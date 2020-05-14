По нулям. Депутаты поддержали балабановских предпринимателей

Депутатам балабановской городской Думы пришлось нарушить самоизоляцию и собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопросы, касающиеся десятков горожан, ведущих бизнес на территории муниципалитета. Учитывая, что одним пришло время оплачивать земельный налог, а другим - аренду площади на городском рынке, откладывать принятие решений до снятия ограничительных мер было бы несправедливо. Поэтому народные избранники собрались 12 мая для обсуждения тем, которые ранее вызвали у них сильные разногласия.

КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ

Оба «льготных» вопроса местные парламентарии успели обсудить на расширенном заседании бюджетной комиссии неделю назад по скайпу. Несмотря на удаленное общение, без жарких споров вновь не обошлось, поскольку перед депутатами стояла дилемма: подумать о нескольких десятках человек, из-за которых бюджет города недополучит средства, или о доходной части городского кошелька, расходование которой уже расписано до копейки? Тогда принять единое решение участники совещания не смогли, а потому на внеочередном заседании Думы обсуждение пошло заново.

Начальник финансового отдела администрации Наталья ГУСАКОВСКАЯ представила проект решения по внесению изменения в Положение «О земельном налоге на территории ГП «г. Балабаново». Согласно ему, предлагалось снизить сумму налога за два первых квартала 2020 года на 50%. Эта мера затронула восемь организаций города, которые по состоянию на 1 марта текущего года были включены в единый реестр малого и среднего предпринимательства, основной вид деятельности которых входит в перечень особо пострадавших от ограничительных мер в период пандемии коронавируса.

В списке, представленном администрацией, оказалось восемь обществ с ограниченной ответственностью, ОКВЭД которых позволяет претендовать на льготу - «Прогресс», «Зенит», «МанСтрой», «РЭСО», «СВ-Дубль», «СтройСнаб», «ТрансБизнес» и «Дах». Общая сумма их льготы на оплату земельного налога за первый и второй квартал текущего года составляет полмиллиона рублей. После выяснения правомерности внесения в список льготников этих предприятий и уверения Натальи Гусаковской, в представленный перечень внесены все, кто имел на это право.Депутаты единогласно одобрили проект решения.

ПАВЕЛ ГРАНКОВ «ЗАМОЛВИЛ» ЗА ГОРОЖАН

Вопрос предоставления льготы предпринимателям, арендующим площадь на муниципальном рынке, не был неожиданностью для депутатов. В их адрес, наряду с администрацией, ещё в конце марта поступило обращение об освобождении от налога за торговые места тех, кого затронуло введение ограничительных мер на территории Калужской области.

К обсуждению этой темы местные парламентарии подошли неделю назад на бюджетной комиссии, но к общему знаменателю прийти так и не смогли. Администрация и часть народных избранников склонялись к снижению оплаты на 30%, тогда как другие депутаты настаивали на льготе не менее 50%.

На внеочередном заседании Думы был вынесен проект решения вопроса по аренде, в котором администрация предложила снизить наполовину плату за землю на рынке. Однако представляя данный проект, начальник финансового отдела Наталья ГУСАКОВСКАЯ озвучила новую позицию представительного органа. По ее словам, глава администрации Сергей ГАЛКИН предложил вообще освободить предпринимателей от оплаты аренды.

На этой позиции настаивали и депутаты Районного Собрания. Выступая на заседании, Павел ГРАНКОВ сообщил, что в адрес его и его коллег - Людмилы КНЯЗЕВОЙ и Надежды РАСЧЕСКОВОЙ-- тоже поступило обращение от предпринимателей об отмене оплаты аренды в условиях ограничительных мер.

- Хочу обратить внимание на то, что в первую очередь, все предприниматели - это жители нашего города. Они обеспечивают работой не только себя, но и других людей. На мой взгляд, даже учитывая часть финансовой потери муниципального предприятия и городской казны в целом, целесообразно предоставить поддержку гражданам в этой непростой ситуации, когда не по своей вине они были вынуждены сидеть дома, - сказал Павел Гранков, обращаясь к коллегам из балабановской Думы и передавая соответствующую письменную просьбу главе города Ирине НИКИФОРЕНКО.

ДО ОКОНЧАНИЯ РЕЖИМА

Однако уговаривать балабановских депутатов не пришлось. На этот раз почти все высказались за поддержку горожан, попавших в такую сложную финансовую ситуацию, и большинством голосов одобрили отмену арендной платы на весь период действия Постановления Правительства Калужской области № 200 «О введении режима повышенной готовности».

Это означает, что от арендной платы представители микробизнеса освобождаются за апрель и май (если ограничительные меры не будут сняты раньше 1 июня),а далее - по обстоятельствам.

Однако данные преференции коснутся не всех арендаторов балабановского рынка, а только тех, кто торгует товарами, продажа которых не была разрешена в период пандемии. Как ранее сообщал директор МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения» Евгений ЛЕОНОВ, тем, кто имел право работать, но делал этого по собственному решению, он уже выставил счета на оплату за апрель.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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