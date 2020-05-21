В Лесфонде не торопятся убирать незаконную свалку

Прошлогодняя мусорная реформа стала событием довольно неоднозначным, и её последствия ощущаются в Боровском районе и по сей день. Для того чтобы привести систему в более-менее рабочее состояние, потребовался почти год, и за это время в поселениях столкнулись с целым рядом проблем, одна из которых - незаконные свалки.

Очередную пару недель назад обнаружили рядом с совхозом «Боровский», и перед чиновниками сразу же встал вопрос - как избавиться от двух куч мусора? Ведь фактически они лежат на территории Лесфонда, и Боровское лесничество не торопится очистить свои земли, несмотря на все недовольства жителей.

Одна из главных проблем, возникающих при борьбе с несанкционированными свалками - определить, кто именно должен заниматься её устранением. В прошлом у местных администраций уже были конфликты и с дорожниками, и с Лесфондом, которые пытались переложить уборку своих территорий на плечи чиновников.

Недавний случай в совхозе «Боровский» носит похожий характер, и хотя сейчас «лесники» признают, что отходы лежат на их земле, уже вторую неделю не торопятся их убирать.

Речь идет о стихийной свалке, возникшей на обочине дороги между совхозом «Боровский» и Кабицыно, где и сейчас можно увидеть две груды строительного мусора.

- По этой проблеме мы связывались с Лесфондом, на что получили ответ, что им известно имя ответственного лица и ему уже выписали и штраф и предписание убраться, но он не торопится этим заниматься. Пообещали ускорить работу, выписать еще один штраф, ну а мусор где был, там и остался. Мы со своей стороны перекопали съезд на обочину, чтобы ограничить доступ к этой свалке, но рядом уже прокатали колею, и есть подозрение, что мусора будет становиться только больше, - рассказал глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

Убрать отходы за счет бюджета чиновники не могут: ведь это будет не целевым расходованием средств, а Лесфонд, между тем, спокойно продолжает заниматься «бумажной» работой вместо того, чтобы навести порядок, оставляя участок зарастать мусором.

- Ситуация очень неприятная, как говорится, нет слов, одни эмоции. Совершенно непонятно, чем руководствуются люди, когда поступают подобным образом, тем более, когда доехать до мусорного контейнера не составляет никакого труда и до населенных пунктов рукой подать. В любом случае, этот поступок мы так не оставим, к виновному применим штрафные санкции. Также участок будет перекопан еще один раз, чтобы уж точно исключить возможность повторного сброса, - отметил депутат Районного Собрания от поселения Юрий СОЛОВЬЕВ.

При этом в последний год, благодаря реформе, избавиться от мусора совершенно несложно. Ведь вывозом занимается единый оператор, которому и так платят все и каждый, а значит, необязательно использовать именно тот контейнер, которым занимается конкретная компания и с которой у тебя заключен договор, а в принципе, можно воспользоваться вообще любым.

Но почему-то до сих пор находятся люди, которые вместо этого предпочитают лезть в «медвежьи углы», рискуя быть пойманными и нарваться на штрафы, чтобы под покровом ночи своими руками разгрузить забитую хламом машину.

Семен ФРОЛОВ

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