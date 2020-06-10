Никогда такого не было, и вот опять...

Нерадивый подрядчик оставил без света жителей совхоза Боровский.

Проблемы, связанные с реализацией программы капитального ремонта в Боровском районе, в последние пару лет происходят регулярно. При этом винить во всех этих бедах нужно не местных или районных чиновников, а исключительно сам Фонд капремонта и выбираемых им подрядчиков. Безусловно, можно все списать на существующую систему торгов на понижение, но в глазах собственников затопленных по вине рабочих квартир это будет слабым утешением.

В этом году наиболее сильно пострадавшими от халатности строителей можно назвать жителей дома №25 по улице Центральной в совхозе Боровский, где за последние три недели уже дважды произошла два серьезных ЧП.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

В этом году начало работ в рамках капитального ремонта для боровчан выглядело очень многообещающим. Несмотря на все осложнения из-за введенных ограничительных мер на большинство объектов рабочие вышли вовремя и никаких угроз по срыву сроков не намечалось.

Из общего ряда выбивался лишь дом №25 по улице Центральной в совхозе Боровский. Ответственная за замену кровли компания здесь в установленный день так и не появилась, а чиновники не могли связаться с её руководителем. Заместитель главы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ даже не исключил, что в ближайшее время контракт будет расторгнут, но в мае подрядчик все-таки одумался и взялся за дело. Но, как в скором времени убедились местные жители, все стало только хуже.

Начавшиеся две недели назад дожди лили несколько дней без перерыва и разобранная строителями крыша, накрытая лишь пленкой, такого объема осадков не выдержала.

Вода хлынула внутрь, заливая квартиры жильцов и добравшись аж до самого подвала. Столь масштабного провала не было даже в прошлом году, когда в схожей ситуации оказались жители Ворсина. Разбираться с произошедшем пришлось специальной комиссии из чиновников, представителей фонда и прокуратуры, пообщавшихся с собственниками и записавшими все претензии. Как заверил глава администрации СП «Совхоз Боровский» Антон МАСНЯК, приемка объекта не состоится до тех пор, пока весь нанесенный ущерб не будет возмещен.

Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но 6-го июня и без того невеселая ситуация стала еще хуже.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

На минувших выходных жители совхоза Боровский сильно негодовали из-за внезапного отключения электроэнергии. Произошло оно в ночь с 6-го на 7-е июня, правда жители некоторых улиц жаловались, что подача энергии не восстановилась и в дневное время.

Как оказалось, причиной ЧП, в этот раз затронувшего всех жителей населенного пункта, вновь стала безалаберность подрядчика. Судя по всему, одного происшествия оказалось недостаточно, чтобы строители сделали выводы и после неожиданной грозы, обрушившейся на район в субботу, дом №25 вновь затопило.

- Ночью здание снова злило до самого подвала, только в этот раз от влажности произошло замыкание, и фаза вышла из строя. Пришлось в оперативном порядке искать электриков и отключать весь фидер для проведения работ, - рассказал Масняк.

Добавить еще что-либо в этой ситуации невозможно. Более наплевательского отношения к своим обязанностям, а тем более к людям, которые уже и без того пострадали по вине рабочих представить сложно.

А ведь все это происходит на фоне большой компании которую проводят районные власти, призывая жителей погашать задолженности перед Фондом Капитального ремонта. Найти более действенную антирекламу просто невозможно и становится очевидно, что если в организации не торопятся обеспечивать жесткий контроль за своим подрядчиками, то чиновникам необходимо самим принимать меры.

- Конечно, подобные ситуации мы считаем недопустимыми и планируем вместе с Фондом работать над её разрешением. С субподрядчиком есть большие проблемы, поэтому на неделе собираем совещание в ходе которого обсудим наши дальнейшие шаги, - отметил заместитель главы администрации Боровского района Алексей Степанов.

Хочется верить, что совместное решение будет в первую очередь направлено на защиту интересов жителей многострадального дома, которые вместо долгожданного ремонта теперь вынуждены жить в регулярно затапливаемых квартирах. Хотелось бы верить, что подобные происшествия больше не повторятся, но спорить с печальной закономерностью последних лет не выходит.

Степан ФЕДОРОВ

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