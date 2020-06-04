Дышать полной грудью. В Боровском районе подвели первые итоги работы анализаторов воздуха

В Калужской области состоянию окружающей среды уделяют большое внимание. Для того, чтобы обеспечить контроль над соблюдением установленных норм по выбросу вредных веществ в атмосферу, в Министерстве природных ресурсов приняли решение установить специальные датчики, которые должны улавливать малейшие изменения в составе воздуха.

Для Боровского района, где сосредоточено много промышленных предприятий, это было весьма актуально. И вот, спустя почти полгода, итог работы новых анализаторов специалист экологического центра Владимир ЦВЕТКОВ представил на суд боровчан..

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Первые новости об установке в Боровском районе датчиков, которые будут отслеживать загрязнение воздуха, появились еще в ноябре прошлого года и сразу вызвали большой интерес у боровчан. Вокруг этого события сразу же развернулась дискуссия, насколько полезными окажутся собираемые данные и смогут ли новые приборы серьезно повлиять на экологическую ситуацию в целом.

Технические новинки от Министерства природных ресурсов региона заработали в полную силу только в феврале этого года, поскольку монтаж и настройка аппаратуры заняли у подрядчика немало времени.

Всего на территории района появилось пять приборов, «мониторящих» состав воздуха. Как рассказал специалист экологического центра Владимир ЦВЕТКОВ, устанавливали анализаторы в заранее отмеченные точки. Три таких прибора разместили в деревнях Уваровское, Кривское и Тимашово, создав своеобразный треугольник вокруг мусорного полигона. Еще два повесили в самом густонаселенном городе района - Балабанове, на улицах Энергетиков и Лермонтова.

ЧИСТЫЙ ПОЛИГОН

Показания с датчиков стали приходить к Владимиру Алексеевичу, начиная с февраля, и к 1-у июня он подготовил отчет за прошедшие четыре месяца, в целом показавший довольно оптимистичные итоги.

Например, прибор, установленный в потенциально самой проблемной точке - в деревне Тимашово, расположенной ближе всего к мусорному полигону, за все время работы зафиксировал лишь одно превышение. Случилось оно 15-го мая, и согласно отчету, нарушены оказались нормы содержания в воздухе крупной пыли.

Как отметил Цветков, учитывая, что аппаратура была смонтирована в непосредственной близости от дороги, это могло произойти в результате проезда грузовика, поднявшего частицы с проезжей части, которые и уловили датчики.

Удивительно, но именно пыль оказалась главной проблемой, фиксируемой датчиками в населенных пунктах вокруг свалки. В том же Кривском четырежды фиксировалось превышение по этому показателю. Причем из трех существующих градаций - «хорошо», «умеренно» и «плохо», даже самые худшие показатели во всех случаях не выбивались из средней зоны.

Интересные данные показал анализатор, установленный в Уваровском, причем специалисты до сих пор гадают, что могло стать причиной столь необычного результата.

- Единственное нарушение здесь произошло 26-го мая в 19:20. Резкое превышение нормы по сероводороду в полтора раза. Честно сказать, пока продолжаем выяснять, что могло стать причиной, но есть подозрение, что это был сбой прибора. Дело в том, что при такой концентрации запах газа четко ощущается в воздухе, но, как сообщили в местной администрации, жалоб от жителей не поступало, - отметил Владимир Алексеевич.

СЛУШАЯ ЖИТЕЛЕЙ

В Балабанове картина очень похожа. Например, в центре города, на улице Энергетиков, было всего три единицы превышения по пыли, но все они держались в «зеленой» зоне и вполне могли быть вызваны увеличением трафика на дорогах.

Совсем иная ситуация сложилась на улице Лермонтова. Местный анализатор покрывает значительную часть балабановской промзоны, и он дважды фиксировал выбросы сероводорода.

- В этих случаях у нас никаких сомнений в правдивости информации нет. В настоящий момент мы составляем список работающих в этом районе предприятий, запросили у администрации города их контакты, а также об имеющихся в зоне покрытия датчика выходов канализации, и обязательно найдем источник, - подчеркнул Цветков.

Отдельно Владимир Алексеевич отметил, что горожане часто жалуются на запах формальдегида, который народная молва прочно связала с работой компании «СОЮЗ-Центр». Пока никаких аргументов в поддержку или опровержение этой теории нет, но занимающийся обслуживанием анализаторов подрядчик в лице компании «Урус» сейчас регистрирует еще один прибор, который как раз-таки будет следить именно за этим показателем.

Как только все документы будут оформлены, новинка дополнит комплекс на улице Лермонтова, и балабановцы, наконец-то, получат ответы на столь волнующий их вопрос.

В целом же, новые инструменты в арсенале экологов показали довольно хороший результат. В прошлом году многие высказывали сомнения относительно того, насколько эффективно они будут работать, но сейчас все выглядит довольно многообещающе.

- Конечно, это только первые результаты, посмотрим, что будет дальше. Но самое главное, что вся аппаратура действительно работает, причем данные идут в режиме реального времени, и можно наблюдать, что в часы пик выбросы немного увеличиваются, а ночью, наоборот - опускаются даже ниже обычных показателей, - отметил Цветков.

Также Владимир Алексеевич рассказал, что в ближайшее время доступ к информации появится у всех интересующихся жителей Боровского района. На сайте администрации создадут раздел, посвященный экологии, куда помимо карты несанкционированных стоков также поместят закладку, посвященную состоянию атмосферы, и где Цветков еженедельно будет выкладывать свежие данные.

Степан ФЕДОРОВ

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