе, географию заражения, чтобы власти на местах могли оперативно принимать меры, игнорирует такой уточненный подсчет, невозможно. А потому у боровчан начинают появляться подозрения, что от них скрывают важную информацию, подвергая тем самым опасности.

ВТОРОЙ ОЧАГ?

Главным очагом заражения был и остается «Этномир». Именно массовое заболевание сотрудников этого парка вывело Боровский район в тройку лидеров по COVID-19. Но на текущей неделе появилась информация о четырнадцати зараженных насельниках боровского Свято-Пафнутьего монастыря, который в нарушение запрета главного санитарного врача Калужской области провел пасхальную службу с участием прихожан.

Совсем несложно подсчитать, что первый госпитализированный трудник (с ним в монастыре 15 заболевших) был выявлен через одиннадцать дней после Пасхи, то есть, по истечении инкубационного периода заражения вирусом. А потому опасения властей района в том, что масштаб заболеваемости после этого церковного праздника даст о себе знать новой волной, уже подтвердились. Теперь предстоит устанавливать круг контактов заболевших наместников обители, а в нем, между прочим, есть и дети, которых родители привели на ночное богослужение, наплевав на введенные ограничения.

Число прихожан монастыря на пасхальной службе составило порядка трёхсот человек. И эти люди уже рассредоточились по территории Боровского района.

РЯДОМ С НАМИ

Чтобы понять, насколько масштабно пандемия охватила Калужскую область, достаточно знать, что далеко не всех больных с коронавирусной пневмонией отправляют на лечение в региональную «инфекционку». Часть требующих медицинской помощи начали получать её на базе терапевтического отделения Балабановской больницы. Именно отсюда и был госпитализирован в Калугу первый пациент с COVID-19. Сегодня сюда госпитализированы более пятидесяти человек с разными видами пневмонии.

В каких условиях находятся заболевшие и работает медперсонал, 12 мая проверили заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН и главврач Боровской ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА. Облачившись в защитные костюмы, они пообщались с находящимися в терапевтическом отделении людьми. Пациенты пожаловались на качество питания и отсутствие бутилированной воды, медики - на нехватку лекарств.

- Запас лекарственных препаратов явно недостаточен. Наталья Владимировна отметила недопустимость возможного прерывания курса лечения из-за перебоев с поставкой препаратов и пообещала уделить этому вопросу первоочередное внимание, - отметил на своей странице в «ВКонтакте» Алексей Гераськин.

У этой новости, как понимаете, две стороны. С одной - внимание и оперативная работа со стороны чиновников администрации района и медучреждения, с другой - явные проблемы системы здравоохранения.

Шаткий оптимизм вселяет новость о том, что в терапии есть резерв коек на случай роста числа заболевших. Хотя что с них проку, если лечить врачам будет нечем? В этой ситуации остается только последовать примеру Алексея Гераськина и уверовать в силу слова:

-О работе медперсонала пациенты терапевтического отделения отзываются исключительно положительно, подчёркивая их грамотность в работе и приветливость в общении. Еще раз спасибо всем, кто не испугался и продолжает исполнять свой долг ответственно и доброжелательно. Ведь доброе слово тоже лечит!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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