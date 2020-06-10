Хотели, как лучше... Балабановцам привезли немного ермолинской вони

Жители города Ермолино не первый год задыхаются от преющих силосных куч на территории предприятия «Трансмет». И это отдельная история, финал которой пока не виден, поскольку скрылся в пучине судебных тяжб, отложенных по причине коронавируса до лучших времен. Но если раньше остальные жители района могли только читать гневные комментарии жителей третьего по величине города Боровского района, то 8 июня ощутить на себе часть этого «удовольствия» смогли и балабановцы.

В один из дворов города по просьбе жителей для клумбы привезли землю, зловоние от которой заставило закрывать окна в квартирах многоэтажки и разбежаться гуляющих на детской площадке людей. В преподнесении такого «подарка» жители дома заподозрили одного из депутатов. Однако пока официальных подтверждений этому никто не нашел.

КАК ПРОСИЛИ!

Многоквартирный дом № 11 на улице Боровской в Балабанове стал первым, принявшим участие в федеральной программе «Комфортная среда». Именно на нем муниципалитет «объездил» все особенности благоустройства за государственный счет, включая устранение на следующий год огрехов проектирования. Но жители дома, в большинстве своем, люди оптимистичные и энергичные, не восприняли возникшие трудности в штыки. Они даже заявили о готовности собственными силами провести озеленение прилегающей к дому территории.

На задах пятиэтажки расположена детская площадка, на которой ребятня шумно играет. Поэтому активисты решили высадить перед окнами деревья для шумоизоляции, а под ними разбить цветник. Хорошо задуманному плану мешали лишь проблемы с почвой, а потому жители обратились за помощью к депутату Дмитрию ГУСЬКОВУ. Предприятие ООО «Дина-сервис», которым руководит Дмитрий Витальевич, не первый год выигрывает контракты на благоустройство городских территорий и при этом частенько помогает городу, как говорится, «сверх нормы». Вот и на этот раз Гуськов согласился привезти землю, попросив активистов дома оформить соответствующую заявку в администрации.

Жители так и сделали: бумажку написали и стали ждать!

ЛЕТНИЙ СМРАД

Как рассказывает представитель домового сообщества Тамара БЕЛЯЕВА, они надеялись, что обещанную землю привезут ещё в мае, и все посадки удастся провести весной. Однако ожидания затянулись вплоть до 8 июня. Именно в этот день жители дома заметили на прилегающей территории Дмитрия Витальевича, обсуждавшего что-то с рабочими на местности. А несколько позже сюда прибыл большегруз, который привез кучу земли, заставившую жителей закрывать окна в квартирах.

О том, что садоводам-любителям вывалили совсем не землю, а что-то преюще-вонючее, рассказала Тамара Беляева, выложив на своей странице пост с фотографиями:

- Вчера нам сделали «сюрприз»! За наш дом, на Боровскую, 11, ближе к частным домам, привезли и вывалили кучу дерьма частично с землёй! Смрад стоит уже сутки, дышать нечем... Кто это сделал, можно только догадываться. Машина была «Мерседес» типа «КамАЗа» размером и трактор оранжевый. Проехали через все тротуары, что в том году положили. Короче, просто самое настоящее вредительство!!! Но вонь! Вот что не передать на фото! В эту жару дышать вообще нечем! Люди просто воют! Р.S. Мне интересно, когда они везли это дерьмо, сами не чуяли, что ли???

ДНЁМ С ОГНЁМ

О возникшей ситуации граждане сразу же сообщили в администрацию города, а также связались с депутатом Районного Собрания Владимиром ЦВЕТКОВЫМ, возглавляющим экологический центр Боровского района. Он, как человек бывалый, без труда опознал по субстанции и характерному запаху близость «Трансмета», а именно тех компостных куч, которые не первый год отравляют жизнь ермолинцам. Знатоку всех боровских экологических проблем не потребовалось даже лабораторного исследования, чтобы определить, что жителем Балабанова вместо плодородной земли привезли отходы «Нестле», которые «Трансмет» и компостирует на территории Ермолина.

Аналогичного мнения придерживается и менее искушенный в «дерьмовых» делах заместитель главы администрации Балабанова Михаил ИВАНОВ. Уж больно характерный запашок имеют эти отходы. Однако ни он, ни Владимир Цветков не смогли подтвердить подозрения жителей дома в том, что в эти жаркие летние дни так нехорошо с ними поступил именно Дмитрий ГУСЬКОВ.

Как подтвердили оба чиновника, прямых доказательств этому нет, а сложенные «дважды два» - не являются подтверждением домыслов. Прояснить ситуацию у самого Дмитрия Витальевича они не смогли, поскольку тот не вышел на телефонный разговор. Не смогли дозвониться до него и мы, а потому пятно на репутации балабановского коммунальщика пока ставить рано.

Что за машины привезли компост в Балабаново и кто их сюда направил, выяснить, конечно, можно. Как минимум, потребуется связаться с директором ООО «Дина-сервис» и просмотреть запись камер наружного наблюдения на соседних зданиях. Но парадокс ситуации заключается в том, что теперь именно администрации придется заняться организацией вывоза «подарка», поскольку лежит он на городской земле. И для этого придется обращаться к обслуживающей организации - «Дина-сервис».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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