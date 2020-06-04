Под надзором. Переоценивший свои силы подрядчик срывает планы по благоустрйоству в поселениях

Существующая система определения исполнителей для госконтрактов постоянно критикуется не только жителями, но и самими чиновниками. С одной стороны, торги на понижение позволяют сэкономить немало средств и реализовывать более масштабные и комплексные проекты. С другой же, при таком подходе администрации получают «кота в мешке», и в этом году это ощущается особенно сильно.

Компания «АС-Консалтинг» выиграла разом множество аукционов по всему району и, судя по всему, переоценила свои силы. Большинство объектов до сих пор стоят в первозданном виде, жалобы от жителей и чиновников копятся, а значит районным властям приходится прибегать уже к более серьезным мерам воздействия на компанию, чтобы успеть реализовать все запланированные работы в срок.

БЕДА РАЙОННОГО МАСШТАБА

На самом деле в том, что существующая система подбора исполнителей для муниципальных проектов порой дает осечки и отдает контракт в руки не самого добросовестного предпринимателя, ничего нового нет. Подобное случалось в Боровском районе и раньше, были переносы сроков, исправление недочетов и даже расторжения контрактов, но в таком масштабе эта проблема появилась, пожалуй, впервые.

Компания «АС-Консалтинг» в общей сложности взяла на себя исполнение более 10 контрактов по благоустройству во многих поселениях Боровского района и на сегодняшний день толком не продвинулась ни по одному из них.

Ситуации бывают разные, порой предприниматели, ведущие сразу по два-три объекта, вынуждены перебрасывать свои силы поочередно то на один, то на другой, из-за чего бывают застои, но в данном случае прогресса нет практически нигде.

Например, в СП «совхоз Боровский» подрядчик должен был провести работы сразу на двух участках, благоустроив детскую и спортивную площадки в Комлево, но никаких рабочих там так и не появилось.

- По графику, у компании времени осталось немного, и приемка уже не за горами, а до сих пор никаких изменений мы так и не увидели, как и не услышали никакой внятной позиции или аргументов. Составляем уже вторую жалобу и надеемся, что районные власти примут самые серьезные меры, - отметил глава администрации СП «совхоз Боровский» Антон МАСНЯК.

И подобная ситуация, к сожалению, повторяется практически повсеместно. Печально, что в первую очередь простаивают объекты, благоустройство которых ведется в рамках национальных проектов. Большая часть из них - это различные игровые комплексы и другая инфраструктура для детей.

Так, в Кривском, где для юных сельчан 1-го июня прошло торжественное открытие велодорожки, рядом должна была появиться круглогодичная вендинговая горка и прорезиненная площадка, но пока они продолжают существовать лишь не бумаге.

- Совершенно непонятно такое отношение к делу. По договору, у нас месяц как должны идти работы, но пустырь стоит в абсолютно первозданном виде, только успеваем окашивать одуванчики. Более того, подрядчик до сих пор не приехал даже копию контракта забрать. Поэтому ведем претензионную работу, и если ничего не изменится, то будем искать нового исполнителя, - рассказала глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО.

Поддерживают Алексея Витальевича и коллеги в Ворсине, оставшиеся крайне недовольны игнорированием их объекта - здесь «АС-Консалтинг» должны были оборудовать детскую площадку, но, что ожидаемо, до сих пор никаких перемен чиновники так и не увидели.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ?

Не лучше обстоят дела и в городских поселениях. Относительно легко «отделался» Боровск - тут неторопливый подрядчик должен был заниматься дорожными работами и обустройством тротуара, проводимыми за счет местного бюджета. - Это тоже неприятная ситуация, ведь речь идет о казне муниципалитета, но мы хотя бы не рискуем сорвать сроки по реализации нацпроектов, как в других муниципалитетах. Само собой, мы также готовим жалобы, поскольку компания пробовала передать работу субподрядчикам, но они тоже не справились. Один раз видели трактор на объекте, да кучу щебня завезли. Причиной таких задержек, естественно, назвали коронавирус и плохую погоду, но так работать просто нельзя, - подчеркнул заместитель главы администрации города Дмитрий ГОРОШКО. Наиболее же сложная ситуация в Ермолине, где «АС-Консалтинг» должны были благоустроить сразу пять придомовых территорий, но предсказать итог оказалось несложно. - Выйти на работу должны были еще 1-го мая, много с ними встречались, обсуждали, но так и не продвинулись. Понятное дело, что ситуация непростая, и праздники были, и пандемия вносит свои коррективы, но все равно это вызывает некоторое беспокойство. Обсудили это с руководством подрядчика, обещали вместе с техникой приступить уже 4-го июня, - отметил заместитель главы администрации Ермолино Александр ИСАЕВ.

ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ

Разумеется, оставить без внимания столь наплевательское отношение подрядчика к своим обязанностям в районе просто не могли. Поэтому, чтобы внести ясность в ситуацию, было организовано совещание с участием чиновников, депутатов, представителя подрядчика, а также прокуратуры и ОМВД.

- Наша позиция по этому вопросу остается неизменной - если ты приходишь в Боровский район и берешься за какое-либо дело, то должен работать. Других вариантов здесь быть просто не может. Это мы до исполнителя донесли и ждем от него в ближайшее время шагов по исправлению ситуации, в противном случае будут приняты уже куда более серьезные и весомые меры, - отметил глава Районного Собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

Остается надеяться, что это и правда повлияет на бизнесмена. Безусловно, если поселения начнут массово рвать с ним контракты, предприниматель попадет в «черный список», а чиновники вновь выйдут на торги и все равно реализуют намеченные проекты, вот только потраченного времени уже никто не вернет, а успеют ли строители управиться с объемом работ до закрытия строительного сезона - большой вопрос.

Степан ФЕДОРОВ

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