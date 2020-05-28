Экс-депутат Николай Гусев не захотел стать почетным гражданином Балабанова

Депутаты балабановской городской Думы на заседании Комиссии по социальным вопросам рассмотрели кандидатуры жителей, которые в этом году будут отмечены вниманием со стороны представительной власти ко Дню города, отмечаемого 12 июня. Кроме того, парламентарии рассмотрели кандидатуру экс-депутата Николая ГУСЕВА. Её уже в третий раз подряд внесли в список на награждение знаком «За заслуги перед г. Балабаново».

ПОСЛЕДНЯЯ ДЕВЯТКА

Традиционно ко Дню города предприятия и организации выдвигают кандидатуры своих сотрудников на получение Почетной грамоты Главы города. Учитывая, что время поджимает, парламентариям пришлось вновь собраться в период самоизоляции для вынесения решения, которое позже рекомендуют для принятия на официальном заседании Городской Думы.

До 2020 года поощрений с единоразовой денежной премией, было всего десять. Однако на текущий год депутаты вдвое увеличили количество таких знаков внимания, чтобы ко Дню Победы отметить ветеранов Великой Отечественной войны, что и было сделано.

Учитывая предыдущие награждения, в распоряжении депкорпуса осталось всего девять Почетных грамот, которые впервые будут подписаны главой города Ириной НИКИФОРЕНКО.

Рассматривая каждую из персон, депутаты дошли и до медиков, которых главврач балабановской больницы Владимир ХАХОЛЕВ выдвинул на награждение. Одну из представленных кандидатур комиссия не поддержала, посчитав, что к награде надо представить медиков из отделения терапии, которые напрямую противостоят коронавирусу, работая с зараженными больными.

ТРЕТИЙ ЗАХОД

Вторым вопросом стало ходатайство коллектива школы № 3 во главе с ее директором и действующим депутатом ГД Виктором ЛОКТЮХИНЫМ о награждении знаком «За заслуги перед городом Балабаново» экс-депутата Николая ГУСЕВА.

Данный знак в муниципалитете учредили три год назад, и каждый раз, когда парламентарии обсуждали его присвоение, обсуждалась персона Николая Ивановича. Однако дважды народные избранники отказывали своему коллеге, мотивируя решение тем, что вручать знак почета действующему депутату неэтично и даже внесли в этом году соответствующее изменение в Положение.

В выборах 2019 года Николай Иванович не принял участия из-за досадной ошибки в поданных в РИК документах, следовательно, не смог принять участие в избирательной кампании и депутатом не стал. Поэтому поступившее ходатайство комиссия одобрила.

Примечательно, что немного ранее тот же Виктор Локтюхин выдвинул Гусева на присвоение ему звания «Почетный гражданин города». Но Николай Иванович решил взять самоотвод и даже хотел сам забрать поданные на него документы. Однако правила запрещают кандидату забирать бумаги, поскольку они поданы другими людьми. Поэтому Думе пришлось просто принять во внимание мнение Николая Ивановича и рассмотреть только награждение его почетным знаком.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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