Я слежу за тобой! В Б оровском районе возьмут «на карандаш» проштрафившихся подрядчиков

Этой весной работы в рамках капитального ремонта стартовали особенно рано и сейчас довольно активно ведутся практически во всех поселениях. Как и в прошлом году, в приоритете остаются работы по обновлению кровли, а также фасадов и отмосток там, где это необходимо.

Более того, чиновникам уже сейчас предлагают задуматься над тем, какие дома должны попасть в программу капремонта на следующий год.



В СТОРОНУ ПРОГРЕССА

По количеству домов, взятых «Фондом капитального ремонта» в работу на 2020-й год, лидерами можно назвать Балабаново и Ермолино. В первом городе подрядчики уже вышли на обновление кровли в домах №№19, 20 и 21 по улице Коммунальной, во втором поселении планируется ремонт крыш дома № 216 по улице Русиново и сразу двух многоэтажек в ОПХ Ермолино - №№ 5 и 9. Причем в первой также планируют заняться обновлением фасада.

В Боровске своей очереди дождались собственники на улицах Лесной,15а и Латышской,3. Задачи у рабочих те же - полная замена крыш. Аналогичные работы идут в Добринском переулке,12 в Ворсине и на улице Центральной,1 в Асеньевском.

К слову, это сельское поселение в программе капремонта «гость» нечастый, и последний раз капремонт заглядывал сюда еще в 2017-м году, он запомнился жителям проблемами и огрехами со стороны исполнителя. Зато сейчас, как рассказала глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА, подрядчик работает на совесть и уже в скором времени должен завершить начатое.

- Пока мы довольны результатом, и по скорости, и по качеству нареканий нет. Старший по дому все время держит руку на пульсе, всегда в контакте и с нами, и со строителями. По сравнению с тем, какой в 2017-м году у нас был капремонт в деревне Серединское, - прогресс на лицо. Сдача по договору намечена на июнь, но сейчас подрядчик даже опережает график, - отметила Ирина Николаевна.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

А вот в СП «совхоз Боровский», где в этом году в ряды «счастливчиков» попало сразу два дома - в деревне Кабицыно, на улице Обнинской дом №1, и в самом совхозе на Центральной, 25, дела пошли не так гладко, как хотелось бы.

- В части замены кровли в Кабицыно никаких претензий нет. Подрядчик работает очень хорошо, оперативно, и я думаю, уже в скором времени должен закончить. А вот по Центральной все совсем наоборот - на работы компания не вышла вовсе, и к ней будут применяться штрафные санкции, - рассказал глава администрации поселения Антон МАСНЯК

Эта ситуация обеспокоила и районные власти, которые ходом капремонта пока удовлетворены, но тем не менее планируют более внимательно следить за компаниями, показавшими свою неблагонадежность.

- В целом мы довольны ходом работ, все организации работают оперативно и, несмотря на небольшие задержки из-за введенных ограничительных мер, пока в сроки укладываются везде. Единственная промашка вышла с организацией, которая так и не вышла на Центральную, 25 в совхозе Боровский. С ней договор, скорее всего, будет расторгнут. А учитывая, что это не единственный её объект на территории района, мы будем более внимательно следить за работой подрядчика в дальнейшем, - рассказал заместитель главы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ.

Этот случай пока действительно можно назвать исключением из общего правила, и сегодня беспокойства ход работ капремонта не вызывает. Более того, Степанов уже предложил коллегам из местных администраций задуматься над тем, какие дома следует включить в программу на следующий год, и не затягивать с подготовкой необходимой документации.

Семен ФРОЛОВ

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