В Боровском районе ярко отметили юбилей Великой Победы

День Победы для жителей нашей страны дата особенная, по праву считающаяся самым важным праздником. Каждый год готовиться к этому событию начинают заранее, разрабатывая запоминающуюся программу и украшая поселения, тем более, когда речь идет о юбилейной дате. К сожалению, в этот раз из-за пандемии коронавируса многие масштабные задумки пришлось отложить до лучших времен, но даже несмотря на это, боровчан ждал поистине яркий и запоминающийся праздник, в котором было все: от традиционных возложения венков и чествования ветеранов до совершенно неожиданных идей вроде премьеры фильма о войне. ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОНЦЕРТАМИ Самая важная часть празднования Дня Победы - поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Заниматься этим в поселениях начали заранее. В Ермолине ещё 8 мая поздравления прозвучали для Георгия КЛИМЕШИНА. Георгий Фёдорович ушёл на фронт 18-летним мальчишкой в 1942-м году в составе 250-го полка 81-й гвардейской дивизии и принимал участие в освобождении Калужской области от немецких захватчиков. После войны работал крановщиком, а последние 10 лет возглавляет местный Совет ветеранов войны и труда. В Боровске в этот же день чиновники пришли поздравить с праздником Александра НАЗАРОВА. Александр Иванович участвовал в операции по освобождению Белоруссии, воевал в Восточной Пруссии и принимал участие в штурме Кенигсберга. Для него местные творческие коллективы подготовили персональный концерт, посмотреть который собрались и его соседи. Это яркое поздравление было подхвачено и в других поселениях и подобные мини-выступления в этом году скрасили самоизоляцию ветеранов по всему району. Не забыли также про тех, кто вынуждено находится вне дома. Так, в социальных сетях похвалили за неравнодушие главу администрации Асеньевского Ирину ЖИЛЬЦОВУ, навестившую одинокую участницу войны, которая сейчас проживает в отделении сестринского ухода ермолинской больницы. БОРОВЧАНЕ ПОРАДУЮТСЯ ПОБЕДЕ ДВАЖДЫ Отмечать важнейший праздник в этом году боровчанам пришлось не так масштабно, как планировалось в начале года. Однако местная администрация все работы по благоустройству, приуроченные к этой дате, выполнила в полном объеме. Еще в конце апреля привели в порядок воинские захоронения, развесили праздничные баннеры и флаги, а чуть позже провели плановую очистку Вечного огня от копоти. Завершающим этапом по праздничному оформлению города стала укладка пятиконечных звезд из цветной щепы у Вечного огня. В условиях коронавирусных ограничений мероприятия ко Дню Победы в Боровском районе прошли исключительно в присутствии официальных лиц. В райцентре глава администрации Анжелика БОДРОВА и депутат Городской Думы Николай КУЗНЕЦОВ возложили венки к местам массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на братских кладбищах и около памятных знаков. Однако после окончания режима самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий, глава администрации Боровска пообещала провести запланированные торжества. - Каждый год Боровск со всей страной проводит многочисленные мероприятия, митинги, в которых принимают участие работники предприятия, ветераны, школьники и жители. К сожалению, обстоятельства диктуют свои правила. Но выразить искреннюю признательность в этот святой для нашего народа день считаю необходимым. И как только мы вместе одержим ещё одну победу, праздничные мероприятия обязательно состоятся, - отметила Анжелика БОДРОВА. В ЕРМОЛИНЕ ЗАВЕРШАЮТ РЕМОНТ ВОИНСКИХ МЕМОРИАЛОВ Одним из самых важных вопросов в повестке дня для каждого поселения было приведение в порядок памятников и воинских мемориалов. Например, в Ермолине этим вопросом решили озаботиться заранее и большую часть работ провели еще в прошлом месяце. - Основная наша задача была в том, чтобы выполнить косметический ремонт всех объектов - по большей части, они требовали обновления краски. Также начали глобальную реконструкцию мемориала напротив Дома Культуры. Здесь работы продолжаются до сих пор. К сожалению, не удалось закончить работы ко Дню Победы, но в ближайшее время мы наверстаем упущенное - рассказал глава администрации города Евгений ГУРОВ. БАЛАБАНОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ В САМОИЗОЛЯЦИИ ПОДГОТОВИЛИ ВИДЕО ДЛЯ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» В Балабанове ученики средней школы № 2 вместе с родителями и классным руководителем Майей ТОВСТУХОЙ подготовили проект «Они должны идти победным строем в любые времена!». Второклашки прочитали отрывки стихотворений о войне, которые взрослые смонтировали в видео и выложили в интернет. Также дети с помощью родителей и своего педагога подготовили фотоколлаж, на котором второклашки держат фотографии своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Более глобальную задумку, но с таким же посылом реализовали и в Музее истории города Балабаново, где в преддверии 75-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне запустили онлайн-марафон. В течение восьми майских дней на странице музея в ВК горожанам рассказывали о событиях, происходивших в годы войны в тогда ещё рабочем поселке Балабаново и его окрестностях. Жителям города предложили не только познакомиться с неизвестными им страницами истории военных лет, но рассказать о своих героях, которые сражались за Родину и ковали в тылу одну общую победу. ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОЗДРАВИЛ БОРОВЧАН С ДНЕМ ПОБЕДЫ В День Победы с официальным визитом в Боровский район прибыл заместитель губернатора региона Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, который долгие годы возглавлял его. В этот знаменательный день он приехал лично поздравить жителей и отдать дань уважения защитникам Родины. Вместе с представителями муниципалитетов он посетил мемориалы в Боровске, Ермолине и Балабанове, где возложил венки к воинским захоронениям. - Сейчас мы всем переживаем не самое простое время. Но даже несмотря на то, что здесь присутствуют всего несколько человек, мы чувствуем за своей спиной поддержку и солидарность всех, кто каждый год приходит к Вечному огню почтить память отцов и дедов. От этого становится более волнительно, и мы остро чувствуем свою ответственность перед жителями Боровского района. Я хочу поздравить всех с праздником и сказать, что нынешнюю чуму мы победим так же, как победили «коричневую чуму» 75 лет назад, - обратился к жителям Новосельцев. Последним пунктом в программе визита Геннадия Станиславовича стало открытие нового памятника в Тимашово, где администрация поселения решилась не просто перенести памятное место, но и вдохнуть в него новую жизнь. К слову, этот объект стал не единственным, появившимся в поселении в этом году. Присутствовавший среди встречающих Геннадия Станиславовича староста деревни Мишково Алексей ТЫЧИНСКИЙ рассказал, что в их населенном пункте неравнодушные жители решили почтить память своих отцов и дедов, по собственной инициативе воздвигнув новый воинский памятник. В ВОРСИНО СНЯЛИ ФИЛЬМ О ВОЙНЕ В этом году сотрудники ДК Ворсино решили удивить не только жителей своего поселения, но и всего Боровского района, подготовив ко Дню Победы фильм с тематическим сюжетом и творческими номерами местных коллективов. Лента посвящена женщине, нашедшей записки своего дедушки, который был военным корреспондентом во время Великой Отечественной войны. Её рассказ и стал основой повествования, а истории, описанные фронтовиком, ожили перед зрителями в виде танцев и песен. Начиная с 1-го мая, сотрудники ДК подогревали интерес к своему творению. Каждый день они выкладывали серию, заставляя боровчан гадать, чему посвящено то или иное выступление. А показ фильма целиком стал центральным событием на 9-е мая в Ворсине в этом году. Но даже несмотря на всю трудоемкость его создания, это был далеко не единственный пункт в планах Дворца Культуры. Ставший традицией у жителей села «Бессмертный полк» в этом году прошел в формате «онлайн» и состоял из присланных людьми фотографий своих семейных героев. Также ворсинцев ждал большой аудиоконцерт на несколько часов, «гвоздем» которого стало прочтение стихотворений военной тематики. Не забыли и про возложение венков, которое прошло у всех, имеющихся в поселении памятных мест. "Маршрутом памяти" прошли сотрудники ворсинской администрации и депутаты сельской Думы, военнослужащие и работники учреждения культуры, начиная с мемориала « Памяти землякам-ворсинцам», расположенного вблизи Киевской трассы. Конечной точкой маршрута стал мемориал у Вечного огня. В КРИВСКОМ ОТКРЫЛИ «ОКНА ПОБЕДЫ» В этом году в Кривском ко Дню Победы реализовали весьма амбициозный проект - благоустроили мемориал напротив местного Дома Культуры. Деньги на обустройство сквера были получены в рамках государственной программы «Комплексного развития сельских территорий», а глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО заверил, что, несмотря на все сложности, вызванные пандемией, к 9-у мая объект будет готов. Слово свое Алексей Витальевич сдержал, и в намеченный день здесь состоялось торжественное возложение венков, участие в котором, кроме Максименко, принял глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, а также депутат Законодательного Собрания области Михаил ДМИТРИКОВ. Напомним, что в будущем, помимо освещения и лавочек, в сквере появятся таблички с QR-кодами, отсканировав которые можно будет узнать о событиях, происходивших на этой земле в годы Великой Отечественной войны. Помимо центральной деревни в поселении, чиновники посетили два мемориала в Городне и Новомихайловском. Последняя из них достойна отдельного упоминания, поскольку жители здесь к памяти защитников Родины относятся очень ответственно. - Это для нас особенный населенный пункт, ведь здесь находятся сразу два монумента. Один воздвигнут муниципалитетом, а другой самими жителями в честь своих родных, которые ушли на фронт и не вернулись. И было бы неправильно с нашей стороны уделять внимание только одному объекту, поэтому отдавая почести солдатам и офицерам, мы всегда делаем это на обоих мемориалах, - рассказал Алексей Витальевич. В этом населенном пункте проживает и пионер-герой Иван АНДРИАНОВ, чье имя знакомо каждому жителю Боровского района. И, несмотря на все ограничения из-за коронавируса, поздравить героя приехал лично врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША, который с соблюдением всех мер предосторожности пообщался с ветераном, от всей души пожелал долгих лет и богатырского здоровья. Помимо этого большой размах в СП «Кривское» получила акция «Окна Победы». Воспитанники детского сада «Рябинка» подарили жителям свои тематические рисунки и аппликации, выполненные прямо на оконном стекле. КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕШАЛ ЖИТЕЛЯМ АСЕНЬЕВСКОЛГО ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ УЧАСТНИКОВ ВОВ Режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, не стал преградой для боровчан, решивших отдать дань памяти павшим воинам в День Победы. 9 мая на территории СП "Асеньевское", где расположено восемь памятных мест, глава поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА совместно с сотрудниками Дома культуры и борисовской школывозложила венки и цветы к братским могилам. Местные жители тоже не остались в стороне от этого мероприятия, и пришли с цветами.
Теперь посреди благоустроенного брусчаткой участка возвышается стела в виде Вечного огня, напоминающая боровчанам о подвиге защитников Родины. Особенно впечатляюще композиция предстаёт в ночное время, кода включенная подсветка выглядит настоящими языками негасимого пламени.
Предварительно в ДК проходил онлайн-конкурс поэтов и чтецов, в рамках которого все участники присылали записи со своими выступлениями.
Как уверяют участники памятной церемонии, все меры противодействия распространения коронавирусной инфекции были соблюдены.
День Победы для жителей нашей страны дата особенная, по праву считающаяся самым важным праздником. Каждый год готовиться к этому событию начинают заранее, разрабатывая запоминающуюся программу и украшая поселения, тем более, когда речь идет о юбилейной дате.
К сожалению, в этот раз из-за пандемии коронавируса многие масштабные задумки пришлось отложить до лучших времен, но даже несмотря на это, боровчан ждал поистине яркий и запоминающийся праздник, в котором было все: от традиционных возложения венков и чествования ветеранов до совершенно неожиданных идей вроде премьеры фильма о войне.
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОНЦЕРТАМИ
Самая важная часть празднования Дня Победы - поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Заниматься этим в поселениях начали заранее.
В Ермолине ещё 8 мая поздравления прозвучали для Георгия КЛИМЕШИНА. Георгий Фёдорович ушёл на фронт 18-летним мальчишкой в 1942-м году в составе 250-го полка 81-й гвардейской дивизии и принимал участие в освобождении Калужской области от немецких захватчиков. После войны работал крановщиком, а последние 10 лет возглавляет местный Совет ветеранов войны и труда.
В Боровске в этот же день чиновники пришли поздравить с праздником Александра НАЗАРОВА. Александр Иванович участвовал в операции по освобождению Белоруссии, воевал в Восточной Пруссии и принимал участие в штурме Кенигсберга.
Для него местные творческие коллективы подготовили персональный концерт, посмотреть который собрались и его соседи. Это яркое поздравление было подхвачено и в других поселениях и подобные мини-выступления в этом году скрасили самоизоляцию ветеранов по всему району.
Не забыли также про тех, кто вынуждено находится вне дома. Так, в социальных сетях похвалили за неравнодушие главу администрации Асеньевского Ирину ЖИЛЬЦОВУ, навестившую одинокую участницу войны, которая сейчас проживает в отделении сестринского ухода ермолинской больницы.
БОРОВЧАНЕ ПОРАДУЮТСЯ ПОБЕДЕ ДВАЖДЫ
Отмечать важнейший праздник в этом году боровчанам пришлось не так масштабно, как планировалось в начале года. Однако местная администрация все работы по благоустройству, приуроченные к этой дате, выполнила в полном объеме.
Еще в конце апреля привели в порядок воинские захоронения, развесили праздничные баннеры и флаги, а чуть позже провели плановую очистку Вечного огня от копоти. Завершающим этапом по праздничному оформлению города стала укладка пятиконечных звезд из цветной щепы у Вечного огня.
В условиях коронавирусных ограничений мероприятия ко Дню Победы в Боровском районе прошли исключительно в присутствии официальных лиц. В райцентре глава администрации Анжелика БОДРОВА и депутат Городской Думы Николай КУЗНЕЦОВ возложили венки к местам массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на братских кладбищах и около памятных знаков.
Однако после окончания режима самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий, глава администрации Боровска пообещала провести запланированные торжества.
- Каждый год Боровск со всей страной проводит многочисленные мероприятия, митинги, в которых принимают участие работники предприятия, ветераны, школьники и жители. К сожалению, обстоятельства диктуют свои правила. Но выразить искреннюю признательность в этот святой для нашего народа день считаю необходимым. И как только мы вместе одержим ещё одну победу, праздничные мероприятия обязательно состоятся, - отметила Анжелика БОДРОВА.
В ЕРМОЛИНЕ ЗАВЕРШАЮТ РЕМОНТ ВОИНСКИХ МЕМОРИАЛОВ
Одним из самых важных вопросов в повестке дня для каждого поселения было приведение в порядок памятников и воинских мемориалов. Например, в Ермолине этим вопросом решили озаботиться заранее и большую часть работ провели еще в прошлом месяце.
- Основная наша задача была в том, чтобы выполнить косметический ремонт всех объектов - по большей части, они требовали обновления краски. Также начали глобальную реконструкцию мемориала напротив Дома Культуры. Здесь работы продолжаются до сих пор. К сожалению, не удалось закончить работы ко Дню Победы, но в ближайшее время мы наверстаем упущенное - рассказал глава администрации города Евгений ГУРОВ.
БАЛАБАНОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ В САМОИЗОЛЯЦИИ ПОДГОТОВИЛИ ВИДЕО ДЛЯ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
В Балабанове ученики средней школы № 2 вместе с родителями и классным руководителем Майей ТОВСТУХОЙ подготовили проект «Они должны идти победным строем в любые времена!». Второклашки прочитали отрывки стихотворений о войне, которые взрослые смонтировали в видео и выложили в интернет.
Также дети с помощью родителей и своего педагога подготовили фотоколлаж, на котором второклашки держат фотографии своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Более глобальную задумку, но с таким же посылом реализовали и в Музее истории города Балабаново, где в преддверии 75-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне запустили онлайн-марафон. В течение восьми майских дней на странице музея в ВК горожанам рассказывали о событиях, происходивших в годы войны в тогда ещё рабочем поселке Балабаново и его окрестностях.
Жителям города предложили не только познакомиться с неизвестными им страницами истории военных лет, но рассказать о своих героях, которые сражались за Родину и ковали в тылу одну общую победу.
ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОЗДРАВИЛ БОРОВЧАН С ДНЕМ ПОБЕДЫ
В День Победы с официальным визитом в Боровский район прибыл заместитель губернатора региона Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, который долгие годы возглавлял его.
В этот знаменательный день он приехал лично поздравить жителей и отдать дань уважения защитникам Родины. Вместе с представителями муниципалитетов он посетил мемориалы в Боровске, Ермолине и Балабанове, где возложил венки к воинским захоронениям.
- Сейчас мы всем переживаем не самое простое время. Но даже несмотря на то, что здесь присутствуют всего несколько человек, мы чувствуем за своей спиной поддержку и солидарность всех, кто каждый год приходит к Вечному огню почтить память отцов и дедов. От этого становится более волнительно, и мы остро чувствуем свою ответственность перед жителями Боровского района. Я хочу поздравить всех с праздником и сказать, что нынешнюю чуму мы победим так же, как победили «коричневую чуму» 75 лет назад, - обратился к жителям Новосельцев.
Последним пунктом в программе визита Геннадия Станиславовича стало открытие нового памятника в Тимашово, где администрация поселения решилась не просто перенести памятное место, но и вдохнуть в него новую жизнь.
К слову, этот объект стал не единственным, появившимся в поселении в этом году. Присутствовавший среди встречающих Геннадия Станиславовича староста деревни Мишково Алексей ТЫЧИНСКИЙ рассказал, что в их населенном пункте неравнодушные жители решили почтить память своих отцов и дедов, по собственной инициативе воздвигнув новый воинский памятник.
В ВОРСИНО СНЯЛИ ФИЛЬМ О ВОЙНЕ
В этом году сотрудники ДК Ворсино решили удивить не только жителей своего поселения, но и всего Боровского района, подготовив ко Дню Победы фильм с тематическим сюжетом и творческими номерами местных коллективов.
Лента посвящена женщине, нашедшей записки своего дедушки, который был военным корреспондентом во время Великой Отечественной войны. Её рассказ и стал основой повествования, а истории, описанные фронтовиком, ожили перед зрителями в виде танцев и песен.
Начиная с 1-го мая, сотрудники ДК подогревали интерес к своему творению. Каждый день они выкладывали серию, заставляя боровчан гадать, чему посвящено то или иное выступление. А показ фильма целиком стал центральным событием на 9-е мая в Ворсине в этом году. Но даже несмотря на всю трудоемкость его создания, это был далеко не единственный пункт в планах Дворца Культуры.
Ставший традицией у жителей села «Бессмертный полк» в этом году прошел в формате «онлайн» и состоял из присланных людьми фотографий своих семейных героев. Также ворсинцев ждал большой аудиоконцерт на несколько часов, «гвоздем» которого стало прочтение стихотворений военной тематики.
Не забыли и про возложение венков, которое прошло у всех, имеющихся в поселении памятных мест. "Маршрутом памяти" прошли сотрудники ворсинской администрации и депутаты сельской Думы, военнослужащие и работники учреждения культуры, начиная с мемориала « Памяти землякам-ворсинцам», расположенного вблизи Киевской трассы. Конечной точкой маршрута стал мемориал у Вечного огня.
В КРИВСКОМ ОТКРЫЛИ «ОКНА ПОБЕДЫ»
В этом году в Кривском ко Дню Победы реализовали весьма амбициозный проект - благоустроили мемориал напротив местного Дома Культуры. Деньги на обустройство сквера были получены в рамках государственной программы «Комплексного развития сельских территорий», а глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО заверил, что, несмотря на все сложности, вызванные пандемией, к 9-у мая объект будет готов.
Слово свое Алексей Витальевич сдержал, и в намеченный день здесь состоялось торжественное возложение венков, участие в котором, кроме Максименко, принял глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, а также депутат Законодательного Собрания области Михаил ДМИТРИКОВ.
Напомним, что в будущем, помимо освещения и лавочек, в сквере появятся таблички с QR-кодами, отсканировав которые можно будет узнать о событиях, происходивших на этой земле в годы Великой Отечественной войны.
Помимо центральной деревни в поселении, чиновники посетили два мемориала в Городне и Новомихайловском.
Последняя из них достойна отдельного упоминания, поскольку жители здесь к памяти защитников Родины относятся очень ответственно.
- Это для нас особенный населенный пункт, ведь здесь находятся сразу два монумента. Один воздвигнут муниципалитетом, а другой самими жителями в честь своих родных, которые ушли на фронт и не вернулись. И было бы неправильно с нашей стороны уделять внимание только одному объекту, поэтому отдавая почести солдатам и офицерам, мы всегда делаем это на обоих мемориалах, - рассказал Алексей Витальевич.
В этом населенном пункте проживает и пионер-герой Иван АНДРИАНОВ, чье имя знакомо каждому жителю Боровского района. И, несмотря на все ограничения из-за коронавируса, поздравить героя приехал лично врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША, который с соблюдением всех мер предосторожности пообщался с ветераном, от всей души пожелал долгих лет и богатырского здоровья.
Помимо этого большой размах в СП «Кривское» получила акция «Окна Победы». Воспитанники детского сада «Рябинка» подарили жителям свои тематические рисунки и аппликации, выполненные прямо на оконном стекле.
КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕШАЛ ЖИТЕЛЯМ АСЕНЬЕВСКОЛГО ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ УЧАСТНИКОВ ВОВ
Режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, не стал преградой для боровчан, решивших отдать дань памяти павшим воинам в День Победы.
9 мая на территории СП "Асеньевское", где расположено восемь памятных мест, глава поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА совместно с сотрудниками Дома культуры и борисовской школывозложила венки и цветы к братским могилам.
Местные жители тоже не остались в стороне от этого мероприятия, и пришли с цветами.