Боровчане проявили сознательность во время майских праздников

В Калужской области продолжает действовать введенные из-за пандемии коронавируса масочный режим и самоизоляция. Прошедшие майские праздники стали серьезным испытанием для многих жителей района, поскольку установившаяся за окном теплая погода так и подбивала сорваться с друзьями на шашлыки. Но большинство людей все-таки смогли не поддаться соблазну.

Об этом говорят результаты рейдов, проводимых сотрудниками МЧС, ОМВД и местными администрациями по выявлению нарушителей ограничительных мер, которые проходили чуть ли не каждый день, но при этом выявили лишь единицы безответственных граждан.



О том, что соблюдение самоизоляции или ношение маски при выходе на улицу - самые важные меры по противодействию коронавирусу, сказано немало. Однако наступление майских праздников для чиновников и медиков выглядело крайне опасным периодом - длинные выходные в сочетании с потеплением могли толкнуть на необдуманные поступки даже самых дисциплинированных жителей.

Чтобы этого не произошло, в поселениях вышли на патрулирование улиц и торговых предприятий для выявления нарушений как со стороны покупателей, так и сотрудников торговых предприятий.

Результаты оказались неожиданными. Например, в Боровске за первые несколько обходов и вовсе не выявили нарушителей.

- К счастью, это тот случай, когда плохой результат проверки говорит о хорошей тенденции. Были жители, которые, завидев полицейских, сразу же разворачивались и уходили, но в целом ситуация положительная. Люди присутствовали только в магазинах, зоны отдыха, и площади были пустые. В дальнейшем планируем изменить время: выходить не только утром, но и вечером, чтобы составить полную картину, - поделился заместитель главы администрации Боровска Дмитрий ГОРОШКО.

Впрочем, самые большие опасения у чиновников вызвало Балабаново. Жители самого большого города района и ранее показывали некоторое пренебрежение к ограничительным мерам, а потому здесь к проверкам подошли с пристрастием. В центре внимания оказались наиболее посещаемые места, такие, как сетевые магазины и рынок. По итогам рейдов было составлено 12 протоколов, что для многотысячного поселения результат не страшный.

В Ермолине без масок были замечены сотрудники четырёх торговых точек. За это нарушение им теперь предстоит ответить согласно административному кодексу.

В сельских поселениях ситуация также особого беспокойства не вызывала. Самыми проблемными оказались СП «Совхоз Боровский» и СП «Асеньевское». В случае с первым было составлено шесть протоколов, при этом, как отметил глава местной администрации Антон МАСЯНК, нарушители нашлись и среди продавцов, и среди покупателей.

Ситуация же с «Асеньевским» куда интереснее, ведь здесь нарушители фактически сдали сами себя.

- В «ВКонтакте» выложили фото, как группа граждан отдыхает в сельском поселении «Асеньевское» на «Межуре». Туда оперативно выехал наряд полиции и представители администрации. В результате составили десять административных протоколов, - рассказывает Алексей СТЕПАНОВ.

ОСНОВА УСПЕХА

В целом же, на фоне новостей о росте числа заболевших в стране и регионе, столь ответственный подход к своему здоровью со стороны боровчан внушает оптимизм. Особенно радует тот факт, что практически все нарушители - это взрослые люди, а представителей наиболее уязвимых групп вроде пенсионеров или детей среди них нет.

Сказать за это «спасибо» следует в первую очередь хорошо поставленной профилактической работе, которую проводят сотрудники центров по работе с пожилыми людьми и образовательных учреждений.

- Начавшиеся послабления на нашей деятельности пока не отразились, и до конца мая люди старше 65 лет будут оставаться на самоизоляции. Дел хватает - и предоставление социального такси, и доставка лекарств с продуктами нашим подопечным. Не забываем напоминать о том, как важно сейчас оставаться дома и соблюдать все рекомендации врачей. В этом непростое время каждому человеку необходимо думать о здоровье, а пожилым людям - в первую очередь, - поделилась заведующая филиалом ГБУ КО "Боровский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" в Балабаново Виктория РУДНЕВА. Такой подход поддержал и директор самой большой школы района - боровской «первой» Сергей КУПРАНОВ. - Я думаю, сейчас даже самые маленькие дети понимают, что ситуация серьезная, но тем не менее, каждый раз проводя урок, и я лично, и мои коллеги напоминаем ребятам о необходимости быть бдительными и не унывать. Ведь в истории нашей страны были и куда более суровые вызовы. Ну и конечно же, желаем здоровья, сейчас без этого никуда, - отметил Сергей Васильевич.

Сегодня соблюдать ограничительные меры особенно важно, ведь от того, насколько люди будут их придерживаться, зависит то, как быстро нам всем удастся вернуться к привычной жизни.

Степан ФЕДОРОВ

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