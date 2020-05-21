Две стороны одной аренды. Павел Гранков вновь вступился за предпринимателей

Больше месяца депутаты балабановской Городской Думы не решались приступить к обсуждению вопроса предоставления льгот на оплату аренды земли предпринимателям, торгующим на муниципальном рынке и в силу действия ограничительных мер вынужденных приостановить свою работу.

На минувшей неделе долгожданное решение все же было принято. Но уже через два дня у парламентариев появились сомнения в правильности своего решения.

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ

12 мая депутаты балабановской Городской Думы освободили предпринимателей, торгующих на муниципальном рынке, от оплаты аренды земли с апреля и до окончания режима повышенной готовности. Эта мера коснулась тех, кто торгует непродовольственными товарами. Несмотря на то, что изначально рассматривался вопрос пятидесятипроцентной льготы, в итоге, по предложению главы администрации города Сергея ГАЛКИНА, рыночным торговцам предоставили стопроцентную преференцию.

За такое решение депутаты получили благодарность от представителей микробизнеса, которые отметили, что парламентарии услышали их просьбу. Однако сами народные избранники посчитали, что предприниматели отнелись к их решению нечестно.

- Несомненно, приятно слышать слова благодарности от наших избирателей. Но есть одно «НО». Я очень удивился, когда узнал, что некоторые люди, для которых мы приняли «льготное» решение, торгуют. Вот таких предпринимателей, считаю, должна штрафовать Административная комиссия, - обратился к своим коллегам депутат Руслан ЖАДЬКОВ.

ПОСЛЕДНЕЕ «КИТАЙСКОЕ»

Другие балабановские парламентарии воздержались от комментариев в отношении «карательной» инициативы. Да и что тут говорить, если полномочия по контролю над соблюдением всех установленных на территории Калужской области ограничений находятся в руках Межведомственной комиссии, в состав которой входят и сотрудники местных администраций.

Именно им и пришлось вести беседу с представителями микробизнеса, работающими на муниципальном рынке Балабанова

В начале новой недели, 18 мая, сити-менеджер Сергей ГАЛКИН сообщил, что Административная комиссия отработала поступившую информацию и разъяснила собеседникам недопустимость подобного поведения.

- В прошлую пятницу действительно были выявлены указанные нарушения. Мы поговорили с предпринимателями. Думаю, друг друга поняли, такого больше не повторится,- прокомментировал Сергей ГАЛКИН.

Стоит отметить, что решение об отмене аренды народные избранники приняли большинством голосов. Однако на внеочередном заседании присутствовали не все. И среди тех, кто не смог прийти, были парламентарии, которые не поддерживали мнение о необходимости преференций. А потому, если случаи незаконной торговли повторятся, то депутатам ничто не помешает вернуться к обсуждению вопроса льгот на оплату аренды муниципальной земли и набрать нужное количество «голосов» для изменения своего прежнего решения.

КТО КАК ПОНЯЛ

А вот депутат боровского Районного Собрания Павел ГРАНКОВ не разделил позиции «кнута», выразив свое мнение в отношении ситуации с арендаторами земли на муниципальном рынке Балабанова.

Напомним, с просьбой освободить от оплаты рабочих мест, которыми они не могут воспользоваться в силу действия ограничительных мер, представители микробизнеса написали несколько писем, в том числе, депутатам Райсобрания Людмиле КНЯЗЕВОЙ, Надежде РАСЧЁСКОВОЙ и Павлу ГРАНКОВУ. Последний из них пришел лично на заседание Гордумы, чтобы поддержать предпринимателей.

На сторону представителей местного бизнеса районный парламентарий встал и на этот раз, поскольку считает, что, в данном случае, нельзя усматривать злой умысел людей, оставшихся без работы.

- Факт открытия торговых точек на городском рынке имел место быть, но связано это, в первую очередь, с тем, что предприниматели дословно поняли слова Президента России В.В. Путина: "С 12 мая единый период нерабочих дней завершается". Именно это заявление "развязало руки" некоторым предпринимателям. После проведения разъяснительных мероприятий владельцы торговых точек вернулись к соблюдению карантинного режима. У меня такая информация.

Также хотел бы особо отметить тот факт, что у ряда предпринимателей среди реализуемой продукции имеются товары первой необходимости, такие, как, например, пеленки для новорожденных или детские подгузники. Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 г. №762-р при реализации товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне непродовольственных товаров первой необходимости, предприниматели вправе реализовывать и другие товары, не включенные в данный перечень. Важно помнить о том, что представители бизнеса - это жители нашего города, которые десятилетиями платили налоги и аренду, пополняя городской бюджет. Здорово, что все это понимают и идут навстречу людям. Предприниматели, в свою очередь, благодарны депутатам Городской Думы, которые приняли столь важное для малого бизнеса решение в это непростое время.

Стоит отметить, что возникшая ситуация не просто так возмутила Руслана Жадькова. Ведь в данном случае речь идет не о жадности парламентария, а о понимании, к чему такая ситуация может привести. Ведь если предприниматели «запрещенных» товаров начнут подторговывать «разрешенными» товарами, то принцип поддержки напрочь рухнет. Поддержать-то решили тех, кто вынужденно закрылся и не работает. А если люди решили испытать судьбу и расширить ассортимент своего товара, то как они могут претендовать на льготы, если их риск не сильно отличается от тех, кто продает, к примеру, продукты питания. И если сами представители микро-бизнеса не сделают из данной ситуации выводы, то их придётся сделать депутатам.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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