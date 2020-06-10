Тише едешь... Дороги к участкам для многодетных приведут в порядок

Эпопея с выделением земли для многодетных семей длится уже пятый год. Боровский район в этом плане можно назвать одним из лидеров в области, поскольку администрация регулярно находит средства, чтобы продолжать заниматься обустройством выделенных ранее участков.

В ближайших планах у чиновников серьезно заняться дорожной сетью. При этом имеется в виду как необходимый ремонт размытых проездов после недавних дождей, так и более серьезный проект по созданию проездов в деревне Красное.

ДА БУДЕТ СВЕТ

К сожалению, несмотря на прошедшее время, сегодня выделенные под участки для многодетной территории на первый взгляд мало чем отличаются от своего первозданного вида. Пять лет - это серьезный срок, за который вполне можно было успеть построить дом, но пока что прогресс виден слабо. Лишь в паре мест можно наблюдать остовы конструкций, да и там работа продвигается вяло.

Причиной том стало отсутствие коммуникаций. Ведь исполняя поручения правительства главы государства власти района не могли по щелчку пальцев обеспечить выделенные участки электричеством, водой и прочими необходимыми для жизни вещами, и продолжают заниматься этой работой постепенно, чем зачастую вызывает недовольство у собственников.

Впрочем, дело не стоит на месте и в том же Красном уже появилась подстанция, а электрики принимают заявки на подключение. Что касается прочих ресурсов, то с ними, как и в большинстве сельских населенных пунктов, все не так просто.

Программа газификации в области продвигается не очень быстро и надеяться, что поле где не проживает ни одного человека подключать быстрее чем какую-нибудь деревню с сотней жителей надеяться не стоит. Водоснабжение же на частных участках и вовсе ложиться на плечи самих собственников.

СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОЕКТ

Еще одним условием является создание дорожной сети, поскольку сейчас боровчанам приходится фактически прорываться через голое поле по расплывающейся грунтовой дороге. Решить эту проблему, по крайней мере в Красном, в администрации района намерены в этом году.

- Сейчас проект по прокладке технологических проездов на этом участке уже готов и находится на экспертизе. Как только смета будет одобрена мы выходим на торги и начинаем искать подрядчика. По срокам пока все без изменений - рассчитываем завершить работы до конца 2020-го года, - отметил Алексей Евгеньевич.

Что же до остальных земельных наделов, то очевидно, что им придется подождать своей очереди и в следующем году чиновники запланируют новый проект. Но бросать жителей утопать в грязи власти тоже не намерены. Последние пару недель в Боровском районе выдались довольно дождливыми и многие щебеночные и грунтовые дороги размыло, и они нуждаются в отсыпке и ремонте. В их число будет включены и те, что ведут к участкам для многодетных. С просьбой уделить внимание этим территориям обратился глава Районного Собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

- Честно сказать, в том же Сатино, на въезде хотелось трубку как у аквалангиста поставить и нырнуть - просто беда. Если бы там никто не ездил это один разговор, но при мне через эту хлябь пять-есть машин проехало. Нужно принимать меры, вокруг я объехал там еще ничего, но на въезд обязательно пару грузовиков со щебнем высыпать необходимо, - отметил Анатолий Васильевич.

В целом же внимание к дорогам вселяет надежду, что в скором времени строительство на участках пойдет куда быстрее. Ведь для того чтобы заниматься возведением дома им не придется продираться через расплывшуюся грунтовую дорогу, по которой в настоящий момент проедет далеко не каждый автомобиль.

Степан ФЕДОРОВ

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