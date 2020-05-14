Конец режима

На этой неделе впервые в истории балабановской Городской Думы состоялось заседание, на котором все присутствующие были в медицинских масках - депутаты, сотрудники администрации, руководители предприятий. Масочный режим. Работа большинства моих коллег невозможна на удалении, но я все время исправно соблюдала самоизоляцию. Даже старший сын, которого не видела месяц, приехал из калужского вуза с оказией на автомобиле с человеком, в безопасности которого я была уверена. А тут - собрание в замкнутом пространстве с людьми, ежедневно имеющими десятки контактов с посторонними, о состоянии здоровья которых им ничего не известно.

Приехав домой, привычно обработала себя дезсредствами, хотя уже вполне осознала, что ограничительные меры, которые я дисциплинированно соблюдала, начали рушиться, а моя защищенность от внешнего воздействия становится относительной. Вроде бы и режим повышенной готовности региональные власти не отменили, и за нарушение масочного режима начали штрафовать, а самое главное, число заражений коронавирусной инфекцией не идет на спад, но люди стали относиться ко всему происходящему намного спокойнее. Скорее, это не безразличие или привычка, а осознание того, что от тебя многое и не зависит. Есть обстоятельства, которые невозможно предугадать или избежать. А к ним добавляются соблазны, стачивающие грани опасности.

С одной стороны, нам говорят: сидите дома, не нарушайте «стометровку», минимизируйте контакты вне дома. Но, с другой--дают возможность работать все большему количеству предприятий и представителям малого бизнеса в сфере услуг. Я не против, чтобы люди имели возможность зарабатывать. Просто не понимаю, о какой самоизоляции, в этом случае, может идти речь? Ведь не все парикмахерские расположены в соседнем доме, следовательно, «стометровка» уже нарушена. А безопасность внутри дома невозможна при условии, что хотя бы один член семьи работает на крупном предприятии, добираясь туда и обратно в тесном общественном транспорте.

Получается, что все ограничительные меры замечательны исключительно на бумаге, поскольку реальная жизнь сметает их волной обстоятельств, и как бы каждый из нас не противился, от судьбы не уйдешь.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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