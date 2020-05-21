«Парк Шредингера». В Боровском районе не могут определиться с работой «Этномира»

В прошлом месяце парк «Этномир» рядом с деревней Петрово стал самым большим очагов коронавируса в Боровском районе. После подтверждения диагноза у одного из сотрудников многие люди оказались заперты здесь на самоизоляцию, а в области даже рассматривали возможность обустроить здесь обсерватор.

С тех пор прошло уже пять недель, и туристическийкомплекс начал готовиться к возвращению внормальный режим работы, выводя персонали открыв бронирование, вот только медики ичиновники почему-то обо всей этой активностиничего не знают и не готовы однозначно сказать, что парк готов принимать новых гостей.

ГОРЯЧАЯ ПОРА

В последние полтора месяца парк «Этномир» привлек к себе внимание не только всего Боровского района, но и всей области. Резкий скачок заболеваемости коронавирусом, моментально переместивший муниципалитет на вторую строчку наиболее неблагополучных по COVID-19 во всем регионе, произошел здесь 12-го апреля.

После этого руководством туристического комплекса, чиновниками и врачами было приложено множество усилий, чтобы нормализовать ситуацию, и в последнее время никаких новых пугающих новостей из парка не поступало.

Вот только является ли это достаточным основанием, чтобы начинать говорить о его открытии - большой вопрос.

Тем не менее, в преддверии наступления лета, самого денежного сезона для многих туристических организаций, в «Этномире начали готовиться принимать гостей. Например, 12-го мая, спустя ровно месяц, здесь была запущена возможность бронирования проживания на длительный срок - от 14 суток и дольше.

- У гостей «Этномира» есть прекрасная возможность организовать время своей самоизоляции с пользой дляздоровья: комфортное проживание, огромная территория для прогулок на свежем воздухе. В 90 километрах от Москвы для бронирования открыты двух- и четырехместные семейные апартаменты, гостевые дома в экостиле, - говорится на сайте парка.

При этом гостей уверяют, что все продукты, товары первой необходимости и даже лекарства можно приобрести, не покидая территорию, питание осуществляется в бесконтактной доставки до двери рассказывается о многих других мерах предосторожности, которые наверняка и правда соблюдаются неукоснительно. Вопрос в другом - готовы ли сами гости соблюдать все ограничительные меры? И не обернется ли новый поток туристов из столицы, где ситуация с коронавирусом продолжает оставаться довольно тяжелой, новым инфекционным очагом.

На данный момент функционируют службы, отвечающие за эксплуатацию объекта. На территории парка соблюдается масочный режим, проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Сейчас крайне важно не терять бдительности и тщательно следить за текущим состоянием здоровья каждого сотрудника. Именно в этих целях проводятся ежедневные замеры температуры, закуплены средства индивидуальной защиты. Принятые меры дадут возможность не только восстановить работу парка в безопасном для гостей режиме.

А БЫЛО ЛИ ОТКРЫТИЕ?

Весь персонал дважды прошел через двухнедельный карантин на территории «Этномира», при этом находясь под постоянным наблюдением врачей ЦРБ. И что особенно интересно, медики пока так и не дали окончательного ответа относительно здоровья всех изолированных на территории парка людей.

- Никакой новой информации об открытии туристического сезона к нам не поступало. Сам по себе парк у нас никакого особенного беспокойства не вызывает, люди соблюдали самоизоляцию, следовали всем рекомендациям врачей, - отметил глава администрации СП «Совьяки», на территории которого расположен «Этномир, Николай ГАЛЕНКОВ.

Точно в таком же неведении, как Николай Константинович, пребывает и заместитель главы исполнительной власти Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН, который после объявления режима самоизоляции держал руку на пульсе абсолютно всего, что касается распространения инфекции. А в этой ситуации Алексей Васильевич также заявил, что никакой информации об открытии парка ему не поступало.

Возможно, администрация «Этномира» решила не ставить чиновников в известность относительно своих планов, поскольку в нынешней ситуации, когда в области только начинают задумываться над первыми послаблениями относительно введенных ограничительных мер, они выглядят довольно неоднозначно.

Но еще больше пугает то, что ни у кого до сих пор нет четкого понимания всей ситуации. По последнейинформации, на территории парка «Этномир» было изолировано 120 человек с подтвержденным коронавирусом, а всего выздоровевших людей на территории района - порядка 90. В то же время по пришедшим 21-го мая данным диагноз COVID-19 все еще остается актуальным для 13 изолированных на территории предприятия человек

Некое расхождение в цифрах - на лицо. И потому хотелось бы, чтобы информация по ситуации в Боровском районе подавалась в более полной форме, поскольку её нехватка зачастую ложиться в основу всех слухов , домыслов и недомолвок, бороться с которыми куда сложнее.

Семен ФРОЛОВ

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