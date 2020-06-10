В Боровске продолжается ремонт дорог

В этом году в Боровске крепко взялись за ремонт дорог. При этом основное внимание чиновники уделяют тем участкам, на которые жаловались боровчане.

Одним из них стала реконструкция улицы Ленина от въезда в город со стороны деревни Комлево до пересечения с улицей Дзержинского. Каждый год местные власти проводили здесь ямочный ремонт, а в этот раз решили взяться за дорогу всерьез.

- Привести в порядок этот участок решили по многим причинам. Здесь и въезд в поселение, и большой трафик, и множество претензий от горожан относительно качества полотна. Ямочный ремонт проводится на участке два раза в год, но в этот раз здесь будет серьёзная реконструкция, - отметил Дмитрий Борисович.

Деньги на работы выделили в рамках дорожного фонда региона, а благодаря экономии, чиновники смогли включить в план работ дополнительные участки.

Подрядчик уже вышел на объект и развернул очень активную деятельность, закончив подготовку участка и даже уложив первый, выравнивающий слой асфальта. А прямо сейчас здесь приступили к закладке щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Эта разновидность дорожного покрытия отличается повышенной прочностью и используется при строительстве магистралей с высоким трафиком. Так что боровские автолюбители могут не переживать за то, что участок быстро придет в негодность.

Впрочем, въезд в город - не единственный участок, где в этом году запланировали дорожные работы. Вовсю кипит работа в микрорайоне Южный и на улице Заречной, где завершена подготовительная часть и появилось песочн-щебеночная подушка, необходимая для дальнейшей укладки асфальта.

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