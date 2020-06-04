На бой с «короной». Полицейские отказались делиться по половому признаку

Руководство Калужской области отмечает маленькую победу над коронавирусом - количество выздоровевших граждан начало превышать количество заболевших за сутки. На этой радостной волне объявили первый этап снятия ограничительных мер. Но к такой новости у калужан сформировалось двоякое отношение. С одной стороны, все давно мечтают сбросить оковы самоизоляции, но с другой- продление ограничительных мер до 15 июня только подбросило дров в костер мнений о сокрытии истинной картины пандемии в области.

Между тем, несмотря на послабления, порадовать знакомых широкой улыбкой свободы пока не удастся: ведь ношение масок по-прежнему никто не отменял. Более того, в Балабанове намерены вновь скорректировать график рейдов, чтобы он не превращался в борьбу с ветряными мельницами.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Соблюдением масочного режима в торговых предприятиях города контролирует Административная комиссия в компании с полицейскими. Однако большого эффекта эта работа не приносит. За все время такого контроля проверяющие за один день не набирали и десятка нарушений, хотя, каждых горожанин знает, что в Балабанове пренебрегающих масочным режимом - пруд пруди.

Секрет неэффективности рейдов раскрыл глава администрации Сергей ГАЛКИН. Сначала районный штаб по борьбе с коронавирусом поставил в график утренние часы для рейдов, потом - понедельник, то есть совершенно не «клевое» время для поимки нарушителей, массово являющих себя ближе к полудню, особенно в выходные дни. Безрезультатной эту работу делает и короткая длительность, отведенная на проверку, во время которой невозможно промониторить все наиболее массовые торговые точки и даже муниципальный рынок. Именно по этой причине число административных протоколов во время последней проверки составило ноль!

Сергей Галкин вновь намерен просить штаб о переносе времени проверки масочного режима с участием полицейских. Однако сможет ли откликнуться на эту просьбу штаб, учитывая то, что в Боровском районе полицейские - на вес золота, и у них хватает более важных забот по охране общественного порядка, неизвестно.

БЕЗ ДЕЛЕНИЯ

Заместитель главы администрации Балабанова Александр КОЗЛОВ, отметил, что местные жители уважительно относятся к введенным требованиям в ношении индивидуальных средств защиты. А вот о московских дачниках он такого сказать не может.

Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, членам комиссии требуется полицейский. При этом Александр Козлов, предполагая степень морального воздействия на нарушителей, попросил предоставлять для участия в проверке мужчин.

Однако заместитель начальника отела участковых уполномоченных полиции Денис МОРОЗОВ разрушил эту мечту:

- Полицейские не делятся по половому признаку! К тому же у нас сотрудников и так не хватает, поэтому выделять для проверки масок каждый раз мужчину в форме и покрасивее мы не можем, - заявил Морозов.

С такой поправкой Сергей Галкин согласился, на женщин-полицейских, в принципе, тоже. Правда, попросил, чтобы они были в форме, на которую граждане, нарушающие режим обязательного ношения масок, реагируют больше.

Между тем, с 3 июня в Калужской области разрешили распахнуть двери крупным магазинам непродовольственных товаров, а это значит, что объем работы у административной комиссии увеличится, а возможности - нет!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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