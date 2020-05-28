Балабаново вновь сразится за миллионы для Страдаловки

Региональная межведомственная комиссия по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» рассмотрела муниципальные заявки по развитию общественных территорий для участия в федеральном конкурсе.

На этот раз от Калужской области на господдержку будут претендовать шесть населенных пунктов: в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» - Сосенский, Мосальск и Жуков и в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек» -Людиново, Малоярославец и Балабаново.

Балабаново уже в третий раз выставляет проект благоустройства берега реки Страдаловки. В этом году при подведении итогов городу не хватило всего несколько баллов, чтобы стать победителем. Зато Боровск, соревновавшийся в категории с меньшей численностью населения, стал обладателем гранта, с помощью которого преобразят центральную площадь города - им. Ленина.

Что касается Балабанова, то власти муниципалитета вновь надеются на победу. Ранее в проект были внесены правки, и теперь проголосовать за «второе дыхание» места отдыха горожан можно в группе Правительства Калужской области «ВКонтакте». Именно с таким обращением к горожанам выступили заместители главы администрации города - Нина ФИЛАТОВА и Алексей КОЗЛОВ.

Стоит отметить, что основным конкурентом для Балабанова является Малоярославец. Этот соперник примечателен тем, что впервые проект благоустройства Страдаловки на конкурс был представлен экс-главой администрации города Вячеславом ПАРФЕНОВЫМ, который сейчас возглавляет Малоярославецкий район. Теперь же, второй раз подряд, презентовать проект предстоит действующему балабановскому сити-менеджеру Сергею ГАЛКИНУ. Он по-особенному переживает за проект, ведь победа была так близко, и только маленькие недочеты в виде отсутствия топосъемки и недостаточного привлечения бизнеса не позволили получить заветные миллионы, которые помогут преобразить берег Страдаловки - место отдыха жителей Балабанова.

Сейчас голос каждого боровчанина может стать решающим в судьбе этого проекта, а потому не оставайтесь в стороне! Ведь это именно тот случай, когда одно нажатие кнопки на клавиатуре компьютера может стать решающим!

Виктория РУДНЕВА, депутат Районного Собрания МО МР «Боровский район»

- Зона отдыха на реке Страдаловке очень важна для нашего города. Ведь это главная достопримечательность Балабаново. Сколько прекрасных дней отдыха мы проводим летом на берегу и в лесу с посетителями нашего отделения дневного пребывания «Душевный свет», с гостями нашего города и семьями. Поэтому, участвуя и голосуя за проект, мы не только благоустроим, но получим новые функции этой территории.

Павел ГРАНКОВ, депутат Районного Собрания МО МР «Боровский район»

-Лесопарковая зона, окружающая реку Страдаловку, имеет особое значение для жителей нашего города. Именно туда ежедневно направляются спортсмены, молодые родители, пожилые люди и все, кто не видит свою жизнь без общения с природой. Нашему природному богатству могут позавидовать многие города, которые не имеют в шаговой доступности от центра реку и лес. Сегодня, когда уже решена многолетняя проблема Страдаловки со сбросами, нам крайне важно привлечь федеральное финансирование для благоустройства территории и создания комфортной среды. Все шансы у нас есть. Проект разработан хороший, детальный. Никаких вырубок и вмешательств человека в природу. Учитывая актуальность проекта и широкую огласку решения проблемы загрязнения Страдаловки, думаю, в этот раз нам повезёт.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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