Время первых. Геннадий Новосельцев стал лидером праймериз «Единой России»

В начале уходящей недели партия «Единая Россия» огласила итоги проведенных ранее праймериз - предварительного голосования за кандидатов от правящей партии, которые будут претендовать на статус депутатов Законодательно Собрания Калужской области осенью текущего года.

По избирательному округу №3, которым является Боровский район, были представлены шесть человек, среди которых эксглава района, а ныне заместитель губернатора Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. Именно он стал лидером праймериз.

ГОЛОСА ДОВЕИЯ

Действие ограничительных мер на территории региона и, как следствие, запрет на проведение массовых мероприятий, не стал преградой для предварительного голосования. Но если летом 2019 года перед выборами в депутаты городской Думы Балабанова аналогичный опорос проходил очно и с использованием бумажных бюллетеней, то майские праймериз стали поводом «обкатать» электронную систему выборов.

Через личный кабинет на Госуслугах каждый боровчанин, независимо является от того, является ли он сторонником «Единой России», иной партии или вообще беспартийный, мог отдать свой голос в поддержку предложенных кандидатов.

Всего их оказалось шесть. Геннадий Новосельцев был главным претендентом на первое место в списке. И поводом прогнозировать его лидерство стал не сегодняшний пост заместителя губернатора Калужской области, а долгое руководство администрацией Боровского района. За этот период поселения значительно преобразились, а проблемные вопросы сдвинулись с мертвых точек. Боровчане прекрасно помнят, что все это произошло, благодаря усилиям молодого и грамотного руководителя, а потому было вполне ожидаемо, что именно ему они отдадут наибольшее количество голосов. В итоге, ему удалось завоевать доверие 873 человек и уверенно занять лидирующую позицию, а вместе с ней и возможность пойти на выборы от «Единой России» по одному из двух вариантов - по одномандатному округу или по партийному списку.

ТРОЙКА СЛЕДОМ

Остальным пяти кандидатам повторить успех Новосельцева или хотя бы близко подойти к его отметке не получилось. С результатом в 484 голоса второе место занял Юрий СОЛОВЬЕВ - директор автотранспортного предприятия «Боровск-авто» и депутат Районного Собрания.

Несмотря на то, что он значительно уступил лидеру боровских праймериз - почти вдвое, от нынешнего депутата Законодательного Собрания и директора Центра помощи семье и детям «Гармония» Полины КЛОЧИНОВОЙ он шагнул вперед на 71 голос. Следовательно, Полине Дмитриевне досталось 413 одобрений боровчан.

А вот чье четвертое место с поддержкой на отметке 397 действительно можно назвать победным, так это действующего депутат Районного Собрания, первого заместителя гендиректора Агентства инновационного развития Калужской области Павла ГРАНКОВА. В свои 29 лет он уже успел не только сделать хорошую карьеру, но быть избранным сначала в Городскую Думу Балабанова, а потом и в Райсобрание. Учитывая не только везучесть на выборах, но и поддержку избирателей в своих округах, он может смело побороться за второе депутатское кресло в Заксобрании с более опытными коллегами - Юрием Соловьевым и Полиной Клочиновой.

Еще два кандидата от «Единой России», замкнувшие представленную шестерку, оказались менее успешными. Василий Исаев - депутат РС и директор Центра социального обслуживания населения Боровского района набрал 330 голосов. Его коллега по депутатству и работе в балабановском филиале Центра Виктория РУДНЕВА - 269.

ДО СЕНТЯБРЯ

Анализируя итоги праймериз по всем округам Калужской области, где кандидаты от «Единой России» набрали по тысяче и более голосов, активность в Боровском районе нельзя назвать очень высокой. Но если сравнивать с соседним Обнинском, где лидер общественного мнения Олег КОМИССАР набрал всего 684 голоса, даже этот показатель весьма неплох.

К тому же, праймериз пока не столь популярны не только у калужан, но и у россиян в целом. А потому представленные кандидаты в сентябре 2020 года вполне могут набрать в разы больше голосов поддержки. Правда, для этого им придется хорошенько поработать над своей предвыборной программой, чтобы жители одного из самых успешных районов Калужской области посчитали их достойными своей поддержки.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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