Без плана

Нет ничего хуже неопределенности. Но именно в этом состоянии сейчас пребывают многие из нас. Потому что, в какой бы сфере деятельности ты не был занят, какими бы ни были твои увлечения, а тем более планы, в них уже давно вмешался коронавирус. От этого твой привычный и размеренный ритм жизни сбился и никак не восстановится. Сейчас мы зависим от внешних факторов более, чем когда -либо. И это ужасно неприятно.

Не знаю, как ваша, но моя жизнь строится вокруг моих детей, трое из которых ещё учатся. И если с младшим всё понятно: закончил шестой класс в режиме «удаление», и впереди предстоит лето, которое частично придется посвятить повторению "остаточных знаний". Именно так сформулировал представитель Рособрнадзора цель ВПР, которые планируют провести в начале следующего учебного года.

Со старшим тоже более менее понятно: надо дистанционно защищать диплом в вузе и, вероятно, также подавать документы в магистратуру.

А что предстоит моей дочери - выпускнице одиннадцатого класса, до сих пор непонятно. Как ей, человеку, который прилежно учился все школьные годы, сдавать экзамены и поступать в вуз? Я, привыкшая все прорабатывать наперед и строить стратегию во всех возможных вариантах, не пойму: почему Министерство образования до сих пор не разработало тактику сдачи ЕГЭ?

Почему этот вопрос откладывают на неопределенный срок? Ведь если эти чиновники не рассматривают вариант отмены экзаменов, то почему до сих пор нет чёткого понимания, как их сдавать и как поступать учиться дальше? Ощущение, будто чиновники ждут, что ситуация рассосется сама собой. Похоже для них, как в оскароносном фильме "Паразиты", лучший план - это отсутствие плана.

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