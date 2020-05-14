В Боровском районе ярко отметили юбилей Великой Победы

День Победы для жителей нашей страны дата особенная, по праву считающаяся самым важным праздником. Каждый год готовиться к этому событию начинают заранее, разрабатывая запоминающуюся программу и украшая поселения, тем более, когда речь идет о юбилейной дате.

К сожалению, в этот раз из-за пандемии коронавируса многие масштабные задумки пришлось отложить до лучших времен, но даже несмотря на это, боровчан ждал поистине яркий и запоминающийся праздник, в котором было все: от традиционных возложения венков и чествования ветеранов до совершенно неожиданных идей вроде премьеры фильма о войне.

ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОНЦЕРТАМИ

Самая важная часть празднования Дня Победы - поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Заниматься этим в поселениях начали заранее.

В Ермолине ещё 8 мая поздравления прозвучали для Георгия КЛИМЕШИНА. Георгий Фёдорович ушёл на фронт 18-летним мальчишкой в 1942-м году в составе 250-го полка 81-й гвардейской дивизии и принимал участие в освобождении Калужской области от немецких захватчиков. После войны работал крановщиком, а последние 10 лет возглавляет местный Совет ветеранов войны и труда.

В Боровске в этот же день чиновники пришли поздравить с праздником Александра НАЗАРОВА. Александр Иванович участвовал в операции по освобождению Белоруссии, воевал в Восточной Пруссии и принимал участие в штурме Кенигсберга.

Для него местные творческие коллективы подготовили персональный концерт, посмотреть который собрались и его соседи. Это яркое поздравление было подхвачено и в других поселениях и подобные мини-выступления в этом году скрасили самоизоляцию ветеранов по всему району.

Не забыли также про тех, кто вынуждено находится вне дома. Так, в социальных сетях похвалили за неравнодушие главу администрации Асеньевского Ирину ЖИЛЬЦОВУ, навестившую одинокую участницу войны, которая сейчас проживает в отделении сестринского ухода ермолинской больницы.

БОРОВЧАНЕ ПОРАДУЮТСЯ ПОБЕДЕ ДВАЖДЫ

Отмечать важнейший праздник в этом году боровчанам пришлось не так масштабно, как планировалось в начале года. Однако местная администрация все работы по благоустройству, приуроченные к этой дате, выполнила в полном объеме.

Еще в конце апреля привели в порядок воинские захоронения, развесили праздничные баннеры и флаги, а чуть позже провели плановую очистку Вечного огня от копоти. Завершающим этапом по праздничному оформлению города стала укладка пятиконечных звезд из цветной щепы у Вечного огня.

В условиях коронавирусных ограничений мероприятия ко Дню Победы в Боровском районе прошли исключительно в присутствии официальных лиц. В райцентре глава администрации Анжелика БОДРОВА и депутат Городской Думы Николай КУЗНЕЦОВ возложили венки к местам массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на братских кладбищах и около памятных знаков.

Однако после окончания режима самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий, глава администрации Боровска пообещала провести запланированные торжества.

- Каждый год Боровск со всей страной проводит многочисленные мероприятия, митинги, в которых принимают участие работники предприятия, ветераны, школьники и жители. К сожалению, обстоятельства диктуют свои правила. Но выразить искреннюю признательность в этот святой для нашего народа день считаю необходимым. И как только мы вместе одержим ещё одну победу, праздничные мероприятия обязательно состоятся, - отметила Анжелика БОДРОВА.

В ЕРМОЛИНЕ ЗАВЕРШАЮТ РЕМОНТ ВОИНСКИХ МЕМОРИАЛОВ

Одним из самых важных вопросов в повестке дня для каждого поселения было приведение в порядок памятников и воинских мемориалов. Например, в Ермолине этим вопросом решили озаботиться заранее и большую часть работ провели еще в прошлом месяце.

- Основная наша задача была в том, чтобы выполнить косметический ремонт всех объектов - по большей части, они требовали обновления краски. Также начали глобальную реконструкцию мемориала напротив Дома Культуры. Здесь работы продолжаются до сих пор. К сожалению, не удалось закончить работы ко Дню Победы, но в ближайшее время мы наверстаем упущенное - рассказал глава администрации города Евгений ГУРОВ.

БАЛАБАНОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ В САМОИЗОЛЯЦИИ ПОДГОТОВИЛИ ВИДЕО ДЛЯ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

В Балабанове ученики средней школы № 2 вместе с родителями и классным руководителем Майей ТОВСТУХОЙ подготовили проект «Они должны идти победным строем в любые времена!». Второклашки прочитали отрывки стихотворений о войне, которые взрослые смонтировали в видео и выложили в интернет.

Также дети с помощью родителей и своего педагога подготовили фотоколлаж, на котором второклашки держат фотографии своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Более глобальную задумку, но с таким же посылом реализовали и в Музее истории города Балабаново, где в преддверии 75-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне запустили онлайн-марафон. В течение восьми майских дней на странице музея в ВК горожанам рассказывали о событиях, происходивших в годы войны в тогда ещё рабочем поселке Балабаново и его окрестностях.

Жителям города предложили не только познакомиться с неизвестными им страницами истории военных лет, но рассказать о своих героях, которые сражались за Родину и ковали в тылу одну общую победу.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОЗДРАВИЛ БОРОВЧАН С ДНЕМ ПОБЕДЫ

В День Победы с официальным визитом в Боровский район прибыл заместитель губернатора региона Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, который долгие годы возглавлял его.

В этот знаменательный день он приехал лично поздравить жителей и отдать дань уважения защитникам Родины. Вместе с представителями муниципалитетов он посетил мемориалы в Боровске, Ермолине и Балабанове, где возложил венки к воинским захоронениям.

- Сейчас мы всем переживаем не самое простое время. Но даже несмотря на то, что здесь присутствуют всего несколько человек, мы чувствуем за своей спиной поддержку и солидарность всех, кто каждый год приходит к Вечному огню почтить память отцов и дедов. От этого становится более волнительно, и мы остро чувствуем свою ответственность перед жителями Боровского района. Я хочу поздравить всех с праздником и сказать, что нынешнюю чуму мы победим так же, как победили «коричневую чуму» 75 лет назад, - обратился к жителям Новосельцев.

Последним пунктом в программе визита Геннадия Станиславовича стало открытие нового памятника в Тимашово, где администрация поселения решилась не просто перенести памятное место, но и вдохнуть в него новую жизнь.

Теперь посреди благоустроенного брусчаткой участка возвышается стела в виде Вечного огня, напоминающая боровчанам о подвиге защитников Родины. Особенно впечатляюще композиция предстаёт в ночное время, кода включенная подсветка выглядит настоящими языками негасимого пламени.

К слову, этот объект стал не единственным, появившимся в поселении в этом году. Присутствовавший среди встречающих Геннадия Станиславовича староста деревни Мишково Алексей ТЫЧИНСКИЙ рассказал, что в их населенном пункте неравнодушные жители решили почтить память своих отцов и дедов, по собственной инициативе воздвигнув новый воинский памятник.

В ВОРСИНО СНЯЛИ ФИЛЬМ О ВОЙНЕ

В этом году сотрудники ДК Ворсино решили удивить не только жителей своего поселения, но и всего Боровского района, подготовив ко Дню Победы фильм с тематическим сюжетом и творческими номерами местных коллективов.

Лента посвящена женщине, нашедшей записки своего дедушки, который был военным корреспондентом во время Великой Отечественной войны. Её рассказ и стал основой повествования, а истории, описанные фронтовиком, ожили перед зрителями в виде танцев и песен.

Начиная с 1-го мая, сотрудники ДК подогревали интерес к своему творению. Каждый день они выкладывали серию, заставляя боровчан гадать, чему посвящено то или иное выступление. А показ фильма целиком стал центральным событием на 9-е мая в Ворсине в этом году. Но даже несмотря на всю трудоемкость его создания, это был далеко не единственный пункт в планах Дворца Культуры.

Ставший традицией у жителей села «Бессмертный полк» в этом году прошел в формате «онлайн» и состоял из присланных людьми фотографий своих семейных героев. Также ворсинцев ждал большой аудиоконцерт на несколько часов, «гвоздем» которого стало прочтение стихотворений военной тематики.

Предварительно в ДК проходил онлайн-конкурс поэтов и чтецов, в рамках которого все участники присылали записи со своими выступлениями.

Не забыли и про возложение венков, которое прошло у всех, имеющихся в поселении памятных мест. "Маршрутом памяти" прошли сотрудники ворсинской администрации и депутаты сельской Думы, военнослужащие и работники учреждения культуры, начиная с мемориала « Памяти землякам-ворсинцам», расположенного вблизи Киевской трассы. Конечной точкой маршрута стал мемориал у Вечного огня.

В КРИВСКОМ ОТКРЫЛИ «ОКНА ПОБЕДЫ»

В этом году в Кривском ко Дню Победы реализовали весьма амбициозный проект - благоустроили мемориал напротив местного Дома Культуры. Деньги на обустройство сквера были получены в рамках государственной программы «Комплексного развития сельских территорий», а глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО заверил, что, несмотря на все сложности, вызванные пандемией, к 9-у мая объект будет готов.

Слово свое Алексей Витальевич сдержал, и в намеченный день здесь состоялось торжественное возложение венков, участие в котором, кроме Максименко, принял глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, а также депутат Законодательного Собрания области Михаил ДМИТРИКОВ.

Напомним, что в будущем, помимо освещения и лавочек, в сквере появятся таблички с QR-кодами, отсканировав которые можно будет узнать о событиях, происходивших на этой земле в годы Великой Отечественной войны.

Помимо центральной деревни в поселении, чиновники посетили два мемориала в Городне и Новомихайловском.

Последняя из них достойна отдельного упоминания, поскольку жители здесь к памяти защитников Родины относятся очень ответственно.

- Это для нас особенный населенный пункт, ведь здесь находятся сразу два монумента. Один воздвигнут муниципалитетом, а другой самими жителями в честь своих родных, которые ушли на фронт и не вернулись. И было бы неправильно с нашей стороны уделять внимание только одному объекту, поэтому отдавая почести солдатам и офицерам, мы всегда делаем это на обоих мемориалах, - рассказал Алексей Витальевич.

В этом населенном пункте проживает и пионер-герой Иван АНДРИАНОВ, чье имя знакомо каждому жителю Боровского района. И, несмотря на все ограничения из-за коронавируса, поздравить героя приехал лично врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША, который с соблюдением всех мер предосторожности пообщался с ветераном, от всей души пожелал долгих лет и богатырского здоровья.

Помимо этого большой размах в СП «Кривское» получила акция «Окна Победы». Воспитанники детского сада «Рябинка» подарили жителям свои тематические рисунки и аппликации, выполненные прямо на оконном стекле.

КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕШАЛ ЖИТЕЛЯМ АСЕНЬЕВСКОЛГО ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ УЧАСТНИКОВ ВОВ

Режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, не стал преградой для боровчан, решивших отдать дань памяти павшим воинам в День Победы.

9 мая на территории СП "Асеньевское", где расположено восемь памятных мест, глава поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА совместно с сотрудниками Дома культуры и борисовской школывозложила венки и цветы к братским могилам.

Местные жители тоже не остались в стороне от этого мероприятия, и пришли с цветами.

Как уверяют участники памятной церемонии, все меры противодействия распространения коронавирусной инфекции были соблюдены.