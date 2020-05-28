Чистая статистика

Приближение лета чувствуется каждой клеткой кожи. Вокруг уже совсем иные краски и запахи. А погода, начавшая налаживаться, так и зовет на улицу. Может, не все взрослые успели почувствовать этот переход, но дети, у которых уже начались каникулы, тянутся во дворы. Им, конечно, хочется общения и новых впечатлений. Они больше родителей устали томиться в стенах квартир, тем более, что опасность, о которой говорят не один месяц, совершенно неосязаема.

Кажется, нет его, этого страшного вируса. А если есть, то так - в отголосках весенних страшилок. И только злые чиновники и полицейские продолжают гонять покупателей в магазинах, заставляя носить маски, которые неизвестно, спасают ли?

Скорее всего, нет! Ведь даже люди, которые вряд ли могли позволить себе пренебрежительное отношение с индивидуальным средством защиты, становятся жертвами «старухи с косой». На этой неделе в Боровском районе две новые смерти - врач и росгвардеец. Именно их уход из жизни стал самым резонансным, напомнившим, что вирус не обходит стороной даже таких - сильных и опытных. Для семей случившееся - ужасная трагедия, перевернувшая жизнь, для кого-то - всего лишь цифры статистики, в достоверность которой уже не верят ни «самоизолянты», ни праздно гуляющие по улицам жители.

Обоим этим категориям давно понятно, что цифры в таблице заражений не отображают реальной действительности. Что о новых очагах заражения теперь уже никто не расскажет, потому что региону хватило страстей с «Этномиром» и боровским монастырем. К слову, этих местных эпицентров пандемии словно и не было: никакой официальной информации о заболевших на данных локальных территориях нет уже две недели. Нет ее и по населенным пунктам, словно люди не имеют права знать о том, что творится у них под боком. А между тем, только официальная статистика не сулит Боровскому району никакого оптимизма, так как только с 27 на 28 мая здесь зарегистрировано десять новых заражений, и местная статистика с небольшими изменениями крутится вокруг отметки «250», уверенно входя в лидирующую коронавирусную тройку региона.

Чем может обернуться послабление ограничительных мер, которых все так сильно ждут в первые дни лета? Однозначно, ростом экономических показателей Калужской области. Для каждого из нас - надеждой, что в случае заражения медики успеют оказать необходимую помощь.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Колонка редактора»