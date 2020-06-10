В Боровском районе возьмут под контроль состояние подвесных мостов

Последние несколько недель в Боровском районе выдались необычайно дождливыми. Разовое выпадение такого количества осадков чревато не самыми хорошими последствиями, среди которых наибольшую угрозу представляют паводки.

Чиновники стараются держать ситуацию на контроле, отслеживая уровень воды в местных водоемах, однако есть ряд объектов, вызывающих беспокойство. В их число входит мост в деревне Аграфенино, из года в год заливаемый водой, а также подвесные переправы, уделить которым особое внимание попросил глава администрации СП «Совяьки» Николай ГАЛЕНКОВ.

Каждую весну сотрудники МЧС предупреждают боровчан о возможных паводках. В этом году зима была необычайно мягкой и после таяния снежного покрова никакого повышения уровня воды в реках и озерах поселений так и не произошло. Но даже несмотря на это, столкнуться с паводком району все-таки пришлось, пускай и на пару месяцев позже.

В конце мая прошли обильные дожди, после которых их берегов вышли даже искусственные пруды в ряде СНТ. Под водой оказалось множество прибрежных участков включая пляжи, отмели, а местами даже дороги.

Например, с подобной проблемой столкнулись жители деревни Аграфенино, где вышедшая из берегов река залила мост, серьезно усложнив коммуникацию населенного пункта с остальной частью района.

Это событие вызвало резонанс в соцсетях, но чиновники в свою очередь отнеслись к происшествию куда спокойнее. Как рассказал глава администрации СП«Совьяки» Николай Галенков, поводов для беспокойства и паники нет - подобные ситуации здесь происходят каждую весну и ничего необычного в случившемся нет. Через пару дней ситуация разрешится сама собой.

А на призывы некоторых критиков немедленно начать строительство нового моста ответил уже возглавляющий исполнительную власть Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

- Мы прекрасно понимаем, что подобные ЧП раздражают и мешают в повседневной жизни, но местные жители об этой особенности своей деревни прекрасно знают и в общем-то мы никогда не получали от них каких-то жалоб или недовольств по этому поводу. Мы обязательно проведем осмотр моста, займемся его ремонтом если это необходимо, но естественно речи о строительстве нового быть не может. Потратить несколько десятков миллионов из бюджета на конструкцию, которая будет оправдывать свою стоимость всего пару дней в году это нецелесообразно, - отметил Николай Александрович.

В то же время Калиничев одобрил другое предложение, поступившее от все того же Галенкова. Отвечая за одно из самых больших поселений на территории района, Николай Константинович призвал коллег обратить внимание на подвесные мосты, которыми жители многих деревень пользуются регулярно. Эти переправы, зачастую, были построены много лет назад и сейчас либо сильно пострадали от паводка, либо и вовсе полностью ушли под воду и будут наждаться в серьезном ремонте и обновлении.

Эту информацию было решено немедленно взять в работу, а отвечающий за сферу ЖКХ в районе Алексей СТЕПАНОВ должен будет проанализировать ситуацию и исходя из неё подыскать компанию, готовую взять на себя обслуживание и поддержание в рабочем состоянии всех подвесных мостов в поселениях.

Семен ФРОЛОВ

Другие статьи из рубрики «Актуально»