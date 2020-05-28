Страшная закономерность

Пожар в Русиново унес жизни четырех человек.



В июне прошлого года жителей Боровского района поразила новость о страшном пожаре в Боровске, унесшим жизни трех человек. И вот почти год спустя произошло очередное ЧП, от подробностей которого замирает сердце.

22 мая в Русинове случилась трагедия, унесшая жизни четырёх жителей многоквартирного дома. Как и в прошлогоднем случае, виновником стал человек из числа местных маргиналов, чье наплевательское отношение к правилам безопасности стоило соседям не только серьезных денег, но и жизней.

УГРОЗА ДЛЯ ВСЕХ

К счастью, по-настоящему серьезные происшествия в Боровском районе случаются нечасто, и в основном сотрудники МЧС успевают ликвидировать угрозу без риска для здоровья, и тем более, жизни жителей.

Но бывают и такие случаи, когда спасти людей просто невозможно, независимо от того, как быстро отреагировали пожарные. Страшное ЧП в многоквартирном доме на улице Русиново в Ермолине унесло жизни четырех человек, причем, судя по отчетам экспертов, этих смертей удалось бы избежать, если бы соблюдались правила пожарной безопасности.

Виновницей трагедии стала жившая на первом этаже женщина и её привычка курить в постели. По результатам экспертизы, именно кровать стала очагом возгорания, и спасти горожанку вместе с её гостем было нельзя. Погибшая женщина вела довольно маргинальный образ жизни, любила выпить, не оплачивала счета, из-за чего в квартире отключили электричество, и только за последнее время дважды давала соседям повод вызвать к ней наряд полиции.

В очередной раз мы сталкиваемся с тем, что соседство с людьми, наплевательски относящимся к самым банальным правилам безопасности, может дорого обернуться для всех. При этом обычные законопослушные граждане бессильны что-либо сделать и фактически оказываются в заложниках у таких личностей.

На ум сразу же приходит аналогия с пожаром в Боровске годичной давности, когда двое мужчин, решив проверить крепость употребляемого спирта, подожгли деревянные перекрытия, что привело к смерти трех человек. Тогда из-за самой конструкции дом моментально превратился в огненную западню, и пожарные просто физически не могли спасти всех.

В Русиново же картина несколько другая: ведь речь идет о кирпичной многоэтажке, и пламя здесь распространяется не так быстро. Да, спасти виновницу пожара и находившегося с ней мужчину было невозможно, но двух других жертв вполне можно было избежать, учитывая, что сработали спасатели максимально четко и слажено.

НЕВИДИМЫЙ УБИЙЦА

Само тушение заняло у пожарных ровно 28 минут с момента прибытия на вызов. При этом им фактически удалось локализовать огонь внутри одной квартиры, поскольку из всех прочих помещений в подъезде пострадали только лестничные пролеты, закоптившиеся с первого по пятый этаж. Как и всегда, главную опасность в таких случаях представляет не само пламя, а угарный газ. Взрослому человеку достаточно сделать пару глубоких вдохов, чтобы потерять сознание и задохнуться, поэтому первым делом была проведена эвакуация жителей. Занимались этой работой по всем правилам, используя противогазы и кислородные баллоны, но даже несмотря на это, двум жителям потребовалась помощь врачей ЦРБ.

Самой шокирующей же новостью стала смерть от удушья супружеской пары, проживавшей на пятом этаже. Муж и жена были найдены одетыми в своей гостиной, при этом, как говорят соседи, когда только начался пожар, их предупредили об опасности и посоветовали скорее эвакуироваться. Судя по всему, в какой-то момент пара собралась, но передумала, решив, что угроза с первого этажа до них не дойдет.

- Все произошедшее иначе, как трагедией,назвать сложно. По сути, мы столкнулись с обычным бытовым пожаром, и такого количества погибших быть не должно, но все факторы сложились так, что случилось сразу четыре смерти. Сейчас мы можем делать только выводы на будущее, которые помогут нам избежать повторения подобных ситуаций, и прежде всего это касается проверки управляющими компаниями состояния вентиляционных систем. Пара на пятом этаже именно задохнулась, поскольку, когда мы вскрыли дверь, там не было ни дыма, ни закопчения. Этой работе нужно уделить большое внимание, - рассказал начальник отдела надворной деятельности МЧС России по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ.

КТО ПЛАТИТ?

Впрочем, как на это обращение отреагируют в различных УК - тема отдельная. Пока же необходимо разобраться с последствиями пожара в Русинове. Выгоревшая квартира является муниципальной собственностью, а значит приводить её в порядок будет местная администрация.

- Уже во вторник приступили к разбору помещения и вывозу мусора. Это пока для нас первостепенная задача. Также сразу же будут установлены оконные блоки, чтобы не допустить проникновения сюда нежелательных лиц, - рассказал мэр Ермолина Евгений ГУРОВ.

Что ждет квартиру в дальнейшем, пока не совсем ясно. У погибшей женщины были сонаниматели, но будут ли они здесь жить - пока вопрос. В любом случае, после того, как примут первые меры, чиновники намерены подумать над полноценным ремонтом муниципальной собственности.

На этом же настаивают и власти Боровского района, глава администрации которого Николай КАЛИНИЧЕВ потребовал, чтобы все необходимые работы по устранению последствий пожара были приняты незамедлительно. Помимо выгоревшей жилплощади это касается и почерневшего от копоти подъезда.

Приводить его в порядок, к слову, будет местная управляющая компания. Хотя с юридической точки зрения вопрос довольно интересный, ведь обычно оплачивать такие работы должны не пострадавшие жители из своего общего кошелька, а виновник пожара. Учитывая, что источником возгорания стала муниципальная собственность, у УК и жильцов могут возникнуть вопросы к чиновникам. Правда, в ответ на это Евгений Александрович подчеркнул, что в данном случае речь идет о «лице, нанесшем ущерб», а оно погибло в пожаре, соответственно, и отвеечать за свои деяния оно не может.

Подводя итог этого страшного происшествия, в очередной раз приходишь к ужасной мысли, что многие из нас каждый день живут в постоянной опасности, даже не задумываясь об этом. Можно соблюдать правила, следовать указаниям пожарных, и все равно однажды оказаться в объятом пламенем в доме из-за того, что любящий выпить сосед заснул с сигаретой в руках.

К сожалению, против этого не спасают ни регулярные проверки сотрудников МЧС, ни рейды правоохранителей, поскольку они не могут стоять рядом с каждым маргиналом день и ночь, а найти иного выхода, кажется, невозможно. Но подобные происшествия, как ничто другое, показывают, что искать его просто необходимо.

Степан ФЕДОРОВ

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