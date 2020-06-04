С заботой о ближнем. Боровских инвалидов обеспечивают долговременным уходом

Начиная с 2023-го года, все регионы перейдут на систему долговременного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Это решение серьезно изменит всю работу социальных организаций: ведь теперь с каждым подопечным будет необходимо проводить по нескольку часов в день, решая куда больший объем задач, чем сегодня.

В Боровском районе в таком формате уже не первый год работает специальная бригада, на попечении которой находятся инвалиды и тяжелобольные люди. При этом директор «Центра социального обслуживания» Василий ИСАЕВ не раз говорил о том, что муниципалитету необходимо больше таких команд, и благодаря выделенному в прошлом году финансированию, в 2020-м удвоил штат работников, занимающихся долговременным уходом.

ОСНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

На сегодняшний день на попечении «Центра социальной помощи пожилым людям и инвалидов» находятся около 800 человек, которых сотрудники разделяют на шесть разных групп. Классифицируют подопечных, исходя из того, как тяжело человеку самостоятельно справляться с повседневными делами и насколько внимательный уход ему необходим.

Сегодня обязанности соцработников заключаются в не самых сложных вещах вроде помощи с оплатой счетов ЖКХ, походов в магазин и прочего. Но ведь есть люди, которые в силу болезни или инвалидности не в состоянии самостоятельно даже перевернуться с одного бока на другой, и такому человеку необходима постоянная поддержка и забота.

Именно это и предусматривает Система долговременного ухода (СДУ). Как рассказал директор «Центра социальной помощи» Василий ИСАЕВ, в Боровском районе к необходимости такогоподхода пришли еще пару лет назад.

- Московский фонд «Старость в радость» тогда запустил пилотный проект, который уже был внедрен в некоторых других регионах. На базе нашей организации создана специальная бригада помощников из пяти человек и стоящего во главе бригадира, взявших на обслуживание по два тяжелобольных человека. Эта цифра многое говорит о том, насколько основательна такая работа, поскольку обычный соцработник по норме поддерживает по пятнадцать человек, - отмечает Василий Николаевич.

Получается, что у каждого подопечного сотрудник бригады проводит по четыре часа в день, помогая справляться с большинством повседневных задач. К сожалению, число людей, нуждающихся в подобном уходе в Боровском районе, составляет около 50 человек, и само собой, есть необходимость в наборе новых специалистов, работающих по таким же условиям.

УДВОИТЬ УСИЛИЯ

Это стало возможно только в прошлом году после того, как Боровский район выиграл грант на осуществление социальных программ. Обсудив с Исаевым положение дел, было принято решение направить в помощь Центру более 2 миллионов рублей, на которые была создана еще одна команда. При этом если первую, созданную по инициативе московского фонда, в конечном итоге приняли решение перевести на областное финансирование, то новую поддерживать и обеспечивать будут уже целиком районные власти.

- Сейчас получается, что у нас охвачена почти половина нуждающихся в уходе. Учитывая, что раньше мы таких больных просто не имели права взять на обслуживание, это уже большой шаг вперед, но еще многое предстоит сделать. Мы стараемся охватить все поселения и распределяем сотрудников так, чтобы они могли помогать людям в самых тяжелых ситуациях. Специалисты есть в Боровске, Балабанове, Ермолине и даже сельских поселениях, поскольку обязанность нашего Центра помогать жителям всего района, - отметил Василий Николаевич.

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ

Впрочем, уже через три года в подобном ключе должны будут работать все соцработники, а не только входящие в отдельное подразделение. На первый взгляд, это может решить все проблемы, но как отметил Исаев, возможны и трудности.

В первую очередь они коснутся персонала. Если каждый человек вместо 15 должен будет взять на себя только двух подопечных, то становится очевидно, что Центру потребуется серьезно расширять свой штат. Более того, далеко не все нынешние сотрудники согласятся работать по новым правилам.

- Скажем прямо - заботу о тяжелобольном осилит не каждый. Нужно понимать, что здесь придется за человеком убирать, менять памперсы, следить, чтобы не было пролежней, готовить еду, кормить и так далее. Эти обязанности готовы взять на себя далеко не все, поскольку это не просто как в физическом, так и в моральном плане, - отметил Василий Николаевич.

Еще немаловажным фактором является обучение персонала. Ведь для обеспечения такого ухода необходимы хотя бы минимальные медицинские знания, но соцработников нигде специально не обучают. Как отметил Исаев, сейчас в планах у Центра заключить договор все с тем же фондом «Старость в радость», чтобы на базе этой организации проводить занятия с районными соцработниками по обращению с лежачими больными.

В целом за ближайшие три года в районе необходимо проделать большую работу, чтобы переход на новую систему вышел гладким и безболезненным. Впрочем, боровский Центр социального обслуживания всегда показывал себя как один из лучших в области и можно не сомневаться - его специалисты приложат все усилия для того, чтобы все нуждающиеся в помощи люди получили её независимо от возможных сложностей.

Степан ФЕДОРОВ

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