В Балабаново объявили локальный «Год спорта»

В текущем году реконструкция ожидает многие спортивные площадки Балабанова. Объем запланированных работ настолько велик, что администрация даже неофициально дала 2020-му году особое название.

- Этот год обещает стать «Годом спорта» для города. Почти все спортивные площадки в микрорайонах ждет реконструкция и обновление. Они обретут современный вид с новыми малыми архитектурными формами, - сообщается в официальной группе муниципалитета.

Новых объектов в городе не запланировано, зато уже имеющиеся ожидает глобальное преображение. Самым большим проектом станет городской стадион, реконструкция которого сильно затянулась. В текущем году его намерены сдать в эксплуатацию, но точной даты этого события не называют, делая акцент не на сроки, которые уже несколько раз отодвигались, а на качество работ.

В минувший вторник на поле стадиона уложили газон. Этого события город ждал два года, поскольку изначально здесь была запланирована живая трава, однако из-за дороговизны в ее обслуживании пришлось вносить правки в проект и выбрать вариант искусственного покрытия с круглогодичным использованием.

Глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН приехал на объект, чтобы лично оценить качество материала и укладки.

- Качество отличное! Получили то, что хотели! Это покрытие наши спортсмены смогут использовать при любых погодных условиях. Уверен, что оно прослужит долго, - поделился Сергей ГАЛКИН.

На покрытие уже нанесена разметка производителем, а значит, муниципалитет может не беспокоиться о том, что краска плохо ляжет или будет неровной.

Несмотря на то, что Сергей Галкин долгое время занимался футболом и даже играл в сборной города на одном из товарищеских матчей, пробовать поле на удобство он не стал.

- Газон еще не полностью готов, необходимо склеить швы. Поэтому с испытанием отложим, - резюмировал глава администрации.

Также большие переделки ждут две спортивные площадки. На ул. Лесной возле дома № 16 заасфальтированная коробка для уличного футбола и баскетбола давно пришла в негодность. Теперь же ее полностью восстановят, включая борта, покрытие, ворота и кольца, а рядом установят площадку для воркаута.

Реанимация ожидает и развалившийся каток во дворе домов №5 по ул. Энергетиков, 5 и №6 по ул.1 Мая. Включения этого объекта в план ремонта добились балабановские окружные депутаты, а их коллеги из Районного Собрания - Людмила КНЯЗЕВА и Виктория РУДНЕВА- поддержали инициативу. Они направят средства, которые им ежегодно выделяют из районного бюджета на решение проблем в своих поселениях, на эту площадку.

Анна КНЯЗЕВА

Другие статьи из рубрики «Благоустройство»