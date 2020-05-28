В Боровске завершили прокладку долгожданной канализации

Одним из самых значимых для Боровска проектов 2019-го года стала прокладка канализации на улице 50 лет Октября. К реализации этой задумки местные власти готовились не один месяц, и долго подыскивали подходящий источник финансирования.

К сожалению, даже когда средства были получены, сделать работу так быстро, как планировалось, не удалось. Подрядчик несколько раз переносил сроки, но от контракта не отказывался и все-таки довел дело до конца, пускай и в мае 2020-го года.

В наше время подключение дома к системе канализации давным-давно не роскошь, а одно из базовых понятий комфорта. Поэтому власти Боровска прикладывают все силы, чтобы подключить к системе водоотведения как можно больше домов.

В прошлом году настал черед улицы 50 лет Октября. Изначально проект готовились реализовать в рамках Фонда Приоритетных проектов, позже под него предполагались средства от областного Министерства строительства. В итоге же поселение получило субсидию в 24 миллиона из денег, предоставленных региону в рамках договора с Москвой.

Уже готовую документацию передали на торги еще осенью прошлого года, а закончить прокладку канализации должны были в конце декабря, но подрядчик в установленные сроки не уложился. Проект плавно перешел на 2020-й год и сначала должен был завершиться в феврале, потом весной, а затем из-за пандемии сдача «съехала» аж до мая. К чести предпринимателя, несмотря на столь внушительную задержку, объект он не бросал и все это время не кормил чиновников обещаниями, а работал, пускай и медленнее запланированного.

- Сейчас все намеченные работы завершены, и мы ждем, когда исполнитель приедет к нам для подписания документов. Было проложено порядка 2 километров труб, и сейчас центральная сеть, к которой примыкают окрестные улицы, готова. Жители уже могут начинать составлять свои локальные проекты по подключению к ней в рамках того же инициативного бюджетирования, - рассказал заместитель главы администрации Боровска Дмитрий ГОРОШКО.

Впрочем, некоторые претензии к качеству исполнения проекта все-таки остались. На протяжении всех работ за ними пристально следили народные избранники. Например, депутат городской Думы Александр НЕКРАСОВ регулярно выезжает на стройку и отмечает все вопросы, возникающие у местных жителей.

- Вопросы к результату у нас по-прежнему остаются, хотя и касаются больше «косметической» части. Нужно закончить вывоз лишней земли, привести в порядок съезды и приспустить некоторые колодцы. Также мы договорились с администрацией, что после сдачи объекта в начале улицы рядом с КНС будет оборудован проем для колясок, о котором не подумали сначала, - рассказал Александр Иванович

В целом же, несмотря на все возникшие сложности, приятно видеть, что столь важные для горожан проекты доводятся до конца, и не на бумаге, а на деле меняют жизнь боровчан в лучшую сторону.

Семен ФРОЛОВ

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