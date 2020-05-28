Владислав Шапша подтвердил закрытие Тимашовского полигона в июле

Одной из самых известных и вместе с тем сложных экологических проблем Боровского района можно, без сомнений, назвать свалку рядом с деревней Тимашово.

Работа полигона, принимающего отходы со всех окрестных муниципалитетов, не раз становилась причиной самых жарких дискуссий на разные темы, начиная от грязи на дорогах и заканчивая отравлением окрестных земель.

И вот уже в следующем месяце должно случиться знаковое событие для всех жителей района - окончательное закрытие объекта и перенаправление отходов на новый участок в Износковском районе. Но действительно ли это поставит окончательную точку в истории тимашовской свалки , и чем такой поворот может обернуться для боровчан?

ДРУГОЙ МАРШРУТ

Как и у большинства проблем, у «мусорного вопроса» Тимашово есть две стороны. С одной - это большая угроза для местной экологии, начиная от валяющегося на обочинах мусора и заканчивая видеозаписями от жителей с подозрительными ручейками бегущих на их участки со стороны полигона.

Разговоры о том, что в истории этого объекта необходимо поставить точку, идут уже на протяжении последних пяти лет, и несколько раз даже были озвучены даты закрытия свалки, но она до сих пор продолжает работать в прежнем режиме.

Однако в начале текущей недели было твердо объявлено, что продлится это лишь до 30-го июня, после чего все мусоровозы пойдут уже в Износковский район, в ЭкоТехноПарк «Калуга» который и станет главным приемным пунктом для отходов всего региона.

МИЛЛИОНЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Тему обращения с отходами на территории региона не миновали и на пресс-конференции врио губернатора Калужской области Владислава ШАПШИ, прошедшей 27-го мая.

В ходе неё Владислав Валерьевич отметил: самый эффективный способ борьбы с мусором - не закрывать глаза на проблему и заниматься его переработкой.

- Активно будем внедрять контейнеры для раздельного сбора мусора. Надо прийти к захоронению не более 20% мусора. А технопарк, который построен, оборудован по последнему слову техники, - отметил Шапша.

Что же касается полигонов на территории региона, то в девяти муниципалитетах их планируют рекультивировать. В данный момент разрабатывается проектная документация общей стоимостью в 140 миллионов рублей. В число прекращающих свою деятельность участков попадает и тимашовская свалка, вывод из эксплуатации которой произойдёт 1-го июля.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕЧТЫ

Если никаких новых переносов даты не случится, то экоактивсты и все, ратовавшие за закрытие полигона могут порадоваться этому большому событию. Но не факт, что закрытие свалки полностью выведет предприятие из мусорного оборота. Участку предстоит долгая рекультивация, к тому же вполне возможно, что здесь останется сортировочный пункт.

Несмотря на то, что вредное воздействие на окружающую среду заметно сократится, не факт, что принятое решение столь же благотворно повлияет на кошельки боровчан.

Это и есть та самая оборотная сторона, о которой уже сейчас начинают задумываться самые дальновидные жители - например, депутат Районного Собрания Нина МАКСИМОВА.

- Я думаю, с тем, что это - важное событие в истории нашего района, согласятся все. И по поводу полигона я могу сказать только одно: необходимость его закрытия назрела давно, и другого решения тут быть не может. Наконец-то наша биосфера получит шанс восстановиться. Но вместе с тем, нужно всегда держать в уме и финансовую составляющую. Я не берусь говорить, какое решение примет компания «КРЭО», но не исключаю, что из-за того, что вырастет расстояние до нового полигона, будет подниматься и цена на вывоз отходов. В прошлом году к повышению тарифов было много вопросов, и не исключено, что мы снова с ними столкнемся. Возможно, это просто лишь мои опасения, и будет найден другой выход, но я считаю, что данная тема уже сейчас нуждается в тщательной проработке, - отметила Нина Викторовна.

Рассуждая логично, такой сценарий действительно выглядит довольно вероятным. Он заставляет задуматься о том, как бы столь долгожданное всеми боровчанами событие, как закрытие полигона, не обернулось финансовым разочарованием.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Экология»