Компания «Синтек» помогла Кривскому с дезинфеткорами

Пандемия коронавируса научила людей обращать внимание на многие вещи, которые в обычное время воспринимаются как рутина. Сегодня, как никогда, наше здоровье сильно зависит от регулярного мытья рук или своевременной санитарной обработки комнаты.

У администраций поселений Боровского района масштаб совсем другой, ведь им необходимо думать об обработке общественных пространств. К этому вопросу все подходят по-разному - кто-то вскладчину покупает дезинфицирующие средства - как это сделали в Боровске, Балабанове и Ермолине, а в Кривском, например, на помощь чиновникам пришли социально ответственные бизнесмены.

В плане взаимодействия бизнеса и власти, Кривское можно смело назвать уникальным поселением в районе. Только здесь чиновникам удалось настолько найти общий язык с собственниками различных предприятий, что они с готовностью участвуют в жизни поселения.

Благодаря спонсорской поддержке здесь, несмотря на скромность местного бюджета, реализуются многие важные для жителей проекты вроде строительства катка, оборудования спортивного зала или даже ремонта дорожного покрытия.

Не остались предприниматели в стороне и во время распространения коронавируса. И хотя благоустройство и общественные мероприятия пока явно отошли на второй план, бизнесмены проявили заботу о своих земляках и помогли чиновникам с закупкой всего необходимого для профилактики заболевания.

- Это большая помощь для всех нас и мы очень ценим этот вклад. Уже дважды мы полностью проводили обработку населения с помощью переданных нам дезинфицирующих средств. Подрядчик показал себя хорошо, и никаких нареканий с нашей стороны к его работе не возникло, - рассказал глава администрации СП «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО.

Также Алексей Витальевич отметил, что в это непростое время в хорошем свете себя показали управляющие компании, очень ответственно подходящие к санитарному состоянию своих домов, как с помощью собственных средств, так и используя предоставленные районом.

С этим мнением согласился и глава Районного Собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ, держащий на контроле ситуацию в поселении.

- Работа проводится очень хорошая и санитарное состояние в поселении беспокойства не вызывают. Большую сознательность проявили местные предприятия, которые следят за соблюдением всех требований на своих территориях. Также регулярно проходит обработка общественных пространств и, что особенно важно, образовательных учреждений, - подчеркнул Анатолий Васильевич.

К слову, интерес к ситуации в поселении проявляют не только местные организации.

Недавно заместитель директора компании «Синтек» Дмитрий САМБУРОВ лично передал партию санитайзеров для рук и средства для уборки помещений Алексею Максименко, заверившего, что столь ценному грузу обязательно найдется применение.

- Хочется сказать большое спасибо как организации в целом, так и самому Дмитрию Анатольевичу за этот подарок. В сложившейся ситуации много дезинфицирующих средств быть не может, и мы планируем использовать их для обработки администрации и местного отделения почты. Также если у других учреждений возникнет необходимость или нехватка они всегда могут обратиться к нам за помощью, - рассказал Алексей Витальевич.

Степан ФЕДОРОВ

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