Несмотря на сложности, в Боровском районе готовы поддержать жителей и бизнес

Пандемия коронавируса ударила по многим жителям и сферам жизни. В это непростое время на плечи властей ложится обязанность помочь всем, попавшим в сложную ситуацию, боровчанам.

К сожалению, многие люди до сих пор не могут до конца разобраться, какие меры поддержки введены на территории района. Чтобы внести ясность, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ провел пресс-конференцию, на которой рассказали о том, как именно чиновники готовы помочь малому и среднему бизнесу, а также наиболее уязвимым слоям населения.

С ЗАБОТОЙ О БИЗНЕСЕ

Боровский район - один из самых динамично развивающихся муниципалитетов в Калужской области. В связи с этим на его территории малое и среднее предпринимательство развито сильнее, чем у соседей. В условиях пандемии коронавируса это говорит о том, что местной администрации требуется больше усилий, чтобы поддержать представителей бизнеса, попавших в сложную ситуацию - всего таких предприятий насчитали около тысячи, из которых 524 самозанятых, около 500 ИП и примерно 50 юрлиц.

Каждая из этих категорий может рассчитывать на помощь из бюджетов сразу трех уровней - федерального, областного и районного.

Из первого всем предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших сферах, таких, как общепит или туризм, предусматривается выплата в размере 1 МРОТ - 12130 рублей.

В области меры поддержки куда более разнообразны, здесь над этой задачей работают сразу несколько структур, среди которых Министерство экономического развития, Агентство развития бизнеса и Госфонд поддержки предпринимательства. Наиболее пострадавшим «частникам» предлагаются различные субсидии и кредиты, более подробно о которых могут рассказать в администрации района. Также правительством были введены такие меры, как возвращение налога всем, официально зарегистрировавшимся самозанятым гражданам, и компенсация ипотечной ставки в 6%.

Впрочем, для боровчан куда интереснее пакет мер, предложенный районной властью. Как рассказал глава депутатского корпуса Анатолий БЕЛЬСКИЙ, над его разработкой активно трудились не только чиновники, но и районные народные избранники, приступившие к обсуждению этого вопроса еще в апреле.

- Важным шагом стало сокращение налога на вменяемый доход с 15% до 7.5%. Существенно помогло частным предпринимателям и то, что было принято решение расторгнуть договора аренды на 5 месяцев. Помещения останутся у частников, но платить им в этот период не нужно. Также была проведена работа с властями сельских поселений, которые согласились существенно уменьшить земельный налог. Сейчас одной из наших приоритетных задач является сохранение той структуры малого и среднего бизнеса, которая сложилась в нашем районе, и не допустить её развала или серьезной деградации, - отметил Анатолий Васильевич.

Также главный финансист администрации Анна ГОРЯЧЕВА призвала предпринимателей не оставаться в стороне и обращаться к чиновникам за консультацией, поскольку все льготы и субсидии предоставляются лишь по заявлению, и чиновники готовы взять на себя разъяснение всех непонятных вопросов, а также подбор вариантов, подходящих для каждого бизнесмена.

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

Впрочем, предприятия и торговые точки не единственные, кто столкнулся с трудностями во время пандемии. В поддержке государства также нуждаются многие жители района, и как рассказал заместитель главы администрации Алексей ГЕРАСЬКИН, его подчиненные прикладывают все усилия, чтобы все озвученные Президентом меры были реализованы в полном объеме.

- В основном, за помощью обращаются семьи с детьми, и именно эта группа жителей у нас в приоритете. Через Центр занятости запущены ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет в размере 5419 рублей, заявление на получение которых можно подать через сайт Госуслуг или направить почтой в отдел соцзащиты. Сделать это должен один из родителей или законный представитель ребенка, а главное условие-- чтобы ребенок и взрослый были гражданами РФ. Все остальные документы, справки и сведения отдел собирает через межведомственные взаимодействия, - рассказал Алексей Васильевич.

Дополнительную поддержку получат родители с малышами до 3-х лет - они могут получать еще 5 тысяч рублей на свое чадо. Также всем семьям с ребенком до 16 лет полагается разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Получить их также можно через сайт Госуслуг или личный кабинет Пенсионного фонда РФ.

В том же случае, если родитель потерял работу, Центр занятости, помимо обычных выплат безработным, добавляет к этой сумме по 3 тысячи за каждого из детей на попечении.

СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА

Наверняка, кому-то эти шаги покажутся недостаточными, но возможности чиновников тоже небезграничны. Нужно понимать, что в неменьшей степени пандемия ударила и по бюджету района, наполняемость которого за этот период значительно сократилась. К тому же, все принятые меры поддержки обойдутся казне муниципалитета примерно в 90 миллионов рублей.

К тому же принимать различного рода поправки и перераспределение средств сейчас приходится практически на ходу, «перекидывая» финансирование с не самых важных проектов на более приоритетные направления, в связи с чем глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ обратился к жителям с просьбой проявить понимание в случаях, если различные планы по благоустройству или строительству новых комплексов перейдут на следующий год.

- В начале года, во время отчетов, нами было озвучено много различных идей, но сейчас мы вынуждены корректировать траты и перераспределять средства, а значит, не все из обещанного получится воплотить в жизнь. Надеюсь, что жители отнесутся с пониманием, к тому, что вместо благоустройства очередного общественного пространства мы направляем средства на поддержку семей или медицинских работников, - отметил Николай Александрович.

В целом же, текущая ситуация внушает пусть робкий, но оптимизм. Число заболевших понемногу сокращается, а в правительстве области начали задумываться над смягчением ограничительных мер. И если на фоне этого жители не начнут относиться к угрозе коронавируса несерьезно, то у нас есть все шансы в скором времени увидеть поэтапное возвращение к привычной жизни.

Семен ФРОЛОВ

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