Муниципальное предприятие грозят оставить без света и завалить мусором

Условия, в которых сегодня работают представители малого бизнеса, весьма сложные. Но для того, чтобы эта категория граждан не ушла на финансовое дно, государство предпринимает разные меры поддержки. При этом монополисты, работающие на территории государства, не всегда хотят идти навстречу, давая послабления, а напротив - берут в тиски тех, кто от них зависит.

С КАКИХ «ВШЕЙ»?

Директор балабановского МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения» Евгений ЛЕОНОВ сообщил во вторник, что «Калужская сбытовая компания» пригрозила ему отключением электричества на муниципальном рынке. По словам руководителя, он обратился к энергетикам с просьбой заключить мировое соглашение и разрешить оплачивать потребляемые услуги по факту. Однако в ПАО «КСК» ему отказали, сославшись на то, что условия договора предусматривают авансовую оплату.

Поставщики ресурса требуют перечислить им деньги, в том числе, частично за июнь месяц. Но у муниципального предприятия нет денег, чтобы выполнить свои обязательства.

- Я не отказываюсь платить и прекрасно понимаю, что договор предусматривает авансирование. Но это в штатных условиях. Сейчас же, когда часть наших арендаторов не работает из-за введенных губернатором области ограничений, я не могу оплатить счета за свет. Люди еще не заплатили полностью за март-апрель, - объясняет Евгений ЛЕОНОВ.

САМО ПО СЕБЕ

Глава администрации Сергей ГАЛКИН, узнав о проблеме, поинтересовался: не связаны ли финансовые сложности предприятия с тем, что недавно депутаты освободили предпринимателей, торгующих на муниципальном рынке непродовольственными товарами, от оплаты аренды с апреля и до конца действия режима ограничительных мер в регионе? Евгений Леонов сказал, что связи между этим нет.

И действительно, сложности с оплатой возникли у всех. Ведь с введением режима самоизоляции и определения «стометровки», как дистанции, которую нарушать нельзя, первое время до рынка добиралось немного покупателей. Следовательно, и доход предпринимателей оказался низким.

К тому же, по карману МУП «МФЦОН» ударила и городская баня, которая тоже входит под «крыло» муниципального предприятия , она закрыта из-за коронавируса с 27 марта, следовательно, тоже не приносит доход.

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Не успели в администрации города решить первую проблему, которую «нарисовало» ПАО «КСК», как в среду Евгений Леонов сообщил, что с аналогичными претензиями вышел и мусорный монополист ГП «КРЭО», заявив, что они не будут вывозить отходы с рынка до погашения счета. Однако позже, сообщил директор «МФЦОН», ему удалось решить проблемный вопрос, и в итоге «Калужский региональный экологический оператор» пообещал не создавать мусорный коллапс на рынке и продолжать вывозить ТКО.

С ПАО «КСК» такого результата добиться не удалось. Евгению Леонову пришлось даже обратиться за поддержкой в прокуратуру, чтобы та встала на защиту интересов десятков представителей микробизнеса, поскольку именно они пострадают в результатеобещанного отключения электричества на рынке.

Администрация города обещала вступиться за свое предприятие и провести переговоры с руководством ПАО «КСК», которое почему -то не желает учитывать форс-мажорные обстоятельства из-за коронавируса. Однако, удастся ли достигнуть такого же результата, как с «КРЭО», или муниципалитету придется впервые оказать финансовую поддержку рынку, неизвестно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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