Побочный эффект

В каждой, даже не слишком хорошей ситуации, можно найти положительные моменты. Это, своего рода, побочный эффект, который неожиданно дает нам возможность по-иному взглянуть на ситуацию и не зарываться в проблемах.

Казалось бы, что хорошего нам преподнес коронавирус? Он оголил многие проблемные места в разных сферах нашей жизни, внес корректировки в привычное существование каждого из нас, а главное - заставил ограничить общение в социуме. Но с другой стороны, напомнил о ценности жизни, о том, что человек - не царь природы, и что для того, чтобы не терять нить с людьми, которые важны тебе в личной жизни или работе, современный мир давно создал все возможности. Конечно, они не заменяют теплоты живого общения и тактильных ощущений, но становятся тем мостиком, который не позволяет быть близко даже на расстоянии.

В личной жизни многие из нас уже привыкли использовать мессенджеры для связи, но в период коронавируса они стали и рабочими площадками, позволяющими организовать важные переговоры с еще большим удобством. Ведь для того, чтобы стать частью команды, обсуждающей важные вопросы, достаточно выйти в Интернет, где бы ты ни находился.

4 июня в таком режиме прошла встреча главы администрации Балабанова Сергей ГАЛКИНА и начальников отделов исполнительно-распорядительного органа города с местными депутатами. По непонятным причинам, к ней подключились только четверо из нас. Каждый - на внушительном расстоянии друг от друга: я - из Жуковского района, где продолжаю работать в условиях самоизоляции, Ирина НИКИФОРЕНКО, Сергей СУДАКОВ и Татьяна ЕРОХИНА - со своих рабочих мест. Причем во время трансляции Сергей Алексеевич успел выйти на улицу, не прерывая связь, а к Татьяне Афанасьевне присоединилась директор СШ №1, депутат Районного Собрания Людмила КНЯЗЕВА.

За полтора часа онлайн- общения мы обсудили все проблемные вопросы нашего «второго» округа (как никак, трое из присутствовавших депутатов работают именно для него), наметили несколько встреч с выходом на местность для их решения и выслушали планы администрации на летний период. Сергей Павлович, конечно, слегка разочаровался, что остальные наши коллеги не вышли на контакт, и даже, шутя, предложил поработать с ними председателю думской комиссии по депутатской этике Виктору ЛОКТЮХИНУ. Но Виктор Иванович сам оказался «прогульщиком», и кто будет работать с ним, так и не решили.

Зато на следующую такую встречу глава администрации предложил пригласить окружных депутатов Районного Собрания. И скажу вам, эта инициатива мне очень нравится: ведь в таком формате органы власти еще ни разу не работали. А зря.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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