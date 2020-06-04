Сели в лужу. Капитальный ремонт в Боровском районе снова обернулся затопленными квартирами

В последние пару лет в Боровском районе большое внимание уделяют сокращению задолженности за капитальный ремонт. Чиновники проводят большую работу, убеждая жителей более ответственно подходить к оплате счетов.

К сожалению, выбираемые Фондом подрядчики из года в год будто специально стараются свести на «нет» эти усилия. Уже второй сезон замена кровли в многоэтажных домах оборачивается для собственников затопленными квартирами и всплеском негодования в адрес всей программы в целом.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

Уже не первый год сбор за капитальный ремонт остается поводом для жарких дискуссий не только для жителей, но и экспертов в сфере ЖКХ. Действительно, каждый месяц платить деньги за то, чтобы в перспективе через несколько лет твой дом включили в программу и провели обновление фасада, не самое заманчивое предложение.

Тем не менее, благодаря активности местных и районных властей, проводящих с населением большую работу и разъясняя непонятные моменты и спорные нюансы, Боровский район смог стать одним из лидеров в регионе по собираемости денег в Фонд капремонта.

В качестве ответной услуги организация включает в свои планы дополнительные объекты, в то время, как опыт последних лет показывает, что им следовало бы уделить больше внимания не количеству, а качеству.

Уже второй год работы по обновлению кровли оборачиваются настоящей катастрофой, после которой все сложнее поддерживать у собственников интерес к своевременной оплате счетов. Ну и правда, кто захочет отдавать деньги за то, чтобы его квартиру затопило дождем из-за нерасторопности рабочих.

В 2019-м это произошло в трех домах в Боровске и Ворсине. В этом году жителям районного центра вновь довелось столкнуться с подобным наплевательским отношением со стороны подрядчика.

В СЧЕТ ПОДРЯДЧИКА

Жители дома №3 по улице Латышской ждали замены крыши около 20-и лет, и в этом году очень обрадовались, когда подошла очередь их дома. Выигравшая торги компания «Инстройсервис» вышла на объект и поначалу довольно споро принялась за работы. Однако, как отмечают в социальных сетях местные жители, в последний месяц строители здесь практически не появляются. Последние дни мая выдались очень дождливыми и, хотя об этом было известно заранее, подрядчик не успел, как следует, изолировать открытые участки крыши, из-за чего вода хлынула в подъезды и квартиры боровчан.

- Предприниматель в данной ситуации свою вину осознает. Он ведет работы на двух объектах, один из которых успели закрыть, как надо, а с Латышской, 3 вышла промашка - накрыли проем не профлистом, а пленкой, которая не смогла полностью удержать влагу. Компания готова возместить ущерб или провести работы по ремонту. В любом случае, по нашей договоренности с Фондом, приемка объекта и закрытие контракта не состоится до тех пор, пока не будут удовлетворены все претензии жителей, - рассказала глава администрации Боровска Анжелика БОДРОВА. Ситуация сразу же привлекла внимание местных депутатов, которые не во всём разделяют оптимизм чиновников в отношении строительной компании. - Не повезло с подрядчиком, скажем прямо - работали-работали, потом бросили объект, и вот результат. Четыре квартиры затопило, по сути, весь подъезд пострадал, теперь будем следить за тем, чтобы все недовольства жителей устраняли максимально оперативно и без халтуры, -отметил депутат Гордумы Александр НЕКРАСОВ.

ОТ КРЫШИ ДО ПОДВАЛА

Еще хуже дело в совхозе Боровский, где жители столкнулись с аналогичной ситуацией 31-го мая. Дом № 25 по улице Центральной в этом году с самого начала оказался проблемным для местной администрации. Сначала подрядчик, выигравший торги, так и не вышел на объект. Связаться с предпринимателем у чиновников не получалось, и они уже было собирались начать процедуру расторжения контракта, но в последний момент организация все-таки одумалась, и работы начались.

Продлилась эта активность недолго, и обернулась для жителей плачевно. Многоквартирный дом залило до самого подвала. Собственникам пришлось буквально вычерпывать воду из собственных квартир.

- Во вторник приезжал куратор от Фонда капремонта, и по всем случаям и претензиям составляли акты. Само собой, подрядчик обязан компенсировать нанесенный его действиями ущерб - без этого сдача объекта будет невозможна, и никаких выплат по контракту произведено не будет, - отметил глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

В сухом остатке получается, что уже второй год боровчане сталкиваются с одной и той же проблемой. Меняются подрядчики, но их отношение к своим объектам по-прежнему взывает много вопросов.

А между тем, на фоне таких примеров местным чиновникам становится все сложнее убеждать жителей, что капитальный ремонт оправдает все их ожидания, тем более, что исправлять свою «подмоченную» репутацию Фонд, судя по всему, не спешит.

Степан ФЕДОРОВ

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