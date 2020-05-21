Наезд на забор заставил задуматься о шлагбауме

В Балабанове на минувшей неделе водитель автомобиля ВАЗ 2114 на большой скорости въехал в металлический забор балабановского стадиона. Момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная на Доме культуры. Однако прибывшие сотрудники ГИБДД по Боровскому району вынесли определение об отказе в возбуждении административного правонарушения.

- На данном участке происшествия не установлены камеры фиксации скоростного режима. Статья 10.1 ПДД не предусматривает административную ответственность за данное нарушение, - прокомментировала пресс-секретарь ОМВД по Боровскому району Анжела МИХАЛЁВА.

За рулем автомобили находился местный житель 2001 года рождения, который сообщил полицейским, что он отвлекся во время движения, в результате чего машина наехала на препятствие.

Препятствием оказался металлический забор, который в рамках капитального ремонта муниципалитет установил в этом году вокруг стадиона.

На следующий день городу пришлось восстанавливать секцию забора и готовить документы на взыскание через суд материального ущерба.

Данное ДТП произошло на площади возле городского ДК, где в праздники проходят массовые мероприятия. В будние дни большую площадку используют для парковки автомобилей, по большей части, сотрудники расположенной рядом школы и родители учеников. После наезда на забор, причем, далеко не на маленькой скорости, в администрации города решили проработать вопрос установки на въезде на площадь шлагбаума.

Это не первый случай, когда данная территория становится местом катания автомобильных лихачей. Прошлой зимой камеры видеонаблюдения запечатлели ночной дрифт местного гонщика вокруг новогодней ёлки. Но тогда никаких последствий такая езда не принесла, и власти города только посетовали на поведение водителя, который шумом тормозов разбудил жителей соседнего дома. Теперь же чиновники намерены принять радикальные меры, ограничив въезд на площадь.

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