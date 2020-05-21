Неоднозначная ситуация. Рыба в Маланьинском пруду могла умереть по естественным причинам?

Еще до начала майских праздников в Боровском районе произошло сразу два экологических ЧП. Об одном из них сообщили жители деревни Маланьино, обнаружившие, что в местном пруду резко пожелтела вода и всплыла мертвая рыба.

Об этом сразу же сообщили в местную администрацию, которая вместе с представителями различных природоохранных ведомств прибыла на место и начала искать источник загрязнения.

Однако, как рассказал занимающийся решением экологических проблем района Владимир ЦВЕТКОВ, возможно, у случившегося были свои причины, никак не зависящие от сбросов и прочих факторов.

БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ

К сожалению, загрязнение окружающей среды остается одной из самых острых проблем Боровского района. В преддверии майских праздников, буквально за сутки на территории муниципалитета произошло сразу два ЧП.

Первое запечатлели жители, заметившие плывущие по Протве хлопья пены со стороны канализации.

Эта информация была доведена до заместителя главы администрации района Алексея СТЕПАНОВА, который на следующий день направил на место происшествия руководителя экологической службы Владимира Цветкова.

К сожалению, к моменту прибытия специалистов на поверхности воды уже не осталось признаков того, что сточные воды сбрасывали с нарушениями.

- Выехали в Ермолино, провели осмотр, но той самой пены, фотографии которой присылали жители, уже не обнаружили. Некоторое количество её здесь присутствует всегда, все-таки очистные работают не совсем исправно, и от этого никуда не деться. Возможно, был какой-то разовый сброс, но в настоящий момент никаких следов не осталось, - отметил Владимир Алексеевич.

Впрочем, периодическим выбросам с ермолинской КНС боровчане уже давно перестали удивляться, а вот случай в деревне Маланьино получил довольно большой резонанс.

О происшествии сообщили сами жители деревни, когда увидели на поверхности помутневшего пруда плавающую верх брюхом рыбу. После звонка глава местной администрации Антон МАСНЯК поставил в известность все контролирующие органы и вместе с МЧС, Рыбнадзором и представителем Министерства природы выехал лично ознакомиться с ситуацией.

Внимание присутствовавших привлек попадающий в пруд ручеек, бегущий со стороны обнинского технопарка.

- Мы прошлись по ходу слива и увидели, что из-под забора, огораживающего территорию обнинского технопарка, вытекала какая-то жидкость. Совместно с представителем Министерства природных ресурсов зашли внутрь: оказалось, что источник-- это рыбное производство, и теперь с ними будет разбираться профильное ведомство, - рассказал тогда Антон Александрович.

ИНОЕ МНЕНИЕ

Однако, есть и другое мнение, которое озвучил специалист экологического центра Боровского района Владимир Цветков, также осмотревший место происшествия, но предостерегший от поспешных выводов.

- Честно сказать, следов какого-то химического загрязнения я не заметил, по крайней мере, органолептически его выявить не получилось. Сам по себе водоем застоявшийся, в нем нет никакого стока, и нельзя исключать, что после зимы он мог банально зацвести и рыба в нем просто задохнулась, - отметил Владимир Алексеевич.

Что же касается заинтересовавшего чиновников ручейка то, как отметил Цветков, вода в нем прозрачная, и с ходу сказать, что в ней содержатся какие-то вредные вещества, тоже нельзя. Тем не менее, необходимо тщательно проверить его источник и возможные примеси, которые могут попасть в поток по ходу движения.

- По сути, этот ручей сегодня берет начало из болота на территории промзоны, и рядом «Грандлайн» строит какие-то свои склады, плюс завод пластмассовых изделий рядом тоже прорыл сюда небольшую канавку. В будущем это может стать большой проблемой, а значит, надо разобраться. Мне удалось установить имена собственников и передать их в Минприроды для проверки, - рассказал Владимир Алексеевич.

К слову, в прошлом году «Грандлайн» уже был замешан в похожем случае, когда стоки со стройки завода попали в пруд деревни Доброе, убив живущую там рыбу.

Впрочем, и Цветков, и местная администрация сходятся в одном - точную причину должно назвать профильное министерство после окончания проверки, но вот обозначать конкретные сроки её завершения сегодня не берется никто.

Степан ФЕДОРОВ

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